BCリーグ ドラフト候補 前編

2025年のプロ野球ドラフト会議が10月23日に行なわれる。悲喜こもごものドラマがまた今年も繰り広げられる。

2007年に創設されたルートインBCリーグも、これまで多くの選手をNPBに送り出してきた。９月には活発にBCリーグ選抜とNPBファーム交流戦が組まれ、多くのスカウトが訪れて最終的な評価が下される。

今年BCリーグで頭角を現し、ドラフト候補と目されている選手たちを紹介したい。

【リーグNo.1左腕】

■冨重英二郎（とみしげ えいじろう）2001年６月１日生まれ・神奈川県出身 投手

（178cm/78kg 左/左 国際武道大→バイタルネット→神奈川フューチャードリームス）

シーズン成績：10試合 防御率2.01 ３勝２敗 53回３分の２ 奪三振 62 奪三振率10.40

今季のBCリーグ最有力投手。社会人を経て独立リーグに飛び込んできた左腕は、今春から常に注目を浴び続けた。大学、社会人時代はあまり目立たない投手だったが、オフのトレーニングで体を変えた成果がボールに表れていた。

「除脂肪体重を増やしました。体重を増やしすぎると投げ方が変わってしまうので、体脂肪率は変えず、筋肉量を増やしました」

特に、最速151キロのストレートの強さは圧巻だ。カットボールに似た軌道になるそうで、スカウトも高く評価する。BC神奈川の高木勇人選手兼任コーチ（元巨人・西武）は、春先のストレートを「後ろから見ると怖いくらいだった」と表現した。

独特のストレートを中心に、スライダー、カットボール、フォークなどの変化球を効果的に使い、８月16日の時点で防御率は0.24と、強打者の多いリーグでは異次元の数字を叩き出した。昨年は登板がなかったため、高木コーチが球数や登板間隔を管理し、それに合わせた調整を指導した。

夏場に出力を落とし、失点を重ねたために最終的な防御率は2.01まで悪化したものの、最終登板となった９月21日のリーグチャンピオンシップでは、６球団の編成陣の前で150キロのストレートを見せた。

精神面での波が少ないことと、思考力の高さも印象的だが、自分では意外にも「なまけもの」だと言う。

「目標がないとだらけた生活になってしまう。目標があれば、それに向かって一直線にできるんです」

今の目標はNPBに行くことか、と問えば、「NPBで活躍することです」と即座に答えた。支配下での指名もあり得る逸材。BC神奈川から初のNPB入りは濃厚だ。

【骨折しても盗塁王】

■桃次郎（遠藤桃次郎／えんどう・ももじろう）2002年９月21日生まれ・神奈川県出身 外野手・内野手

（170cm/65kg 右/左 白鴎大学→栃木ゴールデンブレーブス）

シーズン成績：55試合 打率.354 69安打 二塁打4 盗塁42 得点圏打率.425 OPS.866

BC随一のスピードスター。盗塁42はリーグトップで、打っても.354の高打率を残した。ヒットはほぼ単打だが、シーズン通してコンスタントに打ち続けた。

「調子の悪い時こそ、ボテボテのゴロで内野安打になったりするケースが多かったので、不調になることはなかったです」

足の速さは本物だ。しかも、シーズン中に足の小指を骨折していたというから驚く。

「７月に右足の小指にデッドボールが当たって骨折しました。１試合しか休んでないんですが、すごく痛くて、痛み止めを飲みながら試合に出ていました」

足が最大の売りで、盗塁でも「一歩目」を一番大事にしているだけに、「その時が一番苦しかった」と振り返る。だが、そのうえで42の盗塁を積み上げた。

「足が痛い時は、二盗より三盗を狙ってました」

リーグ戦では同じ相手と何度も対戦する。対策も講じられていくが、自分もデータを見ながら相手の対策を練っていく。

「対策されるなかでヒットや盗塁をどう重ねていくか、自分で考えながらできたので、そこは成長した部分だと思います」

チームメイトで大ベテランの川粼宗則（元ソフトバンクほか）には、リードの方法などを教わったという。山下徳人監督（元ロッテ）を始め、BC栃木の充実した首脳陣から教わることも多かった。

【信濃の万能内野手】

■日下部由伸（くさかべ・よしのぶ）2001年12月26日生まれ・山形県出身 内野手

（176cm/75kg 右/左 富士大学→信濃グランセローズ）

シーズン成績：58試合 打率.314 70安打 ７本塁打 45打点 長打率.480 OPS.896

大卒２年目の、俊足強打の内野手。守備位置はシーズン通してショートを守り続けたが、BC選抜戦ではサードでも好守備を連発した。９月24日には西武の三軍を相手に３安打。二塁打も放ち、打点も挙げている。

「昨年はケガで出遅れたりしてフルで出られなかったので、今年は冬に体作りをして、シーズンを通して戦える体を作るという目標でやってきました。全試合スタメンで出られたのはチーム唯一なので、それを達成できたのが一番だったと思います。シーズン中は体がきついと思うことはありませんでした」

体重を10kg増やしたことで長打も増え、塁打数は55→107と倍近くになっている。打てない時期、不調などはなくコンスタントに打ち続けてきた印象だ。

「そこも課題にしていたところです。悪い時でもチームに貢献できたと思います」

また、「三振の少なさ」も強みのひとつ。今季は58試合で15だった。

「調子が悪くとも（ヒットを）１本はなんとか打つ。NPB戦など初見の投手でも対応できる、という自信を持ってやってきています」

成長を続ける23歳は、BC選抜戦からフェニックスリーグへと飛び、最後まで走り抜ける。

（後編＞＞）