「ただ頑張る」では一生を棒に振る…ホンダの創業者が断罪する「誤った一生懸命」と、仕事で許されない「中身の薄い大量生産」

誤った一生懸命は怠惰より悪い

誤った一生懸命は怠惰より悪い 本田宗一郎（本田技研工業創業者）

“一生懸命取り組まなければいけない”と言ったが、右の本田宗一郎さんの言葉のように、“誤った一生懸命”をやっている人を今まで結構な数、見てきた。どういう“一生懸命”なのかというと、ひとつは“仕事を始める前にろくすっぽ考えないで着手し、能率や筋の悪いやり方で、ひたすら馬力を出して、頑張ってやってます”というタイプの“一生懸命”だ。

そして、もうひとつは、一番安易な目標設定をしたうえで、“頑張ってやってます”と言ってやり出し、結局いくら頑張ってもレベルの低い結果しかもたらされないタイプの“一生懸命”だ。

“一生懸命取り組む”という時に大切なことは、仕事を始める前の見積もり（段取りの考察・設定）や、「どんなものを作ろうか」「どんなコンセプトでやろうか」とこれからやる仕事に対してできるだけ高い目標を設定し、それに向けてアイディアを出すことだ。

「一生懸命」は当たり前

学生時代は、「一生懸命頑張ったのか、そうではなかったのか」ということが大きな評価基準のひとつになるのだろうが、仕事では一生懸命頑張るのは当たり前で、「いい結果を出したか、出せなかったのか」が唯一といっていいほどの評価基準になるのだ。

本田宗一郎さんが言うように、ダメな結果しか出ないやり方で馬力を出して「一生懸命やってます」というのでは、中身の薄い仕事の大量生産につながりかねない。これが「怠けていること」より悪いか否かはわからないが、どっちもダメだと思う。

