21日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の726ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



802.47ポイント ボリンジャーバンド3σ

784.13ポイント ボリンジャーバンド2σ

775.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

765.78ポイント ボリンジャーバンド1σ

757.43ポイント 75日移動平均

752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

747.44ポイント 25日移動平均

733.00ポイント 一目均衡表・基準線

730.75ポイント 20日東証グロース市場250指数現物終値

729.10ポイント ボリンジャーバンド-1σ

728.00ポイント 5日移動平均

726.00ポイント 21日夜間取引終値

722.50ポイント 一目均衡表・転換線

710.75ポイント ボリンジャーバンド2σ

707.39ポイント 200日移動平均

692.41ポイント ボリンジャーバンド3σ





株探ニュース

