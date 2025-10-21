NHK BS7時15分からの「アンコール枠」で2025年3月末から放送していた「連続テレビ小説」『チョッちゃん』（1987年前期）が10月11日に最終回を迎えた。SNSではいまだに“『チョッちゃん』ロス”を叫ぶ声が止まない。

【写真】『チョッちゃん』主演当時と現在の古村比呂さん。子宮頚がんの闘病や離婚などを経ても、笑顔には当時の雰囲気が強く残っている



1987年の本放送当時、『チョッちゃん』の番宣用に配られたポストカード

「飛び道具」を持たないが、何かが違う『チョッちゃん』

シリーズ放送64年、113作を重ね、もはや文化遺産となりつつある朝ドラのアーカイブを視聴できるとあって、朝ドラの“箱推し”ファンの「アンコール枠」への視聴熱は高い。そんな中、38年前の朝ドラ『チョッちゃん』は「掘り出し物の名作」との呼び声が高い。

本作はこれといって「飛び道具」を持たない朝ドラと言える。黒柳徹子の母・黒柳朝さんの自伝エッセイ『チョッちゃんが行くわよ』（1982年／主婦と生活社）を原案としているが、「黒柳徹子の母」という属性はフィーチャーされず、あくまでも朝さんをモデルとしたヒロイン・蝶子（古村比呂）の人生に焦点を当て、彼女の女学校時代から終戦後までの人生を描いている。

北海道・滝川で生まれ育った北山蝶子（古村比呂）が声楽家を目指して上京、ヴァイオリニストの岩崎要（世良公則）と出会い、結婚、出産、子育て、そして戦争を経たおよそ20年の物語。蝶子と、彼女の周りにいる愛すべき人たちを含めた「市井の人々の日常」を描いた群像劇でもある。

「朝ドラフォーマット」そのままの作品なのかと思いきや…

近い年代の他の朝ドラと比べてみると、『おしん』（1983年）のように時代への強固なカウンターもなく、『澪つくし』（1985年前期）のようにラブストーリーという強いフックもなく、『はね駒』（1986年前期）のように人気アイドルをヒロインに起用し女性新聞記者の草分けというエポックメーカーを題材にしたわけでもない。『チョッちゃん』の内容を深く知らなければ、「地味な朝ドラ」と言われてしまうのかもしれない。

第1回で、蝶子が滝川の雪道をソリで滑りながら「チョッちゃんが行くわよー！」と、原案書籍のタイトルを叫ぶという、いかにも「朝ドラらしい」シーンがあった。これに気を取られて、てっきり「猪突猛進で明るいヒロインが周囲を巻き込み、みんなを笑顔にしながら成長していく物語」という「朝ドラフォーマット」そのままの作品なのかと一瞬思わされた。ところが、1週、2週と観進めるうちに、その作劇の巧みさに、ぐいぐい引き込まれてしまうのだ。一見、「普通の朝ドラ」。しかし何かが違う。

『チョッちゃん』の作劇は、「居合抜き」のようだ。「速すぎて見えない」ならぬ、「巧すぎて見えない」のだ。優れたプロフェッショナルが「基本」を軽んじることなく、揺るぎない土台と堅牢な骨組みを建てている。そのうえで、一見シンプルでありながら、よくよく目を凝らして見ると驚くほど精緻な意匠をほどこしている。

最終回まで観終えたうえで序盤の「滝川編」を観返してみると、あらためて洗練された作劇に驚く。通常なら「登場人物の紹介」だけに終始する第1週に、すでにこの作品の技術と哲学がすべて詰まっている。それも、あくまでもさりげなく、なのだ。

第1回、ヒロインの蝶子が正月休みで空知高等女学校の寄宿舎から実家のある滝川へと帰ってくる。彼女は「音楽学校へ行きたい」という希望を密かに胸に抱いている。往来の雪道を転んだり、前述のソリで派手に滑り出してコケたりと、まず視覚的にヒロインのキャラクターを提示して、視聴者に記憶させる。ここまでは、よくあるパターンだ。

その後、通信簿の通信欄や、女学校の校長が蝶子への訓戒をこめて父・俊道（佐藤慶）に宛てた手紙で、蝶子の人となりをさらに掘り下げて紹介する。「通信簿の通信欄」「校長からの手紙」という舞台装置を活用することで、説明台詞にならない仕かけだ。

加えて、「通信欄」を書いた担任教師の神谷（役所広司）と、手紙を書いた熊田校長（津嘉山正種）の、北山蝶子という人物への評価の違いを通じた「ものの見方の違い」まで提示している。この「違い」が、神谷と校長の教育論のたたかいという、のちの展開の布石にもなっている。

自由主義の神谷と規律を重んじる校長は第5週で蝶子の「写真焼き増し騒動」をめぐって激しい論争になるが、校長を単純なヒールに仕立てず、校長には校長の事情と思いがあると描いた。このドラマは誰も、何事も、一方的に断じない。

「山師」と「山の向こうには何かがあることを教えてくれる人」

同じ事柄を目にしても、それを捉えた側の人の属性や立場、来し方によって受け取り方が変わる。光を当てる方向の違いで、ものの見え方は違ってくる。違うのが当たり前だし、どれも間違いではない。『チョッちゃん』を貫くこうした精神が、第1週からすでに垣間見える。

たとえば、蝶子が足を跳ね上げてソリに乗ったことを、俊道は恥ずかしいことだと言い、母・みさ（由紀さおり）は「足上げて上手く滑れるんかい」と感心する。長男の道郎（石田登星）が帝大医学部受験に失敗したことについて、滝川の地域医療の未来を案ずる俊道は落胆し、みさは「一度失敗したなら次は成功疑いなし」とポジティブに捉える。こうしたシーンの積み重ねから、俊道が明治の家父長制で育った生真面目な男であり、みさは自由でオープンマインド、そして天然キャラであることがわかってくる。

蝶子の叔父・泰輔（川谷拓三／前田吟）は手広く商売をやってみたかと思えば相場で失敗したりと、なかなかに破天荒な男だ。自分とは水と油の関係である彼を苦手に感じている俊道は、泰輔のことを「山師」だと言う。しかし蝶子は泰輔のことを、「山の向こうには何かがあることを教えてくれる人」と言う。

同じ「山」というワードを使って、短所と長所は表裏一体であると描きながら、泰輔の人物像を立体的に浮かび上がらせている。加えて、まったく逆の「泰輔評」を通じて俊道と蝶子のキャラクターと、双方の「未知なるもの」「不確かなもの」に対する捉え方も提示する。こうした、ひとつのシーンがいくつもの意味を持つ脚本に、唸ってしまう。そして第1週で提示された登場人物たちのキャラクター造形は、最終回に至るまでいっさいブレていない。

本作に登場する全ての人物が、その人らしい、その人ならではの言葉で話す。極力長台詞は抑え、短い台詞のやりとりで「みんなでその場を作り上げていく」というシーンが多い。ひとつひとつの台詞は一見シンプルなのに情緒があり、磨き抜かれて光る玉のようだ。

よく練られた台詞による会話劇であるうえに、演者の表情やしぐさなど、言葉に頼らない表現も秀逸だ。誰かが話すとき、必ず「何かをしながら」台詞を言っている。食べながら、作業をしながら、馬ソリに乗りながら、雪合戦をしながら。「しゃべり」にフィジカルな動きを加えることで、シーンをのっぺりとさせず、奥行きと「らしさ」を持たせている。

ひとつのシーンに大勢の登場人物が居合わせる場合、誰かが話すのを全員が棒立ちで聞くようなことを絶対にさせない。全員の気持ちがひとつの方向を向いていない。それぞれの人物の表情や動きが、それぞれの気持ちや思い、暮らし方や生き方を表現している。このドラマは第1回から最終回に至るまで、絶えず人形でない「生きている人間」の姿を描き続けていた。そこには、生活者の実態があり、作り手の人間に対するリスペクトがあった。

物語にとって大事なキーワードやアイテムが、第1週ですでに置かれている。まず、俊道の好物であるキャラメル。

初登場は第1回、蝶子が帰省して実家に戻ると、俊道は往診に出ていて不在である。蝶子は診察室に忍び込んで、引き出しからキャラメルをくすね、口に放り込む。その後、診察に来た小さな子どもたちに俊道がキャラメルをあげるシーンを数回映す。

姿はなくとも父・俊道の存在を感じさせた「キャラメル」

滝川の名士が集まる会合で俊道がお酌を断るくだりがある。視聴者はまだ、俊道がキャラメルを食べるところを見ていないのに、「下戸で甘いもの好き」という俊道のキャラクターを段階的に理解していく。こうした手法も映画的というか、非常に手練れのテクニックである。

第128回で俊道が病死したあと、蝶子は第1回と同じように診察室に行き、引き出しにキャラメルを見つけて「父さん、もらうね」と口に入れる。そして最終回では、戦争が終わって墓参りで滝川を訪れた蝶子たち一家が、俊道の墓前にキャラメルを供える。

第1回から最終回に至るまで、俊道の姿はなくとも、いつも俊道の存在を感じさせたキャラメル。「私はキャラメルが好物でね」「父さんはキャラメルが好きだから」などと、台詞で説明することは一度たりともなかった。エンターテインメントとは説明を聞く場ではなく、観客が何かを「感じとる」場なのだという基本的なことを『チョッちゃん』は思い出させてくれる。

最終回のラストシーンでは、滝川の草原で蝶子が子どもたちと花を摘んでいる。蝶子は、「お母さんは、花のありかを知ってるんだから」と得意顔だ。実はこの「花のありか」というキーワードも、序盤からすでに登場している。

第1週で蝶子が幼馴染の頼介（杉本哲太）に女学校の様子を話しながら、自分が花摘みの名人であることを誇らしげに語り、「花のありかがわかるんだ」と言っている。また第5週の女学校卒業式で紙芝居をしながら思い出のエピソードを語るクラスメイトたちが「蝶子さんは花摘みの名人」「どういう花がどこに咲いているのかということも大変よく知っていて」と明かしている。

最終回まで観た視聴者には、「花」が「幸せ」を意味するのだということがわかる。『チョッちゃん』は、どこに行っても、いかなる苦難に直面しても、花を探す蝶のように、小さな幸せを見つけだすのが上手な蝶子の物語だった。そしてそれが、この朝ドラが示した幸福論でもあった。

本作ではこうした、アイテムを用いた間接表現が随所で使われている。キャラメル、花、ハンカチ、初雪、梅雨の雨、そしてこのドラマの第二のテーマ曲と言っても過言ではない「ユーモレスク」。同じアイテムが何度も登場するが、そのたびに響き方が違っている。物語の積み重ねによりアイテムはただの「物」ではなくなり、その時々の人物の心情を映し、観る者の感情と呼応していく。

第1週と最終回をつないだ「キャラメル」と「花のありか」を、伏線回収などという紋切り型の言葉で言い表すことは到底できない。これらは、『チョッちゃん』という物語に刻まれた、人が生きた証だ。

「『チョッちゃん』を書くために僕がやったことは…」

脚本家の金子成人氏は、師匠である倉本聰氏の教えを守って、ドラマを書くときは必ず人物の履歴書を作るのだという。「キャラメル」も「花のありか」も、最後までブレない人物造形も、こうした「楽をしない」脚本だからこそ実現したのだろう。

金子氏はインタビューで、「基本的に『チョッちゃん』を書くために僕がやったことは、『チョッちゃんが行くわよ』を読んで、モデルである黒柳朝さんとたくさん雑談したこと。これだけなんです」とも語っている。

蝶子のその後の人生に大きく影響した女学校時代の「パン屋事件とロシア人・ユーリーとの出会い」や「写真焼き増し騒動」などは、『チョッちゃんが行くわよ』の中にほんのひとくだりしか書かれていない。蝶子の人生の大事な局面でいつも隣にあった「ユーモレスク」にいたっては、要のモデルである黒柳守綱さんがシベリアで演奏したことが後日談として語られるたった1行のみの記述だ。

朝さんとの会話をイマジネーションの燃料としながら、金子氏はたった数行で記された「史実」について、「あのとき朝さんはどんな気持ちだったのだろう」ということを絶えず想像し続けたのではないだろうか。

蝶子は感受性と想像力が豊かで、人の心の機微に敏感だ。彼女は恩師・神谷が四十路を過ぎても独身で、食事を疎かにしたために栄養失調で倒れてしまったとき、安乃（貝ますみ）のことを念頭に置きながら結婚を強く勧める。このときの、これから年老いていく神谷が一生独り身だったらどうなるのかという、蝶子による「シミュレーション」が圧倒的だった。

また、父・俊道が他界し、残された母・みさを連れて東京に連れて帰ろうというときも、大反対する嘉市（レオナルド熊）、たみ（立原ちえみ）、品子（大滝久美）を納得させたのは蝶子の想像力だった。助けてくれる昔なじみやご近所さんはいる。けれど、このまま滝川にいては、結局みさの心はひとりぼっちなのだと、母のこれからの毎日をつぶさに想像して語った。

こうした蝶子の「想像力」は、そのまま脚本家・金子成人氏の想像力と言える。原案となった書籍に「出来事」として書かれた史実をそのまま羅列するのではなく、「人はこういう出来事に面したとき、どんな気持ちになるだろうか」ということを、想像して、想像して、想像する。そうした先に、『チョッちゃん』という豊かな物語が出来上がったのだろう。

原案書籍にあったドラマチックなセリフを使わなかった理由

脚本家、そして演出家が人の気持ちを深く想像するからこそ、蝶子の人生が揺さぶられるような局面でも、シーンとして派手に騒がない。苦難や不幸をイベント的に配置したり、お手軽な感動場面として消費したりしない。蝶子の感情は、蝶子の心の中にある、と線を引いている。

『チョッちゃん』全156回の中で蝶子は、兄・道郎を落馬事故で亡くし、自身の長男・雅紀（相原千興）を敗血症のため9歳で喪い、父・俊道を病気で亡くす。夫・要を戦争で兵隊に取られ、要は終戦から長らく安否がわからない。疎開先の青森で食堂や行商の仕事をしてなんとか家族を養った。あらめて文字に起こしてみると、なかなかのハードモードだ。しかし、どの局面でも蝶子の悲しみを必要以上にドラマチックに描かなかった。

原案書籍『チョッちゃんが行くわよ』には、朝さんの長男・明兒さんが亡くなる直前、「神様、僕は天国に行きますけれど、どうぞこの家の人たちが、みんな平和で楽しく暮らせるようにしてください」と神に祈ったと書かれている。ドラマチックさを欲する作り手ならば絶対に入れるであろうこの史実を、金子氏は脚本に入れなかった。この匙加減が『チョッちゃん』なのだ。

禍福は糾える縄の如し。喜びも悲しみも、生も死も、隣り合わせに折り重なっている。それが人生であると、このドラマは言っているような気がする。

死後に届いた道郎の手紙を電話で俊道とみさに読んで聞かせ、故郷「滝川」の文字が目に入ったところで声を詰まらせる蝶子。雅紀の死後、おもちゃ箱から飛び出して転がっていく雅紀のボールを、ただじっと見つめていた蝶子。

俊道が事切れて、みさの泣き声を背中で聞きながら診察室に駆け込んだ蝶子は机の引き出しを開ける。キャラメルの箱を取り出し逆さに振ると、コトリと2粒が落ちる。窓の外には雪虫が舞っている。視聴者の感情が揺さぶられるシーンは、いつも静かだった。

朝ドラ史に残る復員シーン

「最終回のひとつ前の回に、ヒロインの夫が復員してくる」。たいていの朝ドラな

らば思いきり見せ場にするところだが、要の復員は「チンドン屋の行列と大きな音に紛れて帰ってくる」というもの。突然のことで、蝶子は要の姿に一瞬気づかない。

「どこ行くんだね」

「ん？ ちょっとね……何してんの？」

「帰ってきたんだ」

日常のリアリティを大切にしてきたこのドラマらしいひと幕であり、間違いなく朝ドラ史に残る復員シーンだろう。何気ない描写に宿る人間の真実こそが観る者の心を打つ。それを徹頭徹尾貫いたドラマだった。また、「人間の真実」といえば、

「困ったときはお互い様だ。助け合うのは当たり前だ」

これは、借金苦の末に彦坂きょうだいが離散する第47回、みさが頼介にかけた言葉。至極シンプルなフレーズながら、『チョッちゃん』という作品の核を言い表す台詞だ。

助け合いと博愛精神を信条とするクリスチャンのみさと、生涯を地域医療に捧げた俊道という両親のもとに生まれた蝶子。女学校の恩師・神谷からは「自分の道は自分で決めること」「物事の表面に目を奪われず、本質を見極めること」の大切さを教わった。上京してからは叔父・泰輔と叔母・富子（佐藤オリエ）のもとで義理人情にふれた。蝶子が学び、信じて、実践してきたことが、そのまま『チョッちゃん』に込められたメッセージだ。

最終週では、これまで蝶子やみさ、泰輔、富子が配ってきた善意が巡り巡って返ってくる。連平（春風亭小朝）、夢助（金原亭小駒）、音吉（片岡鶴太郎）、はる（曽川留三子）らの力添えを得て、終戦から1年後、蝶子たちは東京で再出発することになる。

復員してきた要は、シベリアでの過酷な抑留生活で負った心の傷から、もうヴァイオリンで澄んだ音が出せないのではないかと思い悩む。蝶子は要に、青森で知り合った復員兵（でんでん）が語った、かつて兵隊の慰安会で要の演奏する「ユーモレスク」を聴いて救われたという逸話を話す。要はこれを聞いて、再びヴァイオリンを弾き始める。

情けは人のためならず。誰かを助けることで、自分も救われることがある。他者を敬い、それぞれの違いを尊重したらいいんでない？ 対立よりも対話のほうがいいべさ。令和の今にも響く大事なメッセージがさりげなく込められていた。ベーシックで普遍的なテーマを描いた作品は、永遠に輝きを失わない。『チョッちゃん』はそういう朝ドラだった。

（佐野 華英）