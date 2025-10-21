¿ÆÀÌ¡Ö¤Ç¡¢2¿ÍÌÜ¤Ï¡©¡×Ê¹¤«¤ì¤ëÅÙ¤Ë¶»¤¬¥Á¥¯¥ê¡£µß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï ¢ª Â©»Ò¤Î¡Ø»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤°ì¸À¡Ù¤À¤Ã¤¿
¿ÆÀÌ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¤«¤é½Ð¤¿°ì¸À¡Ä¡Ä¡Ö2¿ÍÌÜ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Í§¿Í¤Î¶»¤Î±ü¤Ë¥Á¥¯¥ê¤ÈÄË¤ß¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Û£Ëæ¤Ê¾Ð¤ß¤Ç¤ä¤ê²á¤´¤½¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤Î°ì¸À¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø2¿ÍÌÜ¤Ï¡©¡Ù¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä
³Î¤«¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ïº£¤Î·Á¤Ç½½Ê¬¤Ë¹¬¤»¤Ê¤Î¤À¤È¡¢Â©»Ò¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö2¿ÍÌÜ¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¤â¤¦Û£Ëæ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î3¿Í²ÈÂ²¤Ç½½Ê¬¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
illustrator¡§KIUI
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Yuki Unagi
¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤ÎÊÔ½¸¤È¤·¤ÆÌó10Ç¯³èÌö¡£½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤·¤¿¸å¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤¬Î¥¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºßÂðweb¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤äÍ§¿ÍÃÎ¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¸þ¤±¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë²ÈÂ²´Ø·¸¤Î¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£