今泉佑唯が所属して話題！ ネットでよく見る“人気美女だらけ”seju所属タレントまとめ
元欅坂46の人気メンバーで、女優の今泉佑唯が今月、芸能事務所「seju」に所属することが発表された。sejuと言えば、森香澄やなえなの、“かわいすぎる卓球女子”として話題を集める菊池日菜といった、SNSやテレビ番組でよく見かける女性タレントを多数擁している芸能プロダクション。今回は、連日ネットやテレビを賑わせる美女をはじめネクストブレイク候補まで、同プロダクション所属の美女たちを、話題の投稿と併せて紹介していこう！
■ 森香澄
何と言っても「seju」の看板タレントと言えるのは森香澄だ。大学在学中から芸能プロダクションに所属していた彼女が卒業後の2019年にテレビ東京にアナウンサーとして入社。在籍中からSNSを積極的に活用し、番組での“あざとかわいい”発言から「令和のあざと女王」とも称される人気アナウンサーに成長。2023年に退社すると、以降はグラビアへの挑戦や女優業へ進出するなど大活躍中だ。
そんな彼女はつい先日にはインスタで「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」のMCを担当したことを報告し、肩を大胆に出したラグジュアリーなドレス姿を公開していた。
■ なえなの
静岡県出身のなえなのはインフルエンサー、YouTuberとして活躍。2001年生まれの彼女は10代の頃からSNSを活用。自身の日常を写真や動画で公開し注目を集めていた。すでに写真集やフォトエッセイ、スタイルブックなどの作品をリリースしているほか、2022年からはドラマ、映画にも進出しており、最近では6月に公開されたホラー映画『見える子ちゃん』に出演したほか、現在放送中のドラマ『推しの殺人』（読売テレビ・日本テレビ）に出演中だ。
そんななえなのは、ハロウィンシーズンの先日、かわいらしい赤いチャイナ服でポーズを取る写真を公開し、ファンから「かわいい」の声が殺到している。
■ 菊池日菜
一昨年3月から「seju」に所属し、タレント活動をスタートさせたのが卓球選手の菊池日菜。現在21歳の彼女は、卓球で全国大会に出場するほどの実力者。プロダクションに所属する以前からSNSを積極的に活用しユニフォーム姿やオフショットを公開し、その透明感あふれる佇まいは“かわいすぎる卓球女子”とも評されユーザーからの指示を集めていた。タレント活動直後から少年漫画誌の表紙を飾ることも。
そんな菊池は先日には「オフの日」とつづり、白のTシャツ姿でこちらを見つめる近影を披露。自然に囲まれながらカメラを見つめ、オトナっぽい表情を見せた。ファンからは「モデルさん！」「素敵すぎ」「スーパー美人」などのコメントや、ハートの絵文字が多数集まっている。
“ボンビーガール史上最大級の美女”や、注目のグラビア美女たちも！
■ 川口葵
2020年放送のバラエティ番組『幸せ!ボンビーガール』（日本テレビ系）のコーナー「上京ガール」への出演で一躍注目を集めたのが、兵庫県出身で現在25歳の川口葵。同番組出演後には週刊誌のグラビアに初登場し、情報番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）にも初出演。さらに2022年にはアパレルブランド「LA.VIE.ELU」を立ち上げて、クリエイティブディレクターに就任。女優としもドラマ『ビリオン×スクール』（フジテレビ系）や、映画『山田くんとLv999の恋をする』に出演を果たした。
そんな川口は、今年7月にK-1元世界王者の人気格闘家、武尊と結婚。先日には、結婚披露宴を挙げたことをインスタグラムで報告し、改めてたくさんの祝福の声が寄せられた。
■ 永瀬碧
“おでんちゃん”“さすらいネキ”の愛称でも知られている人気TikToker永瀬碧も「seju」に所属している。現在17歳の彼女は2023年10月、TikTok上で披露した制服姿のダンス動画が話題に。以降も次々とダンス動画を公開し、フォロワーを増やしていった。
そんな永瀬は、先日にはファッションイベント「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に登壇したことを報告。かわいらしい制服姿のオフショットを公開している。
■ 今森茉耶
グラビアで活躍する逸材が多いのもsejuの特徴だ。現在１９歳の今森茉耶は、2022年10月に「seju」に入所し芸能界入り。翌年3月に週刊誌でグラビアデビューを果たすと“宮崎のイツザイ”の異名で注目を集め、昨年には1st写真集『恋がはじまる』がリリースされた。また女優としての活動もスタートさせており、今年2月スタートのスーパー戦隊シリーズ第49作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』にて初の女性ブラック戦士となる一河角乃 / ゴジュウユニコーン 役を演じている。
そんな彼女は今年5月に「お久しぶりに自撮りをあげます」と、首をかしげてほほ笑む私服ショットを公開していた。
■ 本郷柚巴
アイドルグループNMB48の元メンバーで、在籍時代よりグラビア方面で頭角を現していた本郷柚巴も、2023年7月にseju入りを果たしている。seju入り後も変わらずグラビアでもたびたび誌面を賑わせており、12月には早くも3rd写真集の発売を予定している。
そんな本郷は、最近はインスタグラムで3rd写真集のオフショットをたびたび公開しており、先日には「途中眠たくなってる」との一言を添え、青色あざやかなビキニ姿でプールに浸かりながら、カメラにポーズを取るオフショットを公開している。
■ 榎原依那
現在28歳とやや遅咲きの榎原依那は、インスタグラムを通じてsejuにスカウトされた変わり種。彼女が最初に注目を集めたのは、グラビアデビューとなった2024年2月発売の写真週刊誌「FRIDAY」（講談社）で、同時期に発売された初のデジタル写真集がその年上半期のFRIDAYデジタル写真集売り上げランキングの1位に輝いた。
バラドルとしても関西出身のあけっぴろげなキャラクターが人気で、競馬特番に出演した際には、競馬を全く知らなかったにも関わらず、キタサンブラックのVTRに感情移入して涙を流す涙もろい一面も見せた。最近のインスタグラムでは、2nd写真集のオフショットから、雄大な夕景を背景に、自慢のバストを強調した衣装でのショットを公開している。
引用：
「森香澄」インスタグラム（@mori_kasumi_）
「なえなの」インスタグラム（@naenano0114）
「菊池日菜」インスタグラム（@hina_ii211）
「川口葵」インスタグラム（@kawaguchiaoi_1126）
「永瀬碧」インスタグラム（@isin_odensin.o8）
「今森茉耶」インスタグラム（@mayaimama04）
「本郷柚巴」インスタグラム（@h.yuzuha_0112）
「榎原依那」インスタグラム（@ina_enohara）
