BCリーグ ドラフト候補 後編

独立リーグ注目のドラフト候補。BCリーグ新規参入チームの有望選手も含め、後編も指名の可能性がありそうな選手たちを紹介する。

【栃木のポテンシャルモンスター】

■三方陽登（みかた・はると）2003年３月31日生まれ・兵庫県出身 外野手

（190cm/97kg 右/右 駒澤大学→栃木ゴールデンブレーブス）

シーズン成績：49試合 打率.286 50安打 二塁打10 三塁打２ 本塁打５ 塁打数79 長打率.451 OPS .841

身体能力が高い右打ちの大型外野手。もともと投手だったが、大学で野手に転向した。俊足・強肩で、スケールの大きなバッティングは底知れないポテンシャルを感じさせる。

"戦国・東都"の駒澤大で揉まれてきた三方は、「独立リーグが厳しい世界というのは知っていた。でも正直、独立リーグをなめていた部分はありました」と語る。

「実際にやってみて、レベルの高さを肌で感じました。すごい投手がたくさんいた」

シーズンの成績については「もっとできたな、と思う」と振り返るが、粗さのあったバッティングからコンタクト率を上げてきて、成長を実感できた。

駒澤大で学んだことは、「一球の重さや、当たり前のことを当たり前にすること。それができなければ練習に入れないくらい、厳しく叩き込まれました」という。

厳しい環境でも負けない心と体、生き抜く力には自信を持っている。

野手になってからはウエイトトレーニングに力を入れている。「毎日やらないと気が済まない」といい、試合があっても毎日こなす。図抜けた"飛ばす能力"など打撃を高く評価されているが、守備の意識も高い。

「守備の意識はだいぶ強めです。これも大学時代からですが、やはり『一歩目』が大事だと。カバーリングとか先のプレーを読んでそっちに動くとか、球際の強さであったり、こだわりを持ってやっています」

守備センスとともに、強肩も随所に見せている。目指すところは、「トリプルスリーができるような選手」。すべての要素で結果を残せる能力は揃っている。

【信濃の首位打者】

■大輔（中塚大輔／なかつか・だいすけ）2000年７月17日生まれ・大阪府出身 外野手

（175cm/75kg 右/左 岐阜協立大学→大和高田クラブ→信濃グランセローズ）

シーズン成績：45試合 打率.377 66安打 二塁打14 三塁打２ 25打点 18盗塁 出塁率.471 長打率.480 OPS .951

「BC West」の首位打者。盗塁は18だが足のポテンシャルは高く、走攻守に秀でた25歳だ。

社会人の大和高田クラブに２年在籍し、「どうしてもNPBに挑戦したい」と独立リーグの門を叩いた。ケガで１カ月ほど離脱したが、強打者の多いBC信濃のなかでも抜群の存在感を放つ。９月末のソフトバンク三軍との試合では３安打の固め打ちで強打を印象付けた。

「どんな投手であれセンター方向からボールが来るので、センターにしっかり入っていく意識のなかで、甘い球を確実に仕留める。ツーストライクになった時にひとつポイントを下げて、ファウルになってもいいので粘って塁に出る意識でやっています」

45試合で失策0の守備も魅力のひとつだ。

「こだわっているのは『全力プレー』。一球に対する執念や駆け抜け、隙を狙う走塁、守備、バッティングは常に心がけてやってます」

全力プレーでNPBへの道を切り開くか。

【新規参入のBC山梨で活躍した最速153キロ右腕】

■小田嶋優（おだじま・ゆう）2001年4月21日生まれ・神奈川県出身

（投手 179cm/92kg 右/左 関東学院大学→千葉スカイセイラーズ→山梨ファイアーウィンズ）

シーズン成績：30試合 防御率 6.25 ２勝２敗 ２H ２HP ７S 奪三振39 奪三振率9.75

もともとは"二刀流"のパワーピッチャー。今季の最速は153キロ。昨年はリーグ未所属の千葉スカイセイラーズに在籍していたが、150キロは出たことがなかったという。

今季は新規参入のBC山梨に入団。投手コーチが常駐していないチーム状況で投げ続けた。８、９月は11試合に登板。５セーブ、防御率1.42、奪三振18で「月間MVP BC-West投手部門」に輝いている。

９月26日のDeNAのファームとの試合では、１回を投げて３奪三振とインパクトを残した。

「細かいところでいうと、投げ始めの体の使い方を変えるというか......今まではどちらかというと右に股関節をハメるような動きから投げていたんですが、左足を動かして右の股関節をハメるみたいな意識に変えてから、いい球が投げられるようになったと思います」

新球団からのNPB指名なるか。