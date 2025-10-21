¾¾ËÜÎçÀ¸¤Ï¡ÈÌÜ¤Î¼Çµï¡É¤Ç¿´¤ò¼ÍÈ´¤¯¡¡¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¤Ç¹¤¬¤ë¿·À¤ÂåÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ²ÄÇ½À
¡¡²ø¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤â¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾ËÜÎçÀ¸±é¤¸¤ë»°¾å¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§Èøºì¿¿²Ö¡ß¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢2¿Í¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¡È¥¥é¥¥é¡É¤ÎÎ¢Â¦¡¡¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤ÎÎø°¦¤ËÆ´¤ì¤Æ¡×
¡¡¿·¤¿¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡È¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡½ð¡É¤Î¶¯¹ÔÈÈ·¸Ä¹¡¦Äö¡Êº´Æ£Î´ÂÀ¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ë¥Áー¥à¤Ï¡¢ÅìµþÏÑÍ£°ì¤Î¿Í¹©Ìµ¿ÍÅç¤Ç¤¢¤ëÂèÏ»Âæ¾ì¤Çµ¯¤¤¿½Æ»¦»ö·ï¤È¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Çµ¯¤¤¿ÆÇ»¦»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»°¾å¤¬Ææ¤Î¼ºí©¤ò¿ë¤²¡¢Á¥¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÄö¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÁ¥¤òÁàÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¶¯Åð¥°¥ëー¥×¤Î¼çÈÈ³Ê¡¦ÅÄÊ¥¡Ê»³ºêÍµÂÀ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅ¸³«¤ÇÂè1ÏÃ¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡Àè½µÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿»°¾å¤¬Æü²¼Éô¡Ê²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ë¤À¤±¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢Æü²¼Éô¤Ë¡Ö·¯¤¬¤ªÇ¯´ó¤ê¤ò²¥¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤ò»¦¤¹¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤â¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢»°¾å¤Î´é¿§¤Ï¤¹¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢ÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬°î¤ì½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆü²¼Éô¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ºÇ°¤Ê»öÂÖ¤ò¹ð¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£±üÄì¤ËÍ¥¤·¤¤¿´¤ò»ý¤ÄÈà¤Ë¤Ï¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤ªÇ¯´ó¤ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¶ì¤·¤µ¤È¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Æü²¼Éô¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿»°¾å¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤ÈÎÏ¤¬È´¤±¤¿°ÂÅÈ´¶¤äºá°´¶¤¬°ìÅÙ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë»þ´Ö¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÌÜ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÎÞ¤ò¤¿¤á¤ëÈà¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ー¥Ñー¥½¥ó¤ò±é¤¸¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¥à¥¹¥á¤Î7Æü´Ö¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÇÐÍ¥¤À¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤Î½ñÆ»Éô¤ÎÀèÇÚÌò¤ò±é¤¸¤¿»Ñ¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¾¾ËÜÎçÀ¸¤¬¡Ø¤¢¤¤Ê¤¤À¤Ñ£ ¶â¤È¶ä¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤È¤Î¡ÈÌ©¡É¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¡¡¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¤ÇÌ©¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤¿²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤È¤Ï¡¢¸âÉþ²°¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿»þÂå·à¡Ø¤¢¤¤Ê¤¤À¤Ñ£ ¶â¤È¶ä¡Ù¡ÊNHK BS¡Ë¤Ç·»ÄïÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¾¾ËÜ¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¸âÉþ²°¤Î»°ÃË¤À¤¬¾¦¤¤¤è¤ê¤âËÜ¤ò¹¥¤ß¡¢ºî²È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ëÃÒÂ¢¡£²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¤¬±é¤¸¤¿¼¡ÃË¡¦ÁÚ¼¡¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¡£ÃÒÂ¢¤ÏÌ´¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë²È¤ò½Ð¤ë¤¬¡¢Êé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹¬¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¿ôÇ¯¸å¤ËÌá¤ê¡¢¸âÉþ²°¤ò·Ñ¤°³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¹¬¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢Èà½÷¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÆ·¤À¤±¤Ç¤É¤ì¤À¤±°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿»þ¤ÎÉ½¾ð¤ÏÑÛ¡¹¤·¤¯Íê¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¾¾ËÜ¤ÎÂåÉ½ºî¤È¸À¤¨¤Ð¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é ¥¯¥í¥¼¥Ã¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤À¤í¤¦¡£ÌÀ¤ë¤¤Ä¹¤¤È±¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿½÷ÁõÃË»Ò¡¦¸÷¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Æ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¾åµþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¾å¼ê¤¯¥ª¥·¥ã¥ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤½Õ¹á¡ÊÈøºì¿¿²Ö¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯µ¤»ý¤Á¤Ë³ëÆ£¤¹¤ë¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÀÄ½Õ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¸÷¤Î½÷Áõ»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½÷Áõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹õÈ±»Ñ¤Þ¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤¬¤É¤ó¤Ê³Ê¹¥¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¥·ー¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¥Èー¥¥çー¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥å¥¢¥ïー¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç¤ÏÎø¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¥Ðー¥Æ¥ó¥ÀーÌò¤Ç¾¯¤·¥¥¶¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¡¢¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö～¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª～¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ïº£¤É¤¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬Êú¤¨¤ëÁ¡ºÙ¤µ¤òÉ½¸½¡£¡Ø¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¶µ°éµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿²áµî¤ò»ý¤ÄÌòÊÁ¤ò±é¤¸¡¢¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¥É¥é¥Þ2025 ーÊ¿ËÞ¤Ê¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î²¶¤¬¥µ¥¯¥»¥¹¤·¤¿ÏÃー¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤Ï²ñ¼Ò¤Î¸æÁâ»Ê¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¶âÈ±¤Ç¤âñþ¤ò·ë¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¤â¡¢½÷À¤é¤·¤¤³Ê¹¥¤ä¥¹ー¥Ä»Ñ¡¢ÃåÊª¤ä³ØÀ¸Éþ»Ñ¤Ç¤â¡¢¼«Á³¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¤ê¤ê¤È¤·¤¿ÌÜ¸µ¤À¤±¤Ç¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È´¶¾ð¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡£¾¾ËÜ¤Î¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£11·î¤«¤é¤Ï¡Ø¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥²ー¥à¡Ù¡ÊTBS¡¦MBS¡Ë¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¤Ï¡¢°ìÂÎ¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÉ½¸½¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¤Î»°¾å¤ò´Ñ¤¿¤«¤é¤³¤½¤è¤ê´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¤ÏÂè1¾Ï¤Î²Â¶¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿å¾å´Ñ±Ü¼°¤ò¹µ¤¨¤¿º£¡¢Îé»Ò¡Ê»³²¼Èþ·î¡Ë¤ÏÅÄÊ¥¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Á¥¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÏÑ´ß½ð¤Î·º»ö¤¿¤Á¤¬»°¾å¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼×¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯µ¤¤Å¤±¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤È¡¢Æü²¼Éô¤Ï²ù¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ºÆ¤ÓÉñÂæ¤Ï³¤¤Î¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿å¶²ÉÝ¾É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄö¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼êÊÁ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Æü²¼Éô¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¹ÔÈÈ·¸¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÆÇ»¦»ö·ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿ÈÈ¿Í¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ç¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤À¤Þ¤Àµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊÊ¸¡á°ËÆ£ËüÌïÇµ¡Ë