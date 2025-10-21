大相撲ロンドン公演

大相撲のロンドン公演は現地時間19日、ロイヤル・アルバート・ホールで千秋楽が行われた。安青錦が宇良との対戦。一瞬のスゴ技が現地の観客を騒然とさせた。

安青錦と宇良が腕を掴み合って土俵中央で静止。頭をつけて押し込もうとする宇良の左手首を、安青錦が右手一本でくるりと捻った。体重145キロの宇良が宙を舞って一回転。土俵に叩きつけられ、一瞬呆然とした表情を浮かべた。観客からは「ウォォォ！」の歓声とともに拍手喝采。なかには、溜席で口をあんぐりさせて驚く客もいた。

英公共放送「BBC」スポーツ専門Xが実際の動画を公開。文面で「Wow…なんて技だ！」と記した投稿は、77万件を超える大反響となり、自身の目を疑う英ファンが続出している。

「美しさと優雅さ」

「力士が持つテクニックに対して敬意が十分に向けられていないよな」

「クレイジーな技だ。信じられないような力強さ」

「なんて美しい技なんだ！」

「合気道は本物だ」

「めちゃくちゃ凄いな」

大相撲ロンドン公演は34年ぶり2度目の開催。豊昇龍が横綱同士の全勝対決を制して優勝した。



