¡ÖÌ¤À®Ç¯¤Î»Ò¤Ëºâ»º¤òÅÏ¤¹¤Ù¤¡©¡×¢ª9³ä¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÈÀÇ¶â¥Î¥¦¥Ï¥¦¡É¤È¤Ï¡©
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤ÏËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¼êÂ³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼êÂ³¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢²áÎÁ¡Ê¶âÁ¬¤òÄ§¼ý¤¹¤ëÀ©ºÛ¡Ë¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2019Ç¯7·î¡Á2020Ç¯6·î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤ò¼õ¤±¤¿²ÈÄí¤Î85.3¡ó¤¬½¤Àµ¤È¤Ê¤ê¡¢1·ïÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÄÉÄ§²ÝÀÇ¡Ê¿½¹ð¥ß¥¹Åù¤Ë¤è¤êÄÉ²Ã¤Ç²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ëÀÇ¶â¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È641Ëü±ß¡£ÀÇÌ³½ð¤Ï¡ÖÉÔ´·¤ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·×»»¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤âÍÆ¼Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÁ´¼êÂ³¡×¤ò¡¢¼ÂÌ³¤ÎÎ®¤ì¡¦É¬Í×½ñÎà¡¦ÀÇÌ³ÌÌ¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É´Þ¤á¡¢¤¢¤Þ¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¡£ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤ÎÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡Ö¼êÂ³ÂçÁ´¡× ÁêÂ³ÀìÌçYouTuberÀÇÍý»Î¤¬¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÁ´¼êÂ³¡×¤ò¤È¤³¤È¤ó¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Þ¤¹!¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢Áòµ·¡¢Ç¯¶â¡¢ÊÝ¸±¡¢Ì¾µÁÊÑ¹¹¡¢ÉÔÆ°»º¡¢°ä¸À½ñ¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÂÐºö¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤Î¥«¥ó¥É¥³¥í¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤Î°ìÉô¤òÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
9³ä¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÁêÂ³¥Î¥¦¥Ï¥¦
¡¡ËÜÆü¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁêÂ³¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¤À®Ç¯¼Ô¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤ò°ìÄê³Û¸º³Û¤Ç¤¤ë¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¹µ½ü¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À®¿Í¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶µ°éÈñ¤äÍÜ°é¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤ÈÀß¤±¤é¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¹µ½ü³Û
¡¡¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤¬ºâ»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¤È¤¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¹µ½ü³Û=¡Ê18ºÐ¡ÝÁêÂ³»þ¤ÎÇ¯Îð¡Ë¡ß10Ëü±ß
¢¨ÁêÂ³»þ¤ÎÇ¯Îð¤ÏÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Ç·×»»¡¡Îã¡§6ºÐ8¤«·î¤ÇÁêÂ³¢ª6ºÐ
¡¡¾åµ¤Î·×»»¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æ»»½Ð¤·¤¿¹µ½ü³Û¤¬¡¢Ì¤À®Ç¯¼ÔËÜ¿Í¤ÎÁêÂ³ÀÇ³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¡ÊÌ¤À®Ç¯¼Ô¹µ½ü¤ÎÍ¾¤ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤ÎÁêÂ³ÀÇ³Û¤«¤é¹µ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¹µ½ü¤ÎÍ¾¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÉÞÍÜµÁÌ³¼Ô¤È·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Îº£¸å¤ÎÍÜ°é¤Ë·¸¤ëÈñÍÑ¤ÏÉÞÍÜµÁÌ³¼Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸æÎé¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¹µ½ü¤ÎÍ¾¤ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÉÞÍÜµÁÌ³¼Ô¤È¤Ï¡¢ÉãÊì¡¢ÁÄÉãÊì¡¢·»Äï»ÐËå¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»°¿ÆÅùÆâ¤Î¿ÆÂ²¤Ç¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤¬ÉÞÍÜµÁÌ³¼Ô¤ÈÄê¤á¤¿¿Í¤ä²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÈÀ¸·×¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÞÍÜµÁÌ³¼Ô¤ÏÊ£¿ô¿Í¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÞÍÜµÁÌ³¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤ËÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌä¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑÍ×·ï
¡ÁêÂ³¤Þ¤¿¤Ï°äÂ£¤Ë¤è¤êºâ»º¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È
¢ºâ»º¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÌ¤À®Ç¯¼Ô¤¬Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
£ºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¤ºâ»º¤ò¼èÆÀ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½»½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È
´Ù¤ê¤¬¤Á¤ÊÃí°ÕÅÀ
¡¡Å¬ÍÑÍ×·ï¡¤Îºâ»º¤Î¼èÆÀÍ×·ï¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÏÀÅÀ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÍÜ°é¤Ë·¸¤ëÈñÍÑ¤ÏÊì¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤·¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ºâ»º¤òÁêÂ³¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¹µ½ü¤ÎÍ¾¤ê¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÞÍÜµÁÌ³¼Ô¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Îº£¸å¤ÎÀ¸³è¤ÈÌ¤À®Ç¯¼Ô¹µ½ü¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ëºâ»º¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
