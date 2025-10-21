今夜『レモン彗星最接近』『オリオン座流星群ピーク』

２１日（火）夜は【星の競演】、『レモン彗星が最接近』『オリオン座流星群ピーク』を迎えます。詳しくは、、そして気になる天気を、画像で掲載しています。

■レモン彗星は今年発見されました

『レモン彗星（C/2025 A6）』は、今年１月３日にアメリカのレモン山天文台で発見されたことから『レモン彗星』と名付けられました。「レモン」と名がついていますが「ライム」のような色合いです。２１日（火）に地球に最接近、４等級前後まで明るくなるとみられます。ＮＡＳＡの計算によると次回見られるのは、なんと1,150年後の『西暦3175年』とされています。

■レモン彗星を見よう

国立天文台によると、地球への最接近は２１日（火）午後１０時ごろで、最も見やすくなるのは「１０月下旬から１１月上旬」と予想され、この頃は「夕方の西の低い空」で彗星の観察が可能ということです。

『レモン彗星』の見つけ方です。

最接近の２１日（火）の場合

①［午後６時３０分ごろ・西北西・高さ１５度ぐらい〕に見えます（東京の場合）

②少し西寄りのオレンジ色に輝く１等星「うしかい座『アークトゥールス』」を目印にすると、見つけやすいでしょう。

③『レモン彗星』は明るさは４等級ぐらいと考えられるので、双眼鏡や望遠鏡を使うと見える可能性は高くなりそうです。

『オリオン座流星群』を見よう！

『オリオン座流星群』は、毎年１０月中旬から下旬にかけて出現する流星群です。極大は２１日（火）夜で、流星は午後１０時頃から流れ始めますが、放射点が高くなる真夜中以降が観察に適しています。

『オリオン座流星群』 放射点はどこ？

オリオン座は３つの並ぶ星が特徴的で、見つけるのが簡単な星座です。放射点は向かって左に見える手の部分なので、放射点を中心に空全体を見渡すようにしましょう。国立天文台によると、流れ星は１時間あたり最大で「１０個程度」とされています。

《２１日（火）夜 》観測条件は最高！

『月の満ち欠け』をまとめました。『レモン彗星』が地球に最接近し、『オリオン座流星群』が極大を迎える「２１日（火）」は、”新月”のため月明かりの影響がほとんどなく、稀に見る好条件と言えるでしょう。

観察の注意点＆撮影のコツ

夜は気温が下がりますので寒さ対策、そしてトイレの対策は必要ですが、それ以外では・・・。

１）目を暗がりに慣らすために最低１５分は粘りましょう。

２）イスや寝袋などを準備すると便利です。

３）写真を撮る方は、絞りは開放、ISO1600～3200、シャッタースピードを15秒～30秒ぐらいに設定しましょう。スマートフォンのカメラでもマニュアルモードで撮影できる機種もあります。

スマートフォンで流星を撮影するときは・・・

１）『三脚とホルダー』を使って手ブレを防ぎましょう。

２）『動画撮影』にチャレンジするときは、電池の消耗が激しいので『充電済み』で『モバイルバッテリー』を準備し、『スマホ内の空き容量』を確保しておきましょう。

３）iPhoneでもアンドロイドでも『星空撮影用のアプリ』が各種あります。有料のものもありますが、専用のアプリで好みのものを探しておくといいでしょう。

また、星座観察用のアプリもあります。

２１日（火）夜～２２日（水）明け方の天気

九州の南の海上から本州の南の海上にかけて「秋雨前線」が停滞するため、太平洋側は雲が出やすく、日本海側は晴れる所が多い見込みです。《２１日午後６時～翌２２日午前５時の１時間ごとの天気》をエリアごとに画像で掲載しています。

