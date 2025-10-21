TOPIX先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.0ポイント高の3265ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3322.16ポイント ボリンジャーバンド3σ
3271.14ポイント ボリンジャーバンド2σ
3265.00ポイント 21日夜間取引終値
3248.45ポイント 20日TOPIX現物終値
3220.13ポイント ボリンジャーバンド1σ
3218.00ポイント 5日移動平均
3169.12ポイント 25日移動平均
3165.50ポイント 一目均衡表・基準線
3165.50ポイント 一目均衡表・転換線
3118.11ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3074.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3067.10ポイント ボリンジャーバンド2σ
3045.33ポイント 75日移動平均
3016.08ポイント ボリンジャーバンド3σ
2977.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2838.28ポイント 200日移動平均
株探ニュース
