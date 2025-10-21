「4回転が跳べない」あの北京五輪から1年半――ワリエワを襲った残酷な変化

2022年2月のオリンピック北京大会で、「冬季五輪の花」フィギュアスケート女子シングルの絶対的な金メダル候補だったロシアのカミラ・ワリエワに、禁止薬物摂取（ドーピング）違反の疑いが発覚した。1988年ソウル五輪陸上男子100ｍのベン・ジョンソンのドーピングに匹敵すると表現したメディアもあったほど、衝撃の大事件だった。

審査の結果、15歳というワリエワの年齢に対する配慮などから、女子シングルへの暫定的な出場が認められた。しかし、精神的な動揺のためかワリエワは何度もジャンプで転倒し、4位に沈んだ――。

それから1年半後の2023年10月、NHKの取材班はモスクワでワリエワ、そしてコーチのエテリ・トゥトベリーゼの密着取材に成功する。

そのころ、スイス・ローザンヌのスポーツ仲裁裁判所はワリエワの検体がなぜドーピング陽性になったのか、詳細な調査を進めていた。下された裁定は、「出場停止4年」。その結果、ワリエワの2026年ミラノ・コルティナ五輪への出場は絶望的になった。かつて対戦相手を絶望に陥れることから「絶望」という異名がついた天才スケーター・ワリエワの全盛期は過ぎ去ろうとしている。

まるで推理小説のように徐々に明らかになるドーピングの内幕。

ロシアのアスリートが背負った「宿命」とはなんなのか。

放送直後から話題沸騰したNHKスペシャルの担当ディレクター、記者がまとめた圧巻のノンフィクション「栄冠と絶望のリンク」から、一部を抜粋して紹介する。

「国際舞台に復帰できるはず」

クラブのメインリンクで、ワリエワの練習が始まった。

ワリエワはこのとき、ロシアの国内大会に向けて練習に取り組んでいた。そしてもちろん、その先に国際舞台への復帰を見据えていた。

北京五輪では団体の表彰式直前にドーピング違反が発覚し、スポーツ仲裁裁判所の仮決定によっていったん個人種目への出場が認められたが、その後、世界アンチドーピング機構（WADA）などがスポーツ仲裁裁判所に不服を申し立て、本審理が続いていた。

トリメタジジンなど禁止薬物の使用による資格停止処分は4年と定められているが、ワリエワは当時15歳の、「保護すべき対象」とされる年齢だったことから、資格停止は2年程度に短縮されるだろうという予想が一般的だった。おそらくエテリも、ワリエワ自身もそう考えていたはずだ。審理はすでに20ヵ月にわたって続いており、近く審判が下ることになる。

国際舞台への復帰はまもなくのはずだ--。

リンクサイドでは、エテリらコーチ陣がワリエワの練習を鋭い眼差しで見ていた。

コーチ席のデスクには大小ふたつのモニターが置かれ、リンクにいる選手は自分のジャンプをすぐに映像で確認できるようになっている。

練習を見る限り、ワリエワのスケーティングの美しさには変わりはないようだ。

しかし、ジャンプには大きな変化があった。

あれほど完璧に跳んでいた四回転ジャンプが、一度も跳べないのだ。すでにフィギュアスケートのシーズンが始まり、多くの選手が調子を上げてくる時期にもかかわらず、ワリエワは四回転を決めることができない。ほとんどのジャンプが回転不足で、転倒することも多かった。

見かねたエテリの声がリンクに響く。

「カミラ！ なぜボードギリギリに飛ぶの？ どこでジャンプしてるの。ボードに近すぎる。そこにもうアイスはない」

踏み切るポイントが違うというのだ。

「ジャンプへの入り方！ もっと跳ぶためのスペースを広くする必要がある。スペースが足りないと思う。ここの地点で跳ぶ準備を始めたから、（ジャンプすべき地点を）通過してしまった」

跳べなくなったジャンプ

その後も、ワリエワが転倒するたびエテリが顔をしかめた。

「上に！ カミラ。どういうことなの？」

「カミラ、いい加減に転んだまま座るのをやめて！」

北京五輪の団体戦ショートプログラムで3.31もの出来栄え点を獲得したトリプルアクセルも跳ぶ。しかし、エテリの評価は厳しかった。

「回転不足。出来栄え点がマイナス1かマイナス2になる。三回転のマイナスが0.3か0.4だったとしても、四回転はマイナス1になる。もうちょっと頑張ったほうがいい。（画像を見ながら）ここでも転倒があった」

こんな会話もあった。

「カミラ、四回転ジャンプの力はある？」

「今夜の練習でやってみる」

「なぜ今夜なの」

「夜は血流が速くなるから」

「よりエキサイティングな時間ってこと？ でも次の大会は午前中でしょう」

「そうですね……」

練習を見守るうち、ワリエワは四回転への自信を失ってしまっているのかもしれない、とさえ感じていた。エテリからは、振り付けについても厳しい言葉が飛ぶ。

「カミラ、このプログラムには大事なポイントがある。たとえばプログラムの冒頭、こんなふうに両肩を広げて、仰向けになるのが重要なのに、あなたは違ったやり方をしてしまっている。美しく見えるように、特別に姿勢を選んでいたのに。横滑りするときは、脚に手をかけて、前で伸ばす。それが大切。違うやり方をしたら台なしになってしまうでしょう」

現役時代アイスダンスの選手だったエテリにとって、ジャンプ以外の芸術性も決して譲れないポイントなのだ。

