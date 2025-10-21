今回は、他人を批判してばかりの偉そうなママ友が黙った理由についてのエピソードを紹介します。

マジで失礼すぎる…

「娘の幼稚園で同じクラスのクルミちゃんのママは、周りに頼ってばかりで自分は何もしない人でかなり図々しいんです。それに他のママたちの悪口を平気で言ったりして、正直ドン引きしてしまいます……。

そしてある日のこと、幼稚園でのお迎え時、クルミちゃんのママが他のママたちに『母親なのに、派手な服装とか明るすぎる髪色とかってマジでありえないよね』『いい年して派手な服装でみっともない（笑）』とまた悪口を言っているのが聞こえました。それが私の悪口なのは明らかで……。

すごくムカッとしましたが、そこでTさんというママが『服や髪の色は個人の自由でしょ』『人の好みにケチをつけるのは違うと思う』とさらっと言い返してくれて、クルミちゃんのママは黙り込んでいました」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2023年9月）

▽ にしても、クルミちゃんのママは失礼すぎますね。また意地悪なことを言ってこないといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。