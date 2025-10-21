¡Ú¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È2005¡Û10·î23Æü¥É¥é¥Õ¥ÈÅöÆü¤Ë¥É¥ä¤ì¤ë¡Ê¡ª¡ËÃíÌÜÁª¼ê¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢½¸
10·î23Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£¤¢¤ÎÌÜ¶ÌÁª¼ê¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë°ì²È¡ª¡¡¤Ê¤É°ïºà¤¿¤Á¤Î²ÈÂ²¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢Î¢ÏÃ¡¢¾®¥Í¥¿......
10·î23Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤ÈÅöÆü¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢ÃíÌÜÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¦¥éÏÃ¤ä¾®¥Í¥¿¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹!
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤¿¤Á
¢£º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¤³¤ÎÁª¼ê¡ª
º£¤ä¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¾ò·ï¤Î¤¤¤¤³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»êÆñ¤Î¶È¡£
ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÏFA¤Ç¹ñÆâ°ÜÀÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤ËºÇ¤âÄ¾·ë¤¹¤ëÁª¼êÊä¶¯¤ÏÍ¥½¨¤Ê¿·¿Í¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£Ç¯¤Î10·î23Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¿Íºà¤ÏÃ¯¤«¡£¤Þ¤º½ÅÊ£1°Ì»ØÌ¾³Î¼Â¤ÎÂçÊª¤È¤·¤ÆÎ©ÀÐÀµ¹¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
º£Ç¯¤ÏÂç³Øµå³¦¤Ë¾å°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡ÖÂç³ØÀ¸Ëºî¥¤¥ä¡¼¡×¤À¤¬¡¢Î©ÀÐ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¥º¥Ð¤Ì¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¹Åç¤ÎÅÄÂ¼·Ã¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤¬1°Ì»ØÌ¾¤ò¸ø¸À¡£Î©ÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤Î¶¯ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¤Ï³ÆµåÃÄ¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¶¥¹ç¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ðÀª¤À¡£
Î©ÀÐÀµ¹¡Ê¤¿¤Æ¤¤¤· ¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë¡ÚÁÏ²ÁÂç¡Û±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¤Î¶¯ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê
¡Ö¥É¥«¥Ã¡ª¡×¤ÈÇúÈ¯¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È²»¤«¤é¤·¤Æ¡¢ÊÂ¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç½çÄ´¤Ë°é¤Æ¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁÀ¤¨¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÎ©ÀÐ¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë°ì²È¤Ë°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£Êì¡¦°êÂå¤µ¤ó¡ÊµìÀ«¡¦ÉÄÂ¼¡Î¤Ê¤à¤é¡Ï¡Ë¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÂåÉ½¡£Ä¹»Ð¤Îº»¼ù¤µ¤ó¡Ê¥ê¥¬¡¼¥ìÀçÂæ¡Ë¡¢¼¡»Ð¤ÎÍ¥²Ú¤µ¤ó¡Ê¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¡Ë¤â¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤À¡£
Éã¡¦ÏÂ¹¤µ¤ó¤âÂç³Ø¤Þ¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÏÌîµå¤Ë¿Æ¤·¤ó¤À¡£¤½¤³¤ÇÄ¹ÃË¤Ë¤âÌîµå¤ò´«¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Î©ÀÐ¤Ï¡ÖÌîµå¤Î¼¡¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬Âç¹¥¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Û¤É¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤ÏÇòÈý¡£Ä¹ÂÇÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤½¤¦¤À¡£
º£Ç¯¤Ï¿ÍºàÉÔÂ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹â¹»À¸¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê·òÂç¹âºê¹â¡Ë¤¬É®Æ¬¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¡£¹â¹»À¸¤Ê¤¬¤é¾ï»þ150¥¥íÂæ¤ò·×Â¬¤¹¤ë¡¢¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¥ó¥°¡£¤½¤ÎºÍÇ½¤ËNPBµåÃÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢MLB¥¹¥«¥¦¥È¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ³¤Æ»ÅÐÊÌ»Ô½Ð¿È¤Ç´¨¤µ¤Ë¶¯¤¤¡£·òÂç¹âºê¤ÎÀÄ胗¡Ê¤¢¤ª¤ä¤®¡ËÇîÊ¸´ÆÆÄ¤¬¡ÖÅß¾ì¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤â¡£
ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê¤¤¤·¤¬¤ ¤²¤ó¤¡Ë¡Ú·òÂç¹âºê¹â¡Û¹â¹»À¸¤Ê¤¬¤é¾ï»þ150¥¥íÂæ¤ò·×Â¬¤¹¤ë±¦ÏÓ
ÀÐ³À¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖºÇÂ®158¥¥í¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿ô»ú¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÎ¢»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£ÀÐ³À¤Ï¼ÂºÝ¤Ëºò½©¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Ç158¥¥í¤Î¿ôÃÍ¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¿ÀÆàÀî¡¦Åù¡¹ÎÏµå¾ì¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¿ô»ú¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¡ÖÀ¹¤ê¥¬¥ó¡×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤ò¹½¤¨¤¿¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¸í·×Â¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÏ³¤ì¤¿¡£ÀÐ³ÀËÜ¿Í¤â¤Þ¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤ì¤Ï¸í·×Â¬¤Ç¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¶á¤¤¾Íè¡¢¡Ö158¥¥íÁûÆ°¡×¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÃØ³¤ÎµåÂ®¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤Ç¤Ï±üÂ¼Íê¿Í¡Ê²£ÉÍ¹â¡Ë¤â¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£º£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Ï2Ç¯À¸¤Î²øÊª¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¤È¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤ÇÍ¥¾¡¡£º£²Æ¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂçË½¤ì¤·¤¿¡£»ØÌ¾½ç°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶¯¹ë¼Ò²ñ¿Í¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±üÂ¼Íê¿Í¡Ê¤ª¤¯¤à¤é ¤é¤¤¤È¡Ë¡Ú²£ÉÍ¹â¡Û¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥¹¥¿¡¼º¸ÏÓ
±üÂ¼¤Îµ¤¹ü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¾®³Ø5Ç¯»þ¤Î¡Ö²È½Ð»ö·ï¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£Ìîµå¤ÎÎý½¬¤Î¤¿¤áÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ëµ¢Âð¤·¤¿±üÂ¼¾¯Ç¯¤Ï¡¢Êì¤«¤é¡Ö¥¦¥Á¤Î»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢±üÂ¼¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ½ÐËÛ¡£Ìó30Ò¤â¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÊâ¤Â³¤±¡¢·Ù»¡¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÂçÁÜº÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¤«¤±¤ëÄ¾Á°¤ËÈ¯¸«¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢±üÂ¼¤¬Éã¡¦ÎÑÀ®¤µ¤ó¤Ë²È½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÎÑÀ®¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥ª¥ì¤âÍ¶¤Ã¤Æ¤è¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÎÑÀ®¤µ¤ó¤Ï¼¢²ì¸©Æâ¤ÇÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÌ¾»ØÆ³¼Ô¤Ç¡¢Ìî½§¹â´ÆÆÄ»þÂå¤Î2012Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¼¢²ì¸©Âç²ñ½àÍ¥¾¡¡£¸½ºß¤ÏÈ¬Æü»Ô¹â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢º£²Æ¤Ï¼¢²ì¸©Âç²ñ¥Ù¥¹¥È4¤È¹Ã»Ò±à¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
±üÂ¼¤Ï¡ÖÉã¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬Àè¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¯¤«¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ê°ïºà¤¿¤Á¡ª
Á°½Ð¤ÎÎ©ÀÐ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢º£Ç¯¤Ï¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼·Ï¤Î¿Íºà¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ç¥¹¥±¡¼¥ëÈ´·²¤Î¿Íºà¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡¡
º£½©¤Ë¤«¤±¤ÆÉ¾²Á¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¨¥É¥Ý¥í¡¦¥±¥¤¥ó¡ÊÂçºå³Ø±¡Âç¡Ë¤À¡£¿ÈÄ¹190Ñ¡¢ÂÎ½Å101Ô¤ÎµðÂÎ¤ÏÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖËüÇÈÃæÀµ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Ë¶á¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤ë¡£
Éã¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¡¢Êì¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤Ç¡¢·»¤Î¥¥ó¥°¤µ¤ó¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¸½ºß¤ÏRIZIN¤ò¼çÀï¾ì¤Ë³èÌö¡£¥¨¥É¥Ý¥í¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¤Î¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£Å·ºÍÈ©¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤·»¤ËÂÐ¤·¡¢Äï¤ÏÅØÎÏ²È¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤òÁ°¤ËÂÇ·âµ»½Ñ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿ºÝ¡¢¥¨¥É¥Ý¥í¤Ï¼«¿È¤¬¤¤¤«¤ËÌÔÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¸å¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£¤¢¤È¤ÏÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥Ã¥È¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¹â¹»À¸¤ÇÍ×ÃíÌÜ¤ÎÂçË¤¸õÊä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ý¯°æ¥æ¥¦¥ä¡Ê¾»Ê¿¹â¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹180Ñ¡¢ÂÎ½Å87Ô¤È¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÂÎ¶í¤ò¸Ø¤ê¡¢´ÝÂÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÀ¤â¤â¤¬°õ¾ÝÅª¡£¹â¹»ÄÌ»»49ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
Ý¯°æ¡Ê¤µ¤¯¤é¤¤¡Ë¥æ¥¦¥ä¡Ú¾»Ê¿¹â¡Û¹â¹»ÄÌ»»49ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ì¤Íè¤ÎÂçË¤¸õÊä
Ý¯°æ¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¥¿¥¤¹ñÀÒ¡£¸½ºß¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êì¡¦¥ê¥ó¥À¤µ¤ó¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¡¢ÆüËÜ¤Ç¥æ¥¦¥ä¤È·»¤ò°é¤Æ¤¿¡£½µËö¤ÏÂ©»Ò¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê¿Æü¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¥¿¥¤²ÈÄíÎÁÍý¤ÎÊÛÅöÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤¹¤ë¤ÈÅ¹¤ÏÈËÀ¹¤·¡¢¸½ºß¤ÏµÒ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤ë·Á¤ÇÊ¿Æü¤Î¥é¥ó¥Á±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÌîµå¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È»°¿¶¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¥ê¥ó¥À¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Ý¯°æ¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤ÈÃ¯¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÀ¼¤ÇÀä¶«¤¹¤ë¡£Ý¯°æ¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤±¤É¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È´î¤Ð¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¡£
Ý¯°æ¤¬¥×¥í¤ËÆþÃÄ¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤ÇÂç¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¥ê¥ó¥À¤µ¤ó¤ÎÀä¶«¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤³¤À¤Þ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¾×·â¤ÎÈôµ÷Î¥¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÂçÄÚ°´²¸¡Ê¤·¤ª¤ó¡¿ÀÐÀî¥ß¥ê¥ª¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤â³°¤»¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ÖÆÈÎ©¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇ¶¯¤Î²øÁÇºà¡×¡£¿ÈÄ¹190Ñ¡¢ÂÎ½Å110Ô¤ÎµðÂÎ¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ô¥ó¥Ý¥ó¶Ì¤Ç¤âÂÇ¤Ä¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂçÈôµå¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¡£
ÊìÊý¤ÎÁ¾ÁÄÉã¤¬¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½ÓÂ¤âÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ç¤Þ¤À21ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿µåÎò¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£ÀéÍÕ¤Î¿·¶½ÀªÎÏ¡¦ÀéÍÕ³Ø·Ý¹â¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1Ç¯½©¤Î»þÅÀ¤ÇÃæÂà¡£ÀéÍÕ³Ø·Ý¤ÎÆ±´ü¤Ë¤ÏÍ±òÄ¾µ±¡Ê¸½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬¤¤¤¿¡£Í±ò¤Ï¹â¹»ÄÌ»»70ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÄÄ¶¹â¹»µé¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÄÚ¤ÏÃæÂà¤¹¤ë¤Þ¤ÇÍ±ò¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÄÌ¿®À©¹â¹»¤ËÅ¾¹»¸å¤Ï¡¢¡ÖÌîµå¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¡×¤È¤·¤Ð¤é¤¯¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¶õ¤¤¤¿¡£¶µ»Õ¤Î´«¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¼Ò²ñ¿Í¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥Ì¡¼¥Ù¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤ÇÌîµå¤òºÆ³«¤·¡¢Ìîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¡¢´ôÉì¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç³Ø¹»¡¦ÆüËÜ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç³Ø¹»¤Ø¡£
¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é2Ç¯´Ö³Ø¤ó¤À¸å¡¢ÀÐÀî¥ß¥ê¥ª¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£¡Ö½é¤á¤Æµ»½ÑÅª¤Ê»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÄÚ¤Ï¸ì¤ë¡£
ÆþÃÄ2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤ÏÆüËÜ³¤¥ê¡¼¥°1°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë8ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÁÆºï¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏMLB¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£
²øÁÇºà¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥»¥é¡¼¥Î¡¦¥×¥ì¥ó¥µ¡Ê¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø³Ø±à¹â¡Ë¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Ç¡¢Éã¤ÏÆüËÜµå³¦¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥É¥ß¥ó¥´¡¦¥°¥¹¥Þ¥ó¡Ê¸µÃæÆü¤Û¤«¡Ë¡£
ÃæÆü»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë¿¹ÈËÏÂ¡Ê¸µÀ¾Éð¡Ë¤¬¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø³Ø±à¤ÎÆÃÊÌ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë´Ø·¸¤«¤é¥¨¥ß¡¼¥ë¤Ï2Ç¯Á°¤ËÍèÆü¡£Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬13ºÐ¤ÈÃÙ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎºÙ¤«¤ÊÌîµå¤Ë½ç±þ¤Ç¤¤º¶ì¤·¤ó¤À»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ±»þ´ü¤ËÍèÆü¤·¤¿¥æ¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥¤¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥¨¥¹¡¦¥¸¥ã¥±¥¹¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¡¢¶¦¤ËµÞÀ®Ä¹¡£º£²Æ¤ÎÆÊÌÚÂç²ñ3²óÀï¡¦¾®»³À¾¡Ê¤ª¤ä¤Þ¤Ë¤·¡Ë¹âÀï¤Ç¤Ï¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î9²óÎ¢¤Ë¡¢¥¨¥ß¡¼¥ë¤¬µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥íÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë±äÄ¹11²óÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥¨¥ß¡¼¥ë¤¬¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢Éã¡¦¥É¥ß¥ó¥´¤Ï¸µÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¨¥ß¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ß¥ó¥´¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ»þÂå¤Ë18ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤È¤¤¤¦À¤³¦¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥ß¥ó¥´¤ÎÂ©»Ò¤¬Ä¶¿ÍÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¤ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ë°é¤Ä¤Î¤À¤«¤é¡¢±¿Ì¿¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¢£Ï¢Â³»ØÌ¾µÏ¿¤Î¸«¤¨¤ë³Ø¹»¤â¡ª
¥¨¥ß¡¼¥ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä¡Ö2À¤Áª¼ê¡×¤¬¤¤¤ë¡£2ÂåÂ³¤±¤Æ¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡¦ÅÏÊÕ¸þµ±¡ÊÅìµþÂç¡Ë¤À¡£
Éã¡¦½Ó²ð¡Ê¸µ¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤ÏNPBÄÌ»»87¾¡¤òµó¤²¡¢WBC¤Ç¤â2²ó¤ÎÀ¤³¦À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¸þµ±¤ÏÍÄ¾¯´ü¤è¤ê³Ø¶ÈÍ¥½¨¤Ç¡¢¿Ê³Ø¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë³¤¾ëÃæ¡¦¹â¤Ë¿Ê³Ø¡£Âç³Ø¼õ¸³¤Ç¤Ï¡¢ÅìÂçÍý²ÊÆóÎà¤Ë¸½Ìò¹ç³Ê¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¸þµ±¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù ¤³¤¦¤¡Ë¡ÚÅìµþÂç¡Û¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼Åê¼ê
ÅÏÊÕ¤Î²÷¿Ê·â¤ÏÅìÂç¿Ê³Ø¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¿ÈÄ¹167Ñ¡¢ÂÎ½Å63Ô¤È¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¡£
Íý·Ï¤é¤·¤¯¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤òÆÉ¤ß¤¢¤µ¤ê¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤«¤òÄÉµæ¤·¤¿¡£Âç³Ø3Ç¯½©¤Ë¤ÏË¡À¯ÂçÀï¤Ç´°Åê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢4Ç¯»þ¤Ë¤ÏÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¹ç½É¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Ï¿Í²û¤Ã¤³¤¤É½¾ð¤Ç¡Ö´°Á´¤ËÍýµÍ¤á¤Ç¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ËÜµ¤¤ò½Ð¤»¤Ð130¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëµåÂ®¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¡Ö¥·¥ó¥«¡¼¤È¤ÎÊÑ²½ÎÌ¤Îº¹¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤¹¤Ë¤·¤Æ¤â123¥¥í¤Þ¤Ç¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ç¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¡£»ØÌ¾Ï³¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ï°ìÈÌ½¢¿¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê2ÂåÌÜ¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¡£
µÕ¤Ë²¦Æ»¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òÊâ¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢¥É¥é¥Õ¥È¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤ä¹â¹»µå³¦¤ÎÂç²£¹Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçºå¶Í°þ¹â¤«¤é¤Ï¿¹ÍÛ¼ù¡Ê¤Ï¤ë¤¡Ë¤ÈÃæÌîÂç¸×¡Ê¤À¤¤¤È¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¡£º£Ç¯¤ÇÆ±¹»¤«¤é8Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿OB¤Ç¤â¡¢ÈË±ÊÚð¡Ê¤·¤²¤Ê¤¬¡¦¤¢¤¤é¡¿Ãæ±ûÂç¡Ë¡¢²ÖÅÄ°°¡Ê¤¢¤µ¤Ò¡¿ÅìÍÎÂç¡Ë¡¢Ìî´ÖæÆ°ìÏº¡Ê¶áµ¦Âç¡Ë¤¬¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï¹µ¤¨¤À¤Ã¤¿»³²¼Íèµå¡Ê¤¤¤å¤¦¡¿¹ñ»Î´ÜÂç¡Ë¤¬ÅìÅÔ2Éô¥ê¡¼¥°ÄÌ»»100°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç³Ø¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¡Ö°éÀ®¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯¹ë¼Ò²ñ¿Í¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÎòÂåºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤¹¤ë16Ç¯Ï¢Â³¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ë¤Î¤¬¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÌÀ¼£Âç¡£º£Ç¯¤âµÏ¿¹¹¿·¤Ï³Î¼Â¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«Ì¤Á¾Í¤Î»ØÌ¾¥é¥Ã¥·¥å¤ËÊ¨¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºÇÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÊá¼ê¤Î¾®ÅçÂç²Ï¡£Å·ºÍÅª¤ÊÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å°Ì»ØÌ¾¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â°ÂÄê´¶È´·²¤Îº¸ÏÓ¡¦ÌÓÍø³¤Âç¡Ê¤«¤¤¤È¡Ë¡¢Â®µåÇÉ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ÎÂçÀî»ü±Ñ¡¢º£½©¤Ë¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë·¿º¸ÏÓ¤Îµ×Ìî¡Ê¤Ò¤µ¤Î¡ËÍªÅÍ¡¢¸Î¾ã¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤¿Âç·¿±¦ÏÓ¡¦郄¿ÜÂç²í¡Ê¤Ò¤í¤Þ¤µ¡Ë¤ÈÅê¼ê¿Ø¤âÂ¿»ÎºÑ¡¹¤À¡£
¾®ÅçÂç²Ï¡Ê¤³¤¸¤Þ ¤¿¤¤¤¬¡Ë¡ÚÌÀ¼£Âç¡ÛÅ·ºÍÅª¤ÊÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊá¼ê
10·î23Æü¤Ï¤É¤ó¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£½Í¡¹¤È¿Ê¤à²ñµÄ¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢ÍË¾Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿µÆÃÏ¹â¹°¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í