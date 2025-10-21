日経225先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円高の4万9610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
51400.28円 ボリンジャーバンド3σ
49738.85円 ボリンジャーバンド2σ
49610.00円 21日夜間取引終値
49185.50円 20日日経平均株価現物終値
48540.00円 5日移動平均
48077.43円 ボリンジャーバンド1σ
47490.00円 一目均衡表・転換線
46745.00円 一目均衡表・基準線
46416.00円 25日移動平均
44754.57円 ボリンジャーバンド-1σ
43175.47円 75日移動平均
43093.15円 ボリンジャーバンド2σ
42740.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41795.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41431.72円 ボリンジャーバンド3σ
39718.90円 200日移動平均
株探ニュース
