シリコンバレージャパンCEO・前田智之「海外の有望スタートアップを日本に呼び込み、成長を支えていきたい」
海外から見て日本は有望な市場
─ シリコンバレージャパンは2018年の創業だそうですが、事業内容を聞かせて下さい。
前田 一言で言えば、米シリコンバレーのスタートアップ、イノベーションを日本に持ってきて、育てることです。
シリコンバレーを中心にAI（人工知能）を始め、テクノロジーに関して先進的な取り組みをしている企業は、世界4位の経済大国である日本には、必ず進出をしたいと考えています。そうした企業からお声掛けいただいて、日本進出のお手伝いをしているんです。
また、この会社と同時並行で、チャンネルファクトリーという会社の日本代表も務めています。この会社はYouTubeのコンサルティングで世界で一番大きい企業です。
─ シリコンバレーから見た場合、日本市場というのはどう見えているんですか。
前田 以前は少し特殊な、難しい市場だと見られていました。ただ、今は日本政府、東京都なども海外のスタートアップの進出を促すべくＰＲをするようになっていますから、シリコンバレーから見ても有望な市場だと見えているのではないかと思います。
また、元々おられるベンチャーキャピタルの他、大企業もコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）を設立するなどコラボレーションする姿勢を示していますから、以前よりも日本市場に入りやすくなってきたのだと思います。
為替の円安や、シェアオフィスなど簡易に入居できるオフィスなども増えており、ハードルが下がっていると思います。インバウンド（訪日外国人観光客）が増えているのと同じように、外国投資受入スタートアップは10年で7～8倍に増加。制度整備と外国人創業者増で日本進出環境が向上しています。
─ そこをつなぐのが前田さんの会社の役割だと。
前田 ええ。海外起業家が来日した際、日本のリーダーの方々との商談を設定させていただくなど、ご紹介の機会をつくるようにしています。
─ 日本は今、人口減、少子高齢化と、構造的な問題を抱えていますが、前田さん自身はどう見ていますか。
前田 今、世界的にAIが進展しており、ソフトバンクグループの孫正義さんも米国で大きい投資をされています。このことは少子化、人手不足といった社会全体の課題解決につながるのではないかと見ています。
日本は経済協力開発機構（OECD）平均よりやや短いが欧州より長時間労働で生産性が低い特徴があります。人口は2010年から約400万人減少し、今後も縮小が続きます。一方、働き方改革で残業は月45時間・年720時間以内と制限され、有給5日取得が義務化されたことで、人手不足の中で思うように働けない状況も生まれています。そうなるとAIが非常に重要になります。
また、地方への投資は重要なテーマです。特に地方経済の活性化に直結します。一つの成功例が熊本だと思います。半導体で外資系企業が地方都市に巨額の投資を行い、そこに関連する方々がビジネスを行う。観光ではなく、ビジネスで継続的に足を運ぶことは、観光客の1.5～2倍の地域経済効果をもたらし、長期的に数十年続く持続的成長につながる点で重要です。この成功例は、他県や地域を活性化する起爆剤になると思います。
これは半導体セクターだけでなく、他の領域でも、積極的に外資系企業からの投資を呼び込むための活動を進めていくべきだと思っています。
地方活性化に向けて 外資からの投資を活用
