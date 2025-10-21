21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.0ポイント高の3265ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3322.16ポイント ボリンジャーバンド3σ

3271.14ポイント ボリンジャーバンド2σ

3265.00ポイント 21日夜間取引終値

3248.45ポイント 20日TOPIX現物終値

3220.13ポイント ボリンジャーバンド1σ

3218.00ポイント 5日移動平均

3169.12ポイント 25日移動平均

3165.50ポイント 一目均衡表・基準線

3165.50ポイント 一目均衡表・転換線

3118.11ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3074.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3067.10ポイント ボリンジャーバンド2σ

3045.33ポイント 75日移動平均

3016.08ポイント ボリンジャーバンド3σ

2977.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

2838.28ポイント 200日移動平均





株探ニュース

