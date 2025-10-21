実は「二世タレント」と知って驚いた芸能人ランキング！ 2位「杉咲花」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は9月25〜26日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「実は○○な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。その結果の中から、今回は「実は二世タレントと知って驚いた芸能人ランキング」を発表します。
【12位までのランキング結果】
2位に選ばれたのは、杉咲花さん。
杉咲さんは、味の素「Cook Do」のCMで注目を集めました。2016年の映画『湯を沸かすほどの熱い愛』では、「第40回日本アカデミー賞」最優秀助演女優賞および新人俳優賞を受賞。その後、若手実力派俳優として数々の話題作に出演しています。2025年10月24日には主演映画『ミーツ・ザ・ワールド』が公開予定です。
そんな杉咲さんの父は、ロックバンド「レベッカ」「RED WARRIORS」の元メンバーでギタリストの木暮“Shake”武彦さん。母は、歌手でキャンドルアーティストとしても活動するチエ・カジウラさん。杉咲さん自身が活躍していることもあり、両親が芸能人だと知って意外に思う人も多いようです。
回答者からは「二世タレントの雰囲気を感じたことがなかった」（40代女性／島根県）、「実力派の若手女優だと思っていたので、両親も有名人だと知り驚きました」（30代女性／大阪府）、「大活躍の女優さんですが、二世タレントということは知りませんでした」（30代女性／愛知県）、「親が音楽業界の有名人で、本人は実力派女優として活躍しているため」（40代女性／福井県）などの声が上がりました。
1位には、長澤まさみさんが選ばれました。
長澤さんは、2000年の「第5回東宝シンデレラオーディション」でグランプリ受賞し、芸能界デビュー。その後、2004年に公開した映画『世界の中心で、愛をさけぶ』で、「第28回日本アカデミー賞」最優秀助演女優賞や話題賞など数々の賞を受賞し、国民的俳優へと躍進。2025年10月17日には新作映画『おーい、応為』の公開も控えています。
そんな長澤さんの父は、日本代表としても活躍した元サッカー選手で指導者・解説者の長澤和明さん。現役引退後はジュビロ磐田の初代監督を務めました。スポーツ界の著名人でありながら芸能界とは別の世界で活躍しているため、親子だと知らなかった人も多いようです。
回答者からは「ご家族のお話を聞いたことがなかったから」（20代女性／京都府）、「有名な人気女優で二世タレントのイメージが全くない」（40代女性／福島県）、「そもそも実力がある方なので、二世タレントとは思わなかった」（20代女性／高知県）、「サッカー界の名将を父に持つことがあまり知られていないため、「二世タレント」として意外性が強く、驚く人が多いからです」（20代女性／東京都）などの声が上がりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
2位：杉咲花（父：木暮武彦、母：チエ・カジウラ）／46票
1位：長澤まさみ（父：長澤和明（元ジュビロ磐田監督）／89票
