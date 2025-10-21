セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（19）



決勝ゴールを決めた上田。セルジオ氏も「今、ノッてるね」と賞賛 photo by Go! Yanagawa





かねて森保一監督や選手たちが公言している「ワールドカップ優勝」がついに見えた⁉ 過去の対戦では一度も勝利がなかった"王国"ブラジル相手に、見事な逆転勝ちを収めたサッカー日本代表。おなじみのご意見番、セルジオ越後氏は、この歴史的な一戦をどう見た？

【こんな日が来るとはね。感慨深いよ】

ブラジル戦翌日にブラジルの友人から何件か電話があって、「（ブラジル代表は）ケガ人が多くてベストメンバーじゃなかったから」って、みんな負けた言い訳をするから「日本代表だって、ボランチと３バックは全員ケガでいなかったからベストメンバーじゃないよ」と言い返してやったよ（笑）。

確かに、ブラジルはGKアリソン、DFマルキーニョス、FWラフィーニャといった主力選手が故障で不在。４日前の韓国戦（ブラジルが５−０で勝利）から先発を８人も入れ替えていた。でも、日本だってケガ人だらけで、今回はキャプテンの遠藤航までケガでいなかったんだからね。

やっぱり勝つことはいいことだよ。カタールワールドカップでドイツ、スペインに勝った時のことを思い出すね。

日本代表の試合がある時、僕はいつもスポーツ紙にコメントを出している。この日はハーフタイムに一度、電話がかかってきて、０−２だったから「奇跡が起こることを祈るしかないね」と言っていたんだ。そうしたら逆転勝ちでしょ。本当に奇跡が起きた。

過去に一度も勝てなかったブラジルに勝った。初勝利だから奇跡だよ。しかも、０−２から逆転する劇的な展開。僕が日本に来てからもう50年以上経つけど、こんな日が来るとはね。感慨深いよ。

試合を振り返ると、前半の日本は苦しかった。立ち上がりの５分ぐらいはハイプレスで前からボールを奪おうとするけど、ブラジルのように技術がしっかりしている相手からは奪えない。奪えないから引いてしまう。そうなるとカウンターを狙おうにも、相手のゴールまで距離が遠いから、途中で奪われるか、ファウルで止められる。

結局、引いて守って、耐えて、耐えてという展開になってしまった。しかも、先制され、２点目も取られ、それでもまだ引いて守って、45分間引いていた。

でも、後半は違った。試合後に南野拓実が「前半２失点したから、失うものはなかった」と言っていたように、思いきって前からプレスを仕掛けた。それが相手DFのミスを誘い、南野のゴールで早々に１点を返した。あれが大きかったね。あの１点で流れが変わったよ。

２点目は途中出場の伊東純也のクロスに合わせた中村敬斗のボレー。そして３点目は上田綺世のヘディングシュート。伊東のコーナーキックもいいボールだったけど、上田のヘディングシュートは強烈だった。

前からのプレスがハマったし、奪ったボールをじっくりとつなぐのではなく、前に前にという攻撃的な姿勢がよかった。一方のブラジルは同点にされたあと、引き分けでいいやとならなかった。プライドがあるからね。リスクを冒して攻めてきた。それも日本のカウンターが生きた理由だ。

【それにしても、ブラジル代表が心配だ】

MVPは間違いなく堂安律だね。３バックよりもボランチよりも体を張って守っていた。よく（交代する）85分まで持ったと思うよ。彼がいなかったら、０−３、０−４になっていたかもしれない。それくらいブラジルの攻撃のポイントを潰していた。

アップダウンの運動量もすごいし、当たり負けしないというか、簡単に転ばない。レベルの高い相手と戦う時、ウイングバックはあれくらい守って最終ラインを助けないと厳しい。でも、この日の堂安はペナルティエリア内にまで戻って体を張っていた。

もうひとり、上田もよかった。パラグアイ戦での後半アディショナルタイムの同点ゴール、ブラジル戦の逆転ゴールと、今、ノッているね。試合後のインタビューも面白かった。「ワールドカップの目標は？」と聞かれて、「もちろん、優勝です」と答えたけど、「約束できますか？」と聞かれると「約束はできません」と。本音だろうね。「優勝する」じゃなく「優勝にチャレンジする」。それでいいと思う。

それにしても、ブラジル代表が心配だ。ネイマールの次の"怪物"が出てこない。ワールドカップ南米予選も苦労して（５位通過）、監督も初めて外国人を招聘した。20歳前後の若い選手が何人か出てきているけど、どこまで伸びるかはわからない。

一番の課題はストライカーがいないこと。エースといわれるFWヴィニシウス・ジュニオールはいい選手だけど、ストライカーというよりも、サイドを崩してチャンスをつくるタイプだよね。所属のレアル・マドリードではキリアン・エムバペというストライカーがいるからこそ、自身の持ち味を存分に発揮できている。でも、今のブラジルにはエムバペのようなストライカーはいない。誰かが出てこないと、来年のワールドカップ本番でも苦しむだろうね。

