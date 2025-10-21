エンゼルスが新監督候補だった球団特別補佐のアルバート・プホルス氏（45）との交渉を打ち切ったと、複数の米メディアが20日に報じた。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」によると、エ軍のミナシアンGMが今月初めにセントルイスで予備交渉を行ったが、契約期間や報酬について合意に至らなかったという。ニューヨークポスト紙は「コーチ陣、資金、報酬」に関する意見の相違のためと報じた。

スポーツ専門局ESPNによると、プホルス氏は22日（同23日）にシルト前監督が退任したパドレスと面談する予定。また、オリオールズも新監督としてプホルス氏に興味を示しているが、面談の日程は決まっていないという。

ワシントンポスト紙によると、エンゼルスの監督候補には、はツインズやエンゼルスなどで外野手として活躍したトリー・ハンター氏（50）や22年にエ軍で引退した元捕手のカート・スズキ氏（42）らが名を連ねているという。

プホルス氏は現役時代、カージナルスやエンゼルスなどでメジャー歴代4位の通差703本塁打をマーク。22年の引退後はエンゼルスの球団職員となり、来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では母国ドミニカ共和国の監督に就任するとみられていた。