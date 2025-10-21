中国の7−9月期の国内総生産（GDP）成長率が1年ぶりに4％台に落ち込んだ。中国国家統計局は20日、7−9月期のGDPが前年同期より4．8％増加したと明らかにした。四半期基準で今年初めて5％を割り込み、昨年7−9月期の4．6％以降で最も振るわない成果を記録した。

市場は中国の過去最大水準の輸出にも成長率が鈍化する兆しに注目した。米国との貿易戦争の中でも中国は世界的な工業製品需要により7−9月期に9700億ドルを輸出した。四半期基準で過去2番目に多い輸出額だった。

問題は長期化する不動産沈滞で内需市場が冷え込んでおり中国経済全般に負担が大きくなっている点だ。各種内需指標も「赤信号」だ。先月の小売り販売増加率は8月の前年同月比3．4％増より鈍化した3．0％にとどまった。10カ月ぶりの低水準だ。消費が萎縮し民間企業の投資も減っている。1月から9月までの固定資産投資は前年同期比0．5％減少した。2020年以降で初めてマイナスに転じた。

下げ幅を育てたのは不動産投資だった。今年に入り9月までの不動産開発投資が前年同期比13．9％急落したためだ。住宅価格も下落傾向だ。先月の新規住宅価格上昇率は前月より0．41％下落し11カ月ぶりの下げ幅を記録した。

ブルームバーグは20日、「経済全般の物価水準を示すGDPデフレーターが10四半期連続で下落した。最近最も長いデフレ局面が続いている」と話した。

今年の中国経済成長見通しを経済協力開発機構（OECD）は4．9％、国際通貨基金（IMF）は4．8％と提示した。中国政府が今年の成長率目標である5％前後を達成するためには追加の浮揚策が必要だという専門家らの声が出ている理由だ。UBSグループの張寧中国担当シニアエコノミストはブルームバーグに「経済が鈍化し、経済指標間の格差が大きくなっている。（中国政府が）新たな浮揚策を準備しなければならないかもしれない」と話した。

これに対し国家統計局はこの日「特定国（米国）が関税を乱用して国際貿易秩序を揺さぶり不確実性が大きくなった。7−9月期の成長率鈍化にも中国経済が進展を見せる傾向は変わらない」と強調した。この日中国の中央銀行に当たる人民銀行も今月の事実上の政策金利の役割をする最優遇貸出金利（ローンプライムレート、LPR）を据え置いた。その結果、一般貸付基準になる1年物LPRは3．0％に、住宅担保貸付の基準となる5年物LPRは3．5％で据え置かれた。