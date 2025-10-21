【校閲クイズ】「すさまじい竜巻に、一堪りもなく家々の屋根が吹き飛ばされていく映像を見た」。この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

「すさまじい竜巻に、一堪りもなく家々の屋根が吹き飛ばされていく映像を見た」

「わずかの間ももちこたえられない」意は「一溜まり」。「耐える」意から「一堪り」でもよいように感じられてしまいますが、「一溜まりもない（無い）」は慣用句です。

× 「すさまじい竜巻に、一堪りもなく家々の屋根が吹き飛ばされていく映像を見た」

〇 「すさまじい竜巻に、一溜まりもなく家々の屋根が吹き飛ばされていく映像を見た」

