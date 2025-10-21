　21日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の726ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

802.47ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
784.13ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
775.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
765.78ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
757.43ポイント　　75日移動平均
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
747.44ポイント　　25日移動平均
733.00ポイント　　一目均衡表・基準線
730.75ポイント　　20日東証グロース市場250指数現物終値
729.10ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
728.00ポイント　　5日移動平均
726.00ポイント　　21日夜間取引終値
722.50ポイント　　一目均衡表・転換線
710.75ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
707.39ポイント　　200日移動平均
692.41ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース