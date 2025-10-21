『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）第1話が10月21日21時から放送される。大泉洋主演、野木亜紀子が脚本を手がける本作は、人生詰んだサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う、完全オリジナルのSFラブロマンスにしてジャパニーズ・ヒーロードラマだ。

なによりもキャストの豪華さに目を奪われる。大泉洋を筆頭に、宮粼あおい、ディーン・フジオカ、北村匠海、岡田将生と主演級の役者が顔をそろえる。どんなドラマがはじまるのだろうと、これだけで期待十分だ。現時点で明らかにされているのは、主人公の文太（大泉洋）が「ノナマーレ」社長の兆（岡田将生）と出会い、エスパーとなって世界を救うというアウトラインのみ。ディーンは文太のエスパー仲間の桜介、宮粼は文太が同居する妻の四季という役柄。北村は謎の大学生・市松を演じる。

豪華キャストにくわえて、脚本が野木亜紀子となると、期待はいやおうなしに高まる。ドラマファンには説明不要だが、『アンナチュラル』（TBS系）、『MIU404』（TBS系）で脚本家として評価を確立し、近年では映画『ラストマイル』が興行収入59億円を突破し、2024年10月期のドラマ『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）がギャラクシー賞の2024年12月度月間賞を受賞した。次回作が常に注目される野木が、テレビ朝日系の連続ドラマを担当するのは今作が初となる。

フジテレビヤングシナリオ大賞の受賞者で、近年はTBS制作ドラマの仕事が多かった野木だが、初めての座組も心配は無用だ。『ちょっとだけエスパー』のエグゼクティブプロデューサーは三輪祐見子、プロデュースは貴島彩理という『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）を手がけた二人で、演出の村尾嘉昭は『アンナチュラル』でも演出を務めるなど、エース級の人材が名前を連ねる。近年は社会の問題に目を向けた作品が目立つが、本作は野木のウィットとユーモアを楽しめる作品になりそうだ。

何のために世界を救うのか。そもそも世界を救うってどういうこと？ 謎だらけなのはこれから明かされるとして、とりあえず、大泉演じる文太と仲間たちがエスパーとなって戦うことが発表されている。それにしても、なんという変わったヒーローだろう。なでまわすと花が咲く桜介の能力や、円寂（高畑淳子）のレンジで軽くチンする能力、動物に片言でお願いできる半蔵（宇野祥平）など、何に使うのか不明な能力ばかり。「帯に短し襷に長し」どころではない。

戦隊ヒーローだとしても限りなくB級に近いナノマーレの社員は、お花見やピクニックに行くのなら重宝されるだろうが、第1話の予告では、のっけからカーチェイスをかましており、彼らに課されたミッションとのギャップと、足りない能力をいかに駆使して世界を救うかが見どころになると予想する。さらに、今作はSFラブロマンスを掲げている。かねてからSFに挑戦してみたかったという野木に関する情報が入っているが、ほんの少しの超能力からSFラブロマンスはちょっと思考が追いつかない。大泉が絶賛するヒロイン四季の魅力と、文太に与えられた「誰も愛してはいけない」という指令のジレンマに引き裂かれ、せつなさに胸をかきむしることになるだろうか。

ヒーローといえば、大泉と野木は2016年公開の『アイアムアヒーロー』で主演俳優と脚本家としてタッグを組んでいる。大泉演じる売れない漫画家の鈴木英雄が、女子高生の比呂美（有村架純）を守りながら、“ZQN”と呼ばれるゾンビと戦う同作はジェンダー的な観点から分析が可能だ。『ちょっとだけエスパー』との関連では、さえない中年男が世界を救うために奮闘するという共通項がある。もちろん文太も英雄も、世界を救う前にお前自身を救えと言ってしまいそうなポンコツである。英雄は銃を手にしたが、文太は超能力を得た。はたして能力は文太を幸福にするのか？ 世界を救うことができるのか？

制作発表では大方の予想を上回る大泉劇場が展開され、今作が大泉にとっていっさい遠慮なしの作品であることが伝わってきた。このところ重めの役が続いていたと語る大泉だが、フルスロットルの大泉洋と迎え撃つ俳優陣の応酬が、ちょっとどころですまない笑いと感動を運んでくることは確実である。

（文＝石河コウヘイ）