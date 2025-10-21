　21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.0ポイント高の3265ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3322.16ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3271.14ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3265.00ポイント　　21日夜間取引終値
3248.45ポイント　　20日TOPIX現物終値
3220.13ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3218.00ポイント　　5日移動平均
3169.12ポイント　　25日移動平均
3165.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3165.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3118.11ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3074.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3067.10ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3045.33ポイント　　75日移動平均
3016.08ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2977.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2838.28ポイント　　200日移動平均


株探ニュース