“グラビア界の中心選手”蓬莱舞、10代最後のかけがえのない姿
2022年「制コレ22」でグランプリ受賞、押しも押されもせぬグラビア界の中心選手・蓬莱舞が、21日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】10代最後のかけがえのない姿を惜しげもなく披露した蓬莱舞
グラビア撮影の様子は付録のDVDに収録されており、10代最後の姿をリアルに感じることができる。インタビューでは「マンガは紙で読み、電車も切符を買う」エピソードを披露。自分を「イマドキではない」と語る。5ページのグラビアも、どこか懐かしさを感じる仕上がりとなっている。また、撮影の様子は付録のDVDに収録されている。
同誌には、相楽伊織、名取くるみ、鈴木優香、白濱美兎、たけうちほのか、今井春花らが登場する。
