マンC長谷川唯が今季3得点目

日本女子代表のMF長谷川唯の所属するマンチェスター・シティは現地時間10月19日、ウィメンズ・リーグカップのグループＡ第2節でニューカッスル・ユナイテッドにPK戦の末に勝利した。

3-3となったこの試合で長谷川は、シーズン3点目となるゴールを決めている。

前半を1-1で折り返して迎えた後半開始直後、エリア外からダッシュした長谷川は右サイドからカットインしたFWイマン・ベネイにパスを要求。スペースへ出されたパスを左足で受けてサイドのポケットに転がして、しっかりタイミングを見計らい、思いきり右足を振り抜いた。飛び出してきたGKも対応できずに、ボールはネットに突き刺さっている。

このゴールに対し、SNSでは「素晴しい連携からのナイスゴール」「相手の一瞬の隙を見逃さないスペースに入る動きは流石」「加速がすごい！」「また決めた?！」「なでしこジャパンには必要不可欠な選手！」といった称賛の声が寄せられている。

3-3でもつれたPK戦でも2番手のキッカーとして成功し、7-6の勝利に貢献した長谷川は、試合後に自身の公式Xを通じて「観戦に来てくれたすべての人にありがとう！ 代表活動のあと、また会いましょう」とメッセージを送っている。（FOOTBALL ZONE編集部）