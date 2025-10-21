13:20 氷見野日銀副総裁、ユーラシアグループ主催「GZEROサミットジャパン2025」出席

16:00 レーンECBチーフエコノミスト、ECB・BIS・CEPR共催マクロ経済会議出席

18:35 エスクリバ・スペイン中銀総裁、会議出席

20:00 ラガルドECB総裁、ノルウェー銀行主催気候会議出席

22:30 コッハー・オーストリア中銀総裁、会議「世界貿易と関税」開会挨拶



臨時国会召集、首相指名選挙実施

トランプ米大統領、米上院共和党議員と昼食会

APEC財務相会合（韓国、22日まで）

国際鉱業資源会議 (IMARC) （豪州、23日まで）



米主要企業決算

ネットフリックス、テキサスインスツルメンツ、GE、GM、3M、コカコーラ



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更することがあります

外部サイト