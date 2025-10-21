ÆüËÜ¤Î¼þÊÕ³¤°è¤òÊñ°Ï¤¹¤ëÃæ¹ñ¡¢¡Ö¶õÊì6ÀÉ±¿ÍÑ·×²è¡×¤Ç¶¼¤«¤µ¤ì¤ëÆüÊÆ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬
±óÍÎ¼ÂÀï·±Îý¤ò½ª¤¨¡¢Êì¹Á¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ëÃæ¹ñ¶õÊì¡Ö»³Åì¡Ê±¦¡Ë¡×¡Ê2025Ç¯6·î»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§¿·²Ú¼Ò¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡¤¤¤Þ¤«¤é20Ç¯Á°¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÏÊÆ·³¤È¶¥Áè¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½¬¶áÊ¿»á¤Î¹ñ²È¼çÀÊ½¢Ç¤¸å¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ë·³»öÎÏ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë³¤·³¤Î´ÏÄú¤Ï¿ô¤Î¤¦¤¨¤Ç¤ÏÊÆ·³¤ò¾å²ó¤ê¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¹ñ·³¤ÎÁý¶¯¤Ö¤ê¤Ï¡¢ÎÙ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ·³¡¢¤È¤ê¤ï¤±³¤·³¤ÏÆüËÜ¤Î°ìÈÌ¹ñÌ±¤¬ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÆüËÜÎóÅç¤òÊñ°Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬ÆüËÜ¼þÊÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸µ¹Ò¶õ¼«±Ò´±¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎµÜÅÄÆØ»Ê»á¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì2ÀÉ¤¬Æ±»þ¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¤Ø¿Ê½Ð
¡¡2025Ç¯5·î²¼½Ü¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¡Ö»³Åì¡×¤Î2ÀÉ¤¬½é¤á¤ÆÆ±»þ¤Ë²Æì¤ÈµÜ¸ÅÅç¤Î´Ö¡Ê°Ê²¼¡¢µÜ¸Å³¤¶®¤Èµ½Ò¡Ë¤òÄÌ²á¤·¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î2ÀÉ¤Î¶õÊì¤Ï²ÆìËÜÅç¤ä²¥ÎÄ»Åç¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡¢ÆîÄ»Åç¡ÊÆ±¡Ë¤Ê¤É¤Î¶á³¤¤ò¹Ò¹Ô¤·¡¢5·î25Æü¤«¤é6·î19Æü¤Î´Ö¤Ë´ÏºÜµ¡¤ÎÈ¯Ãå´Ï¤òÌó1050²ó¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î7Æü¤ª¤è¤Ó8Æü¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö»³Åì¡×¤«¤éÈ¯´Ï¤·¤¿J-15ÀïÆ®µ¡¤¬³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎP-3C¾¥²üµ¡¤ËÌó45¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤·¡¢¶öÈ¯Åª¤Ê¾×ÆÍ¤òÍ¶È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë´í¸±¤ÊÈô¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡ÊÃæ¹ñÂ¦¤ÏÆüËÜÂ¦¤¬ÀÜ¶á¤·¤¿¤È¼çÄ¥¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤Î¶õ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤±¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£
2025Ç¯7·î¡¢¹á¹Á¤ËÆþ¹Á¤¹¤ëÃæ¹ñ½é¤Î¹ñ»º¶õÊì¡Ö»³Åì¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¶õÊì¤Î¹ÔÆ°¤äÀïÆ®µ¡¤Î°Û¾ïÀÜ¶á¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó·×²èÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´í¸±¤ÊÈô¹Ô¤Ï¸½¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç½ÐÍè¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·³¤Î³èÆ°¤Ï¹ñ²È¤Î°Õ»×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·³¤¼«µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë³°¸òÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¹ñËÉ¾Ê¤Ï6·îËö¡¢¡ÖÎËÇ«¡×¤È¡Ö»³Åì¡×¤¬¼Â»Ü¤·¤¿·±Îý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀ¾Éô³¤°è¤Ë½Ð¤Æ¡¢¸ß¤¤¤òÁê¼ê¤È¤·¤Æ¼ÂÀïÅª¤ÊÂÐ¹³¤Î·±Îý¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼þÊÕ³¤°è¤ÇÊÆ¶õÊì¤òÁÛÄê¤·¤¿·Þ·â·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ·³Ìò¤ÈÃæ¹ñ·³¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ¹³¤¹¤ë·Á¼°¤Î·±Îý¤Ç¡¢ÊÆ¶õÊì¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹Ò¹ÔÊýË¡¤òÌÏÊï¤·¤¿Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÊÆ·³ÀÜ¶á¤òÁË»ß¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤¾å¼«±ÒÂâP-3C¾¥²üµ¡¤ËÌó45m¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤·¤¿Ãæ¹ñ³¤·³J-15ÀïÆ®µ¡¡£¼êÁ°¤Ï³¤¼«µ¡¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÉ±Ò¾ÊÈ¯É½»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
³¤¾å¼«±ÒÂâP-3C¾¥²üµ¡¡Ê¼Ì¿¿¡§³¤¾å¼«±ÒÂâÈ¯É½»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅì¥·¥Ê³¤¤ÎÆüÃæÃæ´ÖÀþÉÕ¶á¤ÇÅ·Á³¥¬¥¹¤ÈÀÐÌý¤òºÎ·¡¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢³¤·³ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤ÆÅì¥·¥Ê³¤¤ò±Æ¶Á²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¡¢³¤·³¤È¶õ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤äÇú·âµ¡¤Ê¤É¤òÆ°°÷¤·¡¢¶õÊì¤òÈ¼¤Ã¤ÆÅì¥·¥Ê³¤¤äÆüËÜ³¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ø¿Ê½Ð¤·¡¢±Æ¶Á²¼¤ËÃÖ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
2024Ç¯10·î²¼½Ü¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ç2¶õÊìÊÔÂâ±é½¬¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÎËÇ«¡×¤È¡Ö»³Åì¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¿·²Ú¼Ò¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃæ¹ñ¤Î¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ûç¾®Ê¿»þÂå¤«¤é°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö³¤·³·úÀß¤ÎÊý¿Ë¡×
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¹ñ²ÈÀïÎ¬¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³¤·³ÎÏ¤Î·úÀß¤ò·×²èÅª¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¤Ëµ¤¹¤Î¤Ï¡¢ûç¾®Ê¿Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤Ã¤Æ1982Ç¯¤ËÎ²ÚÀ¶Éû¼çÀÊ¤¬ºöÄê¤·¤¿¡Ö³¤·³·úÀß¤ÎÊý¿Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦ºÆ·ú´ü¡Ê1982¡Á2000Ç¯¡Ë¡§Ãæ¹ñ±è´ß³¤°è¤Î´°Á´¤ÊËÉÈ÷ÂÖÀª¤òÀ°È÷
¡¦Ìö¿ÊÁ°´ü¡Ê2000¡Á2010Ç¯¡Ë¡§Âè°ìÎóÅçÀþÆâÉô¤ÎÀ©³¤¸¢³ÎÊÝ
¡¦Ìö¿Ê¸å´ü¡Ê2010¡Á2020Ç¯¡Ë¡§ÂèÆóÎóÅçÀþÆâÉô¤ÎÀ©³¤¸¢³ÎÊÝ¡£¶õÊì·úÂ¤
¡¦´°À®´ü¡Ê2020¡Á2040Ç¯¡Ë¡§ÊÆ³¤·³¤Ë¤è¤ëÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤ÎÆÈÀêÅª»ÙÇÛ¤òÁË»ß
¡¦2040Ç¯¡§ÊÆ³¤·³¤ÈÂÐÅù¤Ê³¤·³·úÀß
¡¡¤³¤Î·×²è¤Ï»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±¤ÆÅÙ¡¹¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ïº£¤Ê¤ª°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï´°À®´ü¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿¶õÊì2ÀÉ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ï¹ñ²ÈÀïÎ¬¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ëÆ°¤¤Î°ì´Ä¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀïÎ¬¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀÜ¶áÁË»ß¡×¡ÖÎÎ°èµñÈÝ¡×¡ÊAnti-Access/Area Denial, A2/AD¡Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡A2/AD¤È¤Ï¡¢ÆîÀ¾½ôÅç¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ò·ë¤Ö¡ÖÂè1ÎóÅçÀþ¡×¤ÎÆâÂ¦¤ËÊÆ·³¤ò¿ÊÆþ¤µ¤»¤º¡¢ÅìÂ¦¤ËÎ¥¤ì¤¿¡ÖÂè2ÎóÅçÀþ¡×¤ÎÆâÂ¦¤ÇÊÆ·³¤ÎºîÀï¹ÔÆ°¤òÁË»ß¤¹¤ëÀïÎ¬¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
¡ÖÂè1ÎóÅçÀþ¡×¤òÅì¤ËÈ´¤±¤ÆÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë½Ð¤ë¶õ·³¤Î±óÍÎ·±Îý¤Ï2015Ç¯3·î¤«¤é³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¶õ·³¤Î¿½¿Ê²ÊÊóÆ»´±¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2016Ç¯9·î25Æü¤Ë¶õ·³µ¡¤¬40µ¡°Ê¾å¡¢À¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¡¢°ìÉô¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬µÜ¸Å³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èô¹ÔÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±ÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡Ö¶õ·³¤Î±ó³¤¼ÂÀïÇ½ÎÏ¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Åì¥·¥Ê³¤¾å¶õ¤ÎËÉ¶õ¼±ÊÌ·÷¡ÊADIZ¡Ë¤ÇÇú·âµ¡¤ÈÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ë¡ÖÄê´üÅª¤Ê¾¥²üÈô¹Ô¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¥í¹çÆ±±é½¬¤ÇÆüËÜÎóÅç¤ò¼þ²ó¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â
¡¡Ãæ¹ñ³¤·³¤Ï2021Ç¯°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò¼þ²ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢³¤·³¤È¤Î¹çÆ±±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¤½¤Î³µÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú2021Ç¯10·î¡Û
Ãæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Î´ÏÄú³Æ5ÀÉ¡¢·×10ÀÉ¤¬ÆüËÜ³¤¤Ç¹çÆ±±é½¬¸å¡¢ÄÅ·Ú³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¤òÆî²¼¡¢Âç¶ù³¤¶®¤òÈ´¤±¤ÆÅì¥·¥Ê³¤¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡Ú2022Ç¯6·î¡Û
Ãæ¹ñ³¤·³¤Î´ÏÄú3ÀÉ¤¬ÆüËÜÎóÅç¤ò¼þ²ó¡£ÂÐÇÏ³¤¶®¡¢½¡Ã«³¤¶®¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¤òÆî²¼¡¢µÜ¸Å³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¤ÆÅì¥·¥Ê³¤¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡Ú2022Ç¯7·î¡Û
Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¾ðÊó¼ý½¸´Ï1ÀÉ¤¬ÆüËÜÎóÅç¤ò¼þ²ó¡£
¡Ú2023Ç¯: 4·îËö¡Û
Ãæ¹ñ·³¤Î´ÏÄú5ÀÉ¤¬ÆüËÜÎóÅç¤ò¼þ²ó¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢²Æì¸©¤ÎÀèÅç½ôÅç¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¹Ò¹Ô¡£
¡Ú2025Ç¯8·î¡Û
Ãæ¹ñ·³¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï¤ÈÊäµë´Ï¤¬ÆüËÜÎóÅç¤ò¼þ²ó¡£½¡Ã«³¤¶®¤òÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¤Ë¥í¥·¥¢·³¤Î¶îÃà´Ï¤È¤È¤â¤Ë¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¥í¥·¥¢·³¤Î´ÏÄú¤È¡Ö¶¦Æ±¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú2025Ç¯9·î¡Û
Ãæ¹ñ³¤·³¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï2ÀÉ¤ÈÊäµë´Ï¤¬ÆüËÜÎóÅç¤ò¼þ²ó¡£
¡Ú2025Ç¯10·î¡Û
ÊÌ¤ÎÃæ¹ñ³¤·³¤Î´ÏÄú¡Ê¾ðÊó¼ý½¸´Ï¡Ë¤¬ÄÅ·Ú³¤¶®¤òÄÌ²á¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜÎóÅç¼þÊÕ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ³¤·³¤ÎÆ°¤¤ÏÇ¯¡¹³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶õ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
Åì¥·¥Ê³¤¤ò³¤¤È¶õ¤«¤é±Æ¶Á²¼¤ËÃÖ¤¯Ãæ¹ñ¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï
¡¡2024Ç¯11·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÇú·âµ¡¡ÊH-6¡Ë2µ¡µÚ¤Ó¥í¥·¥¢¤ÎÇú·âµ¡¡ÊTu-95¡Ë2µ¡¤ÈÀïÆ®µ¡¡¢¶õÃæµëÌýµ¡¡¢¾ðÊó¼ý½¸µ¡¤¬Ä¹µ÷Î¥¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¦Æ±Èô¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë³¤·³´ÏÄú¤ä¹Ò¶õµ¡¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±·±Îý¤ä¶¦Æ±¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ï²áµî¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ·³¤È¥í¥·¥¢·³¤Î´Ø·¸¤¬¶ÛÌ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¼¡¤Î¼Ì¿¿¤Ï2025Ç¯9·î15Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿Y-9¾¥²üµ¡¤Ç¤¢¤ë¡£¾ðÊó¼ý½¸µ¡¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¡£¿Þ¤ÏÅì¥·¥Ê³¤¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎ¤ØÈ´¤±¡¢Àû²ó¤·¤¿¸å¡¢Åì¥·¥Ê³¤¤ØÌá¤Ã¤¿Y-9¾¥²üµ¡¤È¡¢ÂæÏÑÉÕ¶á¤òÈô¹Ô¤¹¤ëÌµ¿Íµ¡¤Î¥ë¡¼¥È¤À¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈô¹Ô¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Y-9¾¥²üµ¡¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÉ±Ò¾Ê¡¦Åý¹çËëÎ½´ÆÉô¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
¡¡2017Ç¯12·î18Æü¤Ë½é¤á¤ÆÀïÆ®µ¡¤¬ÂÐÇÏ³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤½¤ÎÈô¹ÔÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ¶õ·³¤Î¿½¿Ê²ÊÊóÆ»´±¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢Çú·âµ¡¤äÀïÆ®µ¡¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¶õ·³µ¡¤¬ÂÐÇÏ³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¤ÆÆüËÜ³¤¤Ç·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡Ö±óÍÎ¼ÂÀïÇ½ÎÏ¡×¤ò»î¸³¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±ÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÆÃÄê¤Î¹ñ²È¤äÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÆüËÜ³¤¤ÏÆüËÜ¤Î³¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö³°¹ñ·³µ¡¡ÊÆü´Úµ¡¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞÈ¯¿Ê¡Ë¤ÎË¸³²¤ËÂÐ½è¤·¡¢·±ÎýÌÜÅª¤òÃ£À®¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ï1990Ç¯Âå¤«¤éÆüËÜ¼þÊÕ¤Î¶õ¤òÈô¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢1990Ç¯Âå¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤¬Åì¥·¥Ê³¤¤ÎÆüÃæÃæ´ÖÀþÉÕ¶á¤Ç»ñ¸»³«È¯¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¡£Åì¥·¥Ê³¤¤ò³¤¤È¶õ¤«¤é±Æ¶Á²¼¤ËÃÖ¤¯ÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
2017Ç¯12·î18Æü¤ËÂÐÇÏ³¤¶®¤ÈµÜ¸Å³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¤¿Ãæ¹ñ·³µ¡¡£ÀïÆ®µ¡¤¬ÂÐÇÏ³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡Ê¿Þ¡§ËÉ±Ò¾Ê¡¦Åý¹çËëÎ½´ÆÉô¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
Ìµ¿Íµ¡¤Ë¤è¤ëÆüËÜÀÜ¶á¤ÏºßÆüÊÆ·³¤È¼«±ÒÂâ¤ÎÄå»¡¤«
¡¡Ãæ¹ñ·³¤Ï¶õÊì¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï¡¢ÀïÆ®µ¡¡¢Çú·âµ¡¤Ê¤É¤òÆüËÜ¼þÊÕ¤ËÉÑÈË¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢À¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÌµ¿Íµ¡¤¬µÜ¸Å³¤¶®¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÉ±Ò¾ÊÅý¹çËëÎ½´ÆÉô¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤ò¸«¤ë¤È¡¢µÜ¸Å³¤¶®¤ò°ìÅÙ¤ËÄÌ²á¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤Î¿ô¤ÏÁý²Ã¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜ¸Å³¤¶®¤òÄÌ²á¤¹¤ëH-6Çú·âµ¡¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¶õÂÐ´Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡ÂÎ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³¤·³´ÏÄú¤òÅ¨´ÏÄú¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ÌÏµ¼¹¶·â·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯´ÏÄú¤ÎÂ¦¤â¡¢Çú·âµ¡¤òÅ¨µ¡¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ËÉ¶õ·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ìµ¿Íµ¡¤Ë¤è¤ëÆüËÜÀÜ¶á¤Ï¡¢ºßÆüÊÆ·³¤È¼«±ÒÂâ¤ÎÄå»¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
BZK-005Äå»¡·¿Ìµ¿Íµ¡¡Ê¼Ì¿¿¡§¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÈ¯É½»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
2025Ç¯2·î26Æü¤ËµÜ¸Å³¤¶®¤òÄÌ²á¤·¤¿2µ¡¤ÎÌµ¿Íµ¡¡Ê¿Þ¡§ËÉ±Ò¾Ê¡¦Åý¹çËëÎ½´ÆÉô¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢¡ÖÎËÇ«¡×¡Ö»³Åì¡×¤Î2ÀÉ¤ÎÃæ¹ñ¶õÊì¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï3ÀÉÌÜ¤Î¶õÊì¡ÖÊ¡·ú¡×¤¬¿Ê¿å¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñËÉÉô¤Ï2025Ç¯9·î22Æü¡¢¡ÖÊ¡·ú¡×¤ÇÅÅ¼§¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¡öÃí¤ò»È¤¤¡¢J-15TÀïÆ®µ¡¡¢J-35¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡¢KJ-600Áá´ü·Ù²üµ¡¤Î3µ¡¼ï¤ÎÈ¯Ãå´Ï·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡öÃí¡§ÅÅ¼§¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¡¿¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¥«¡¼¤ÈÆ±¤¸¸¶Íý¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¶õÊì¤«¤é¹Ò¶õµ¡¤ò¼Í½Ð¤¹¤ëÁõÃÖ¡£ÅÅ¼§¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤ÏÃæ¹ñ¤Î¡ÖÊ¡·ú¡×°Ê³°¤Ç¤ÏÊÆ³¤·³¤ÎºÇ¿·±Ô¶õÊì¡Ö¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦R¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡×µé¤Ë¤·¤«ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¶õÊì¤¬3ÀÉÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡ÖºîÀï¡×¡Ö·±Îý¡×¡ÖÀ°È÷¡×¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¶õÊì1ÀÉ¤ò¾ï»þÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¶õÊì¡ÖÊ¡·ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î11Æü¤Ë³¤¾å¼«±ÒÂâ¤¬µûÄàÅç¡Ê²Æì¸©¡Ë¤ÎËÌÀ¾Ìó200km¤Î³¤°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢³¤·³¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï2ÀÉ¤È¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤¼«¤¬¡ÖÊ¡·ú¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î3ÈÖ´Ï¶õÊì¡ÖÊ¡·ú¡×¤Î½é¹Ò¹Ô»î¸³¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¥É¥í¡¼¥ó¼Ì¿¿¡Ê2024Ç¯5·î7Æü»£±Æ¡¢¼Ì¿¿¡§¿·²Ú¼Ò¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
Ãæ¹ñ¶õÊì¡Ö6ÀÉÇÛÈ÷·×²è¡×¤ÏÆüÊÆ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¶õÊì¤ò6ÀÉ±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4ÀÉÌÜ°Ê¹ß¤Î¶õÊì¤ÏÊÆ³¤·³¤Î¶õÊì¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¸¶»ÒÎÏ¿ä¿Ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¡Ö³¤·³·úÀß¤ÎÊý¿Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2040Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÊÆ³¤·³¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÆÈÀêÅª»ÙÇÛ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÞÂ®¤ÊÃæ¹ñ³¤·³¤Î¶áÂå²½¤Ö¤ê¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È·è¤·¤ÆÈó¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÆ³¤·³¤Ï¥Ë¥ß¥Ã¥Äµé¶õÊì10ÀÉ¤È¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦R¡¦¥Õ¥©¡¼¥Éµé¶õÊì1ÀÉ¤Î¹ç·×11ÀÉ¤Î¶õÊì¤òÊÝÍ¤·¡¢À¤³¦¤Î³¤¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬6ÀÉÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë1ÀÉ¡¢¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤Ë1ÀÉ¤ò¾ï»þÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¤Ï2024Ç¯5·î3Æü¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ·³»ÊÎá´±¸òÂå¼°¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë°Õ»Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ç÷¤ê¤¯¤ëÄ©Àï¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ·³¤Î¶áÂå²½¤Ë¶¯¤¤·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤·¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤¬6ÀÉ¤Î¶õÊì¤ò¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÅ¸³«¤·¤¿¤È¤¡¢ÊÆ¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤â¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤âÀïÎ¬¤Î½¤Àµ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¼þÊÕ¤ÎÃæ¹ñ´ÏÁ¥¤ÎÆ°¸þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÀí³Õ½ôÅç¤ÎÎÎ³¤¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë³¤·Ù¶É¡Ê±è´ß·ÙÈ÷Ââ¡Ë¤ä³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ð¤«¤êÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ËÜ¹Æ¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤òÊñ°Ï¤¹¤ëÃæ¹ñ·³¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃí°Õ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÉ±Ò¾Ê¡¦Åý¹çËëÎ½´ÆÉô¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
Ãæ¹ñ³¤·³3ÀÉÌÜ¤Î¶õÊì¡ÖÊ¡·ú¡×¡£ÊÆ¹ñ¤ÎºÇ¿·±Ô¶õÊì¤Ë¤·¤«ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÅ¼§¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÉ±Ò¾Ê¡¦Åý¹çËëÎ½´ÆÉô¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
Ãæ¹ñ¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤È¡Ö»³Åì¡×¤ÎÆ°¸þ¡Ê2025Ç¯5·î¡Á6·î¡Ë¡£Î¾¶õÊì¤Ë¤Ï¥¤¡¼¥¸¥¹´Ï¤ò´Þ¤à½äÍÎ´Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï¤Ê¤É¤¬¿ïÈ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ê¿Þ¡§ËÉ±Ò¾Ê¡¦Åý¹çËëÎ½´ÆÉô¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
É®¼Ô¡§µÜÅÄ ÆØ»Ê