「大阪万博の花火、火力レベチすぎて盛大にぶっ飛ばした」



【写真】大阪万博を締めくくるにふさわしい火力レベチな大花火

こんなポストをされたのは、けいしろ/星配り（@keishirooooon）さん。



投稿には、夜空を真っ赤に染めるほどの大迫力の花火が写っており、そのスケールの大きさがひと目で伝わってきます。ポストには、感嘆の声が相次ぎました。



「空が燃えてるレベルの迫力！」

「映画のワンシーンみたい」

「火の粉が届きそう…！」

「万博の締めくくりにふさわしい」



花火を撮影されたけいしろさんにお話を伺いました。



――どのような場所・タイミングで撮影されたのでしょうか？



「万博閉幕最終日の3連休3日とも行ったんですが、この一枚は2日目の写真です。舞洲と夢洲を繋ぐ橋から撮影しました」



――実際に花火を目の前でご覧になったときは？



「さすが万博！力入れてる！！と思いました。少し距離はあったのですが、迫力と美しさが凄かったです」



――万博ならではの花火などはあったのでしょうか？



「最終日は最後にミャクミャクカラーの花火が上がってたと周りの人らは言ってましたが、個人的にはどれがミャクミャクカラーだったのか分かりませんでした。最終日はいろいろトラブルがあって写真が撮れてませんでした」



――夜空を覆うほどの花火のスケールですが、撮影時に特に意識した構図や設定があれば教えてください。



「場所的に万博の東ゲートの奥が花火の打ち上げ中心だったので、東ゲートをセンターに置いて、大屋根リングが小さくならないサイズで『大屋根リングだとわかる』サイズ感で撮りました」



――花火大会全体を通して、印象に残った瞬間や『これぞ大阪万博の花火！』と感じたシーンはありましたか？



「大阪に住んでいながら万博の花火は閉幕の三連休に初めて行ったのですが、正直なところ想像を遥かに超える素晴らしい花火でした。



5分だけの花火だったのでしょぼいのかなと思ってましたが、真逆でした。初っ端からずっとフィナーレのようなプログラムで、5分間に詰め込んだ迫力のある花火でした」



――SNSで多くの反響が寄せられました。



「万博の現地にいたけどパビリオンの中にいたり、食事中で花火見れなかった方から『音だけ聞こえてたので残念に思ってたけどSNSで見れてよかったです！』というような声を頂いたのが嬉しかったです」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）