クリスティアーノ・ロナウドの15歳息子、U-16ポルトガル代表に招集

今年で40歳になったクリスティアーノ・ロナウドは、ポルトガル代表として活躍を続けている。

所属するサウジアラビアのアル・ナスルで得点を積み重ねており、キャリア通算ゴール数は949に達した。

その彼の息子であるクリスティアーノがU-16ポルトガル代表に招集された。

ポルトガルサッカー連盟が発表したフェデレーションカップに向けた22人のメンバーに名を連ねたのだ。

クリスティアーノは、アル・ナスルのユースチームでプレーしている15歳のアタッカー。

今年5月には日本戦でU-15代表デビューを果たし、クロアチア戦ではゴールも決めた。その大会では、父と同じ背番号7を背負った。

フェデレーションカップは10月30日から11月4日までトルコのアンタルヤで開催され、ポルトガルはトルコ、ウェールズ、イングランドと対戦する。クリスティアーノの背番号は何番になるだろうか。

父ロナウドは、アル・ナスルとの契約を2027年まで延長し、2年間で総額4.92億ポンド(約981億円）もの給与を得るとされている。

そのアル・ナスルでロナウド親子がともにプレーする日がやってくるのかも今後注目されそうだ。