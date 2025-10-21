「常識に捉われるな」「視野を広げろ」と言われる人が”必ず見落としてる”簡単なポイント…新しいアイデア創出の心構えとは

自分はこのままで本当にいいのだろうか？本当にここは自分の居場所なのか？

悩むのは当たり前。それはあなたが生きている証拠だ。

でも変化の激しい時代、あなたが成長を願うなら、踏み出すのは早いほうがいい。世界の超一流を知る筆者は、世界的な人材コンサルティングファーム「コーン・フェリー」で30年間、主にグローバル・トップ企業のエグゼクティブ・クラスを対象にヘッドハンターおよびエグゼクティブ・コーチとして第一線で活躍した。そんな彼が著した『成長の書』より一部抜粋・再編集して、あなたを「タイパ」「コスパ」などではけっして得られない「成長」の世界へ導く。

何気ない会話から

ワークショップ2日目。午前中は静かな森の中での瞑想により自分自身を深く見つめ、午後はブレーンストーミングやチームビルディングなど、知的なメニューをこなした。身体は少し疲れていたが、タクトの心はどこか心地よく研ぎ澄まされていた。

夜、談話室にふらりと立ち寄ると、そこにはヤスタカが一人、コーヒーを片手にソファに座っていた。タクトはごく自然に声をかけた。

「昨日のグループディスカッション、ヤスタカのおかげで楽しかったよ」

「お、ありがとう！」ヤスタカは屈託のない笑顔を浮かべた。

「俺、つい空気を読まずに言いたいこと言っちゃうからさ、後で反省することもあるんだけどね。でも、楽しかったなら良かった」

しばらく他愛ない話をしていたが、タクトは心に引っかかっていたことを率直に口にした。

思い込みをひっくり返すには

「僕はITエンジニアだから、その経験を活かして社会にどう貢献するか――そんなことばかり考えてた。でもヤスタカの話は、僕のそういう思い込みを完全にひっくり返してくれたよ」

「だってさ、社会貢献って、何もITに限定しなくていいじゃん？」ヤスタカは間髪入れずに返す。

「自分がワクワクすることなら、別に道具はなんでもいいと思わないか？」

「でも、自分にとって何がワクワクするのか、IT以外のことでは、まだピンとこないんだよね」

「それもわかる。でも最初から『IT』とか『社会貢献』って決めつけるから、選択肢が狭まるんだよ。そもそも社会貢献って何だと思う？」

ヤスタカは、タクトをじっと見つめた。

「たとえばさ、無人島に仲間と置き去りにされたらどうする？ その状況での『社会』って何だと思う？」

タクトは思わず笑いながら言った。「無人島？ ずいぶん話が飛ぶね」

「でも面白いだろ？ そこには数人しか人がいない。その数人が『社会』になるわけだよ。で、その状況で生き延びるために何が必要か考えたり、仲間とどう協力するか――考えることは山ほどある」

「生き延びる、ね……。その視点だと、装備とか食糧とか、そういうことが問題になってくるんじゃない？」

タクトの返しにヤスタカは即座に乗る。

「もちろん。でもタクト、そこで考えを止める必要はないんだよ。仮に、運よくその島から脱出して戻ってきたとするだろ？ そしたら次は、『もう一度その島に戻るなら何をするか』を考えないかい？ そういう『次』を考えるって面白くないか？」

「……無人島に戻る？」タクトは驚きつつも、ヤスタカの言葉に引き込まれ始めた。

「そう。無人島に戻るとしたら、どんな面白いことができる？ 何が発信できる？ それが新しいアイデアやビジネスにつながるかもしれないだろ？ たとえば――」

ヤスタカの野望

ヤスタカの話は留まるところを知らない。

「無人島に住みついたら、その島は誰のものなのか？ 合法なのか違法なのか？ 何をしたら仲間を増やせるか？ 下世話なところでは、国や地方自治体から何か補助金は受けられないか？ たとえば、国境に近い無人島に住むと、国防に寄与するという理由で補助金が出るとか知ってた？ その島で特産物とかができたら、それを売り出せないか？ ふるさと納税の返礼品にはできないか？――そうやって考えていくと、発想はどんどん広がっていくだろ？」

タクトは目を見開き、笑ってしまった。「ヤスタカ、すごいな……そんな発想、僕にはまったくなかったよ」

「普通そうだよね。でも、視点を変えるだけで世界が変わるんだよ」ヤスタカはいたずらっぽく笑う。

「無人島に流されたら――なんて、ひとつの比喩に過ぎないけどさ。要は、自分の頭の中で勝手に『制限』をつくらないこと。それが自由な発想の第一歩だと思うんだよ」

タクトはふと、心の中に新しい風が吹くのを感じた。ヤスタカの視点は、自分がいままで持っていた「常識」や「正解」という名の枠を、軽々と飛び越えていく。

そこでタクトは、ふと浮かんだ疑問を口にした。

「……ひょっとして、ヤスタカは本当に無人島で何かやろうとしているんじゃないか？」

タクトの問いに、ヤスタカはニカッと笑った。

「さあ、どうだろうね？ それはまた今度、ゆっくり話そうぜ」

その夜、タクトは久しぶりにワクワクする気持ちで眠りについた。

「視野を広げる」とはこういうことだったのか。

何かが確実に動き始めている――そんな予感がタクトの胸を高鳴らせていた。

