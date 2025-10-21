¸½Âå¥¢¥¤¥É¥ë³¦¶þ»Ø¤Îºî»ì²È¤¬»ØÆî¤¹¤ë¡Ö¥í¥¸¥«¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡×¤È¡ÖAI¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×
¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ë¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤²»³Ú¤òºî¤ëºî»ìºî¶Ê²È¡×¤Î¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦»á
TikTok¤Ç30²¯²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿FRUITS ZIPPER¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¤ï¤¿¤«¤ï¡Ù¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÏÃÂêºî¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë³Ú¶Ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¥¤¥«¡¼¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¡£¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ëàÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤²»³Ú¤òºî¤ëºî»ìºî¶Ê²Èá¤Î¥ä¥Þ¥â¥È»á¤¬¡¢SNS¡õAIÁ´À¹¤Î¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥Îºî¤ê¤ò¸ì¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¡Öºî»ì¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ä¥Þ¥â¥È¡¡Âç³Ø»þÂå¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÃ´Åö¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤½¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÊìÂÎ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Õ¤§¤Î¤¿¤¹¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤Îº¢¤Ë¤Ïº£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëà¤«¤ï¤¤¤¤á¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¥¢¥¤¥É¥ë¤â¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÀï¤¤»Ï¤á¤¿»þ´ü......¤Ç¤ó¤ÑÁÈ¡¥inc¤äBiS¤¬²¼ËÌÂô¤Î¾®¤µ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¤¤¿»þÂå¤Ç¡£¥Ð¥ó¥É¤ò¸«¤ËÍè¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤è¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤ÁÌÜÅö¤Æ¤Î¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¡×¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¤Õ¤§¤Î¤¿¤¹¤â¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
¡½¡½¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¤ß¤³»á¤Î²ÎÀ¼¤â¥¥å¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£
¥ä¥Þ¥â¥È¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢½ù¡¹¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2015Ç¯¤«¤é18Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¡×¤ÎÁ´¶Ê¤Çºî»ì¤òÃ´Åö¡£¤³¤³¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ÏàÅ¯³Øá¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢à¤«¤ï¤¤¤¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥ä¥Þ¥â¥È¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÅö»þ¤«¤é¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
´ðËÜÅª¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤ë¿Í¤Ï¹¬¤»¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ì¡¢FRUITS ZIPPER¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ìÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤ò½ñ¤¯¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÂ¿¹¬´¶¡×¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ÏÅö»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¤ÎàÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤²»³Ú¤òºî¤ëºî»ìºî¶Ê²Èá¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅ¾µ¡¤Ï¡©
¥ä¥Þ¥â¥È¡¡¡Ö¥ê¥ë¥Í¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ø¤â¤¦¤ï¤¿¤·¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç¤¹¤«¤Í¡£È¯Ãí»þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö20Ç¯Âå¤Î¥ª¥·¥ã¥«¥ï¤ò¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤Ç¡£¤½¤ì¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤â¡Ö²¿¤½¤ì¡©¡×¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ê¤¼¤«½ñ¤¯¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Õ¤§¤Î¤¿¤¹¤ä¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤»¤Ð¡¢¤È¡£
¼ÂºÝ¡¢FRUITS ZIPPER¤Î¡Ø¤ï¤¿¤«¤ï¡Ù¤ÎÀ©ºî»þ¤â¡¢¡Ö¥ê¥ë¥Í¡¼¥É¤Î¤¢¤Î¶Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯Ãí¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡Ø¤ï¤¿¤«¤ï¡Ù¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¿·¤·¤¤»þÂå¤Îà¤«¤ï¤¤¤¤á¤«¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î·¿¤¬¤Ç¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¤ÎÏÃ¤À¤È¡¢¡ÖÁ°¤è¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¶Ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ó¤Æ¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ê°ÍÍê¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ä¥Þ¥â¥È¡¡¼ÂºÝÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤ÈÀï¤¦À¤³¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼Â¤ÏËÍ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¼«ÂÎ¤¬°ì¼ï¤Î¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼Ê¸²½¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥«¥¦¥ó¥¿¡¼Ê¸²½¡©
¥ä¥Þ¥â¥È¡¡¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î¼¡¤Ë¡Öº£¡¢²ñ¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤¬¤¤¤Æ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£ÅÙ¤ÏTikTok¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¹¹¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢FRUITS ZIPPER¡ØNEW KAWAII¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ø¥¶¡ù¥Ô¡Á¥¹¡ª¡Ù¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ò¹¥¤¤Ê¿Í¤¬ Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¡Ó¤ÎÎáÏÂÈÇ¤¬¡ÒÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤¬ ¤Ë¤å¡¼¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡Ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¡£
¥ä¥Þ¥â¥È¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢¡ØNEW KAWAII¡Ù¤ò½ñ¤¯°ÊÁ°¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤é¡Ö¡Ø¥¶¡ù¥Ô¡Á¥¹¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¿¹¬´¶¤Î¤¢¤ë¶Ê¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿·¤·¤¯Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¶Ê¤ò½ñ¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤ÇàÎáÏÂ¤Î¡Ø¥¶¡ù¥Ô¡Á¥¹¡ª¡Ùá¤òºî¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¿·¤·¤¤à¤«¤ï¤¤¤¤á¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥ä¥Þ¥â¥È¡¡ÀµÄ¾¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âà¤«¤ï¤¤¤¤á¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤ÐÃî¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤«¤é¤·¤¿¤é¡ÖËèÆü¡¢¼«Ê¬¤¬µ¢¤Ã¤¿¤é¤³¤Ã¤Á¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡×¤¬à¤«¤ï¤¤¤¤á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡£¤¢¤È¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥§¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ö¥É¥¦¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ö¥É¥¦¤Ã¤Æ¤Ò¤ÈË¼¤À¤ÈÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ò¤ÈÎ³¤À¤È¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤Êµ¤¤Å¤¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½¤Þ¤¿¡¢ËÜ½ñ¤Î¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏºÇ½é¤Ë·è¤á¤ÆÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥ä¥Þ¥â¥È¡¡³Ú¶Ê¤ä²Î»ì¤Ã¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ÏÊø¤¹¡×¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤·¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¼´¤â¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤«¤é½é¤á¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëà¾¦ÉÊÌ¾á¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·è¤á¤Æ´ð½à¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡¡
¡½¡½¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¶Ê¤È»ì¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¡£
¥ä¥Þ¥â¥È¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Çû¤ê¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºòÇ¯¡¢ËÍ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡Öfishbowl¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¡¢Á´¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´Á¿ô»ú¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Æ¬¤«¤é¤½¤Î¿ô»ú½ç¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦À©ºî¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø°ì±«¡Ù¡ØÆóÅÆ¡Ù¡Ø»°Åç¡Ù¡Ø»Íµ¨¡Ù¡£ÌÌÇò¤¤»î¤ß¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¥ä¥Þ¥â¥È¡¡ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¶Ê¤ä»ì¤ò½ñ¤¯°ÕµÁ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¡½¡½°ÕµÁ¤Ç¤¹¤«¡£
¥ä¥Þ¥â¥È¡¡ÀµÄ¾¡¢¤â¤Ï¤ä¶Ê¤â»ì¤â¡ÖÃ¯¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»þÂå¡×¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Öºî»ìºî¶Ê¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢AI¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë......¡£
¥ä¥Þ¥â¥È¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¼«ÂÎ¤¬²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤Ë¤·¤Æ¤â³¨²è¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤¤¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤âAI¤Çºî¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤â³Ú¶ÊÀ©ºî¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¡Öºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¸åAI¤Ëºî¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ËÍ¤ÏAI¤òºî¶È¤ÎÃæ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¼«Á³¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òà¼«Ê¬á¤Çºî¤ë¡×¡ÖAI¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¡¢ÀäÂÐ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ä¥Þ¥â¥È¥·¥ç¥¦
1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£ºî»ìºî¶Ê²È¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉô»×ÁÛÊ¸²½³Ø²ÊÅ¯³ØÀì½¤²ÝÄø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¤Õ¤§¤Î¤¿¤¹¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢ºî»ìºî¶Ê¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öfishbowl¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤È¤ÎÄó·È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï²»³Ú¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡Ø¤½¤·¤Æ¥ì¥³¡¼¥É¤Ï¤Þ¤ï¤ë¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ò´©¹Ô
¢£¡Ø²Î¤¦¸ÀÍÕ ¹Í¤¨¤ë²»¡¡À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤Å¯³ØÅª²»³ÚÏÀ¡Ù
¾ÍÅÁ¼Ò¡¡1760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤¹¤ë2020Ç¯ÂåÃíÌÜ¤Îºî»ìºî¶Ê²È¤¬¡¢¸½Âå¤Î²Î»ì¡¢²»³Ú¤Îºî¤é¤ìÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿½é¥¨¥Ã¥»¡¼¡£¡ÖÎÉ¤¤²Î»ì¤È¤Ï²¿¤«¡×¡Ö¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¤¿¤á¤Î¥¿¥¤¥È¥ëºîÀ®Ë¡¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Î½¸¤áÊý¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢ÅìµþÂç³Ø»×ÁÛÊ¸²½³Ø²Ê½Ð¿È¤ÎÃÎ¼±¤Ê¤É¤ò±çÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ë¹Í»¡¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«¿È¤ÎÀ©ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÉñÂæÎ¢¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ë¤âÈà¤Î»×¹ÍË¡¤Ï»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º
¡Ø²Î¤¦¸ÀÍÕ ¹Í¤¨¤ë²» À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤ Å¯³ØÅª²»³ÚÏÀ¡Ù¾ÍÅÁ¼Ò 1760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ª¥¥æ¥¦¡Êshort cut¡Ë¡¡»£±Æ¡¿º´¡¹ÌÚÎ¤ºÚ