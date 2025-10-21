季節外れの残暑からようやく、福岡県内も秋らしい気温になりました。福岡市の20日の最高気温は25.3℃と過ごしやすい陽気となり、秋を彩る草花も見頃を迎えています。

■永易友希記者

「福岡市・天神です。風が吹くと少し肌寒さを感じます。街ゆく人を見てみても、半袖より長袖のほうが多いようです。」



福岡市の20日の最高気温は25.3℃、県内で最も高かったのは久留米市の26.1℃と、いずれも10月上旬並みで、ようやく秋の気配が感じられました。





■街の人「朝とても寒かった。先週までは半袖を着ていましたが、きょうから長袖を着ています。」

お散歩中に小さい秋を見つけた男の子もいました。



■親子

「（落ち葉を）拾ってあげたら喜んで。」

「あ～か！あ～か！」

「赤って言えたね。」

福岡市東区の海の中道海浜公園では、秋を彩るミューレンベルギア・カピラリスという植物が見頃を迎えていました。ピンク色の穂が波のように揺れ、幻想的な景色が広がります。11月上旬まで見頃が続く見込みです。



■訪れた人

「初めて見て、とてもおしゃれでかわいいなと思います。」

「暑いと、ちょっと外に出ると（子どもが）すぐ疲れてしまうので、やっとベビーカーを押して外に出られるようになりうれしいです。」



福岡管区気象台によりますと、今後1週間の福岡市の最高気温は、25℃以下の予想です。先週までと比べると朝晩が冷え込みやすく、体調を崩さないよう注意が必要です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月20日午後5時すぎ放送