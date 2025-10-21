　21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円高の4万9610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

51400.28円　　ボリンジャーバンド3σ
49738.85円　　ボリンジャーバンド2σ
49610.00円　　21日夜間取引終値
49185.50円　　20日日経平均株価現物終値
48540.00円　　5日移動平均
48077.43円　　ボリンジャーバンド1σ
47490.00円　　一目均衡表・転換線
46745.00円　　一目均衡表・基準線
46416.00円　　25日移動平均
44754.57円　　ボリンジャーバンド-1σ
43175.47円　　75日移動平均
43093.15円　　ボリンジャーバンド2σ
42740.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41795.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41431.72円　　ボリンジャーバンド3σ
39718.90円　　200日移動平均


