秋田県内で２０日朝、湯沢、横手、由利本荘の３市で、男女６人がクマに襲われ、重軽傷を負った。

このうちＪＲ湯沢駅周辺では、半径５００メートル圏の近い場所にいた男性４人が約１時間１５分の間に相次ぎ襲われた。６人とも命に別条はないが、今年の県内のクマによる人身被害は４３人に上り、収まる気配が見えない。

小中学校に屋外活動自粛要請

湯沢市では午前５時５分以降、同駅周辺でコンビニ帰りの男性（６３）やアルバイト中の男性（７０）が次々に襲われた。同じ個体かは不明だが、同６時２０分に自宅玄関先で太ももをかまれた男性（６５）の自宅にはクマが入り込み、同市が箱わなを仕掛けて捕獲を試みている。

４人が被害を受ける直前の同４時１５分頃、クマが入った民家から約６００メートルの距離にある湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部（同市表町）の玄関の防犯カメラに、クマが自動ドアから入る様子が記録されていた。２０秒ほど風除室をうろつき、外に出ていった。クマを目撃した職員はいなかったが、敷地内にクマのものとみられるフンがあったという。

同市教育委員会は、現場周辺の小中学校計４校に屋外活動の自粛などを要請した。湯沢東小は保護者の迎えが遅れた児童を教員が付き添って校内に待機させた。黒沢進校長は、「子どもの安全を最優先にした。早くクマが捕獲されてほしい」と話した。また、湯沢北中の菊地至教頭は「災害と同じだ。親の負担や外で部活動ができなくなると子どもたちの影響も大きい」とした。

散歩もできない…市民ら不安の声

市民からは相次ぐ被害を危惧する声が出た。

同市の８１歳男性は「気軽に散歩もできない。クマへの警戒を呼びかける放送が流れると、最近では『またか』と思うようになった」と話した。

同市の７３歳男性は「最近は出かける時、いざという時に吹けるように、ホイッスルを首からさげるようにしている」と話した。

同市の主婦（７３）は「街中なのに、いつクマと遭遇するかわからないのは怖い。さらにひどいことが起きるのではと心配になる」と表情を曇らせた。

横手市では庭木の剪定（せんてい）をしていた８０歳代女性が背後から頭を引っかかれた。由利本荘市では川に仕掛けた網を確認しに行った８０歳代男性が襲われ、顔などにけがを負った。