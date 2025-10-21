¡Ö´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡×¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅ·²¼¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¹çÀï¤Î¡ÖÁ°Äó¡×¤¬Ê¤¤ë¡Ö¶Ã¤¤Î»ö¼Â¡×
Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡Ö´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡×¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¸ì¤é¤ì¤ë¡ÖÄÌÀâ¡×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï´Ö°ã¤¤¤äÁÏºî¤À¤Ã¤¿¡ª
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡Ø¥·¥ó¡¦´Ø¥ö¸¶¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÁÀî²È¹¯¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤òµ¯¤³¤·¤¿¡×¡ÖÀ¾·³¤Î¼óËÅ¼Ô¤ÏÀÐÅÄ»°À®¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¾¡ÇÔ¤Ï¾®ÁáÀî½¨½©¤Î¿²ÊÖ¤ê¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄÌÀâ¤ò¡¢170ÄÌÍ¾¤ê¤Î½ñ¾õ¤«¤éÊ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·¤·¤¤´Ø¥ö¸¶¡×¤¬¡¢¤³¤Î°ìºý¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ª
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¤¸¤Ä¤Ï¡Ö´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂ¿¤¯¤ÎÄÌÀâ¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¡×¤«¡Ö¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡ª¡ÄºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¿·¤·¤¤´Ø¥ö¸¶¡×¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡ÖÆÁÀî²È¹¯¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅ·²¼¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¹â¶¶ÍÛ²ð¡Ø¥·¥ó¡¦´Ø¥ö¸¶¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°Äó¤È¤Ê¤ë»ëÅÀ
°ì¼¡»ËÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¶áÇ¯¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢É®¼Ô¤¬Á°Äó¤È¤¹¤ë¼çÄ¥¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹çÀïÅö»þ¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÅ·²¼¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¡Ö²È¹¯¤¬Å·²¼¼è¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë»Å³Ý¤±¤¿Àï¡×¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤¯¤ï¤·¤¯½Ò¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹çÀï¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤«¤é¡¢²È¹¯¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅ·²¼¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é²È¹¯¤Ï¡¢À¾·³¤ÎµóÊ¼¤Ê¤ÉÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤³¤Î¸«Êý¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»þÂå¤Î°ì¼¡»ËÎÁ¤Î¤ß¤ò²ò¼á¤·¡¢²È¹¯¤¬²ñÄÅ¹¶¤á¤Î¤¿¤á¤ËÂçºä¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿·ÄÄ¹5Ç¯6·î16Æü¤«¤é¡¢Àï¤¤¤ò½ª¤¨¤Æ¤Õ¤¿¤¿¤ÓÂçºä¤Ëµ¢Ãå¤¹¤ë9·î27Æü¤Þ¤Ç¤Î100Æü´Ö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌÀâ¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÀèÆþ´Ñ¤ò²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤êÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤¡×¤È¤Ï²¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½¾Íè¤ÎÀâ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¤³¤³¤¬°ã¤¦¡¢¤³¤³¤â°ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤É¤¦¤«¤´ÍÆ¼Ï¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄÌÀâ¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍý²ò¤·¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Î¡¼¥È¤È¤¤¤¦Íó¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÌÀâ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤ß¤¬ËÜ½ñ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÌÀâ¤È¤ÎÈæ³Ó¤òÈÑ»¨¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤é¡¢¥Î¡¼¥È¤ÏÆÉ¤ß¤È¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢»ËÎÁ¤Î°úÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¸½Âå¸ìÌõ¤È¤·¤¿¡£»ËÎÁ¤Î½ÐÅµ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»²¹ÍÊ¸¸¥¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÏÍÆ°×¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆüÉÕ¡¦°¸Àè¡¦º¹½Ð¿Í¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ä¤É½ÐÅµ¤òÌÀµ¤·¤¿¡£ÃÏÌ¾¡¦¿ÍÊªÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÎã³°¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±·ÄÄ¹5Ç¯Åö»þ¤Î¤â¤Î¤òÍÑ¤¤¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ï¤Ê¤¼´Ø¥ö¸¶¤ÎÀï¤¤°ÊÁ°¤«¤éÅ·²¼¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¡¢Æ±»þÂå¤Î»ËÎÁ¤«¤é¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
½¨µÈ¤Ï²È¹¯¤Ë¸å»ö¤òÂ÷¤·¤¿
·ÄÄ¹3¡Ê1598¡ËÇ¯7·î15Æü¡¢¤ß¤º¤«¤é¤Î»à´ü¤ò¸ç¤Ã¤¿Ë¿Ã½¨µÈ¡Ê¤È¤è¤È¤ß¤Î¤Ò¤Ç¤è¤·¡Ë¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆÁÀî²È¹¯¤Ë¸å»ö¤òÂ÷¤·¡¢À¯¸¢¤ò²È¹¯¤Ë¤æ¤À¤Í¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃä»Ò¤Î½¨Íê¤¬À®¿Í¤·¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤ÏÀ¯¸¢¤òÊÖ´Ô¤¹¤ë¤è¤¦¡¢²È¹¯¤Ë°Í´ê¤·¤¿¡£
½¨µÈ¤Ï½ôÂçÌ¾¤¬µïÊÂ¤ÖÁ°¤Ç¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò¿½¤·ÅÏ¤·¡¢µ¯ÀÁÊ¸¡Ê¤¤·¤ç¤¦¤â¤ó¡Ë¤òº¹¤·½Ð¤µ¤»¡¢²È¹¯¤Ë¤âµ¯ÀÁÊ¸¤òº¹¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤¿¡£Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¤ÎÀë¶µ»Õ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥Ñ¥·¥ª¤¬¥í¡¼¥Þ¤ØÁ÷¤Ã¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àë¶µ»Õ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥Ñ¥·¥ª¤¬¥í¡¼¥Þ¤ØÁ÷¤Ã¤¿Êó¹ð½ñ
7·î15Æü¤ËÂÀ¹ÞÍÍ¡Ê½¨µÈ¡Ë¤ÎÉÂ¾õ¤Ï°²½¤·¡¢À¸Â¸¤ÏÀäË¾¤È¤Ê¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂÀ¹ÞÍÍ¤Ï¡¢µïÊÂ¤Ö½ÅÎ©¤Ã¤¿½ô¸ô¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤½¤ÎÂçÌ¾¡ÊÆÁÀî²È¹¯¡Ë¤òËµ¤Ë¾¤¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍ½¤Ï»à¤ó¤Ç¤æ¤¯¤¬¡¢¤·¤ç¤»¤ó»à¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ì¤³¤È¤æ¤¨¡¢¤³¤ì¤ò¿É¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ì¡£¤¿¤À¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÍ«Î¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À²¦¹ñ¤òÅý¼£¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÄ¤¤Â©»Ò¤ò»Ä¤·¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤À¡£¤½¤³¤ÇÄ¹¤é¤¯»×¤¤½ä¤é¤·¤¿µó¶ç¡¢Â©»Ò¼«¤é¤¬²¦¹ñ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Ã¯¤«¤Ë¹ñÀ¯¤ò°Ñ¤Í¤Æ°ÂÁ´¤ò´ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ¤¤ËÅö¤¿¤ë¼Ô¤Ï¸¢Àª¤È¤â¤ËÈ´·²¤Î¼Ô¤Ç¤¢¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¤¬¡¢Í½¤Ïµ®ÅÂ¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤ÆÂ¾¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ëÅ¬Ç¤¼Ô¤¢¤ê¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤Ì¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢Í½¤ÏÂ©»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÁ´ÅÚ¤ÎÅý¼£¤òº£¤äµ®ÅÂ¤Î¾¸Ãæ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢µ®ÅÂ¤Ï¡¢Í½¤ÎÂ©»Ò¤¬Åý¼£¤ÎÇ¤¤Ë´®¤¨¤ëÇ¯Îð¤ËÃ£¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤«¤Ê¤é¤º¤ä¤½¤ÎÀ¯¸¢¤òÂ©»Ò¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡£
¡Ê¡Ö¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥Ñ¥·¥ª»Õ¤ÎÂÀ¹Þ½¨µÈ¤ÎÎ×½ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊó¹ð¡×¤è¤êÈ´¿è)
Æ±¤¸¤¯Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿Ä«Á¯¤Î´±¿Í¡Ê²Êµó»î¸³¤Ç¼è¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿Ä«Á¯²¦¹ñ¤Î½Å¿Ã¡Ë¡¦Õª𦫿¡Ê¥«¥ó¥Ï¥ó¡Ë¤¬¡¢Ä«Á¯¹ñ²¦¤ØÄó½Ð¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
Õª𦫿¤«¤éÄ«Á¯¹ñ²¦¤Ø¤ÎÊó¹ð½ñ
Â±³¡¡Ê½¨µÈ¡Ë¤Ï¡ÊÌÀÎñ¤Î¡ËÊêØüÇ¯»°·î³¢Æü¤«¤éÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤¤Ã¤È»à¤Ì¤À¤í¤¦¤È¸ç¤Ã¤Æ¡¢½ô¾¤ò¾¤¤·´ó¤»¤Æ¸å»ö¤òÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÀî²È¹¯¤Ë¤Ï¡¢½¨Íê¤ÎÊì¡¦ÍäÅÂ¤ò¼¼¤È¤·¤ÆÀ¯»ö¤ò¸å¸«¤·¡¢½¨Íê¤ÎÀ®¿Í¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Î¤Á¡¢À¯¸¢¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ø´ÇÍÓÏ¿¡Ê¤«¤ó¤è¤¦¤í¤¯¡Ë¡Ù¤è¤êÈ´¿è)
¤³¤ì¤é¡¢Åö»þÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤¬¼«¹ñ¤ØÁ÷¤Ã¤¿Êó¹ð¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â°ìÃ×¤·¤Æ¡Ö½¨µÈ¤Ï¤½¤Î»à¤ËºÝ¤·¤ÆÆÁÀî²È¹¯¤Ë¸å»ö¤òÂ÷¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢½¨µÈ¤¬½ô¸ô¤«¤é²È¹¯¤Øº¹¤·½Ð¤µ¤»¤¿µ¯ÀÁÊ¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüÉÕ¤Ï·ÄÄ¹3Ç¯7·î15Æü¡£Ê¸°Æ¤ÏÀ¾¾Ð¾µÑ¼¡Ê¤µ¤¤¤·¤ç¤¦¤¸¤ç¤¦¤¿¤¤¡Ë¤¬µ¯Áð¤·¤¿¡£
½ô¸ô¤¬²È¹¯¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤¿µ¯ÀÁÊ¸
°ì¡¢½¨ÍêÍÍ¤Ø¤ÎÊô¸ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÀ¹ÞÍÍ¤Ø¤ÎÊô¸ø¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤±¤Ã¤·¤ÆÁÆÎ¬¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤±¤Ã¤·¤ÆÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¡¢·è¤Þ¤ê¤´¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÂÀ¹ÞÍÍ¤Î¶Ä¤»¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤â°ãÈ¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¡¢²È¹¯ÍÍ¤ÎºÛÄê¤Ë½¾¤¤¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê°äº¨¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ¾ÂçÌ¾¤ÎÎÎÃÏ¤Ø¹¶¤á¹þ¤ó¤À¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¡¢Â¾ÂçÌ¾¤ÈÅÌÅÞ¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÁÊ¾Ù¤ä·ö²Þ¡¦¸ýÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Æ¤·¤¤¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¨¤³¤Ò¤¤¤¤»¤º¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¡¢µö²Ä¤òÆÀ¤º¡¢¾¡¼ê¤ËÎÎ¹ñ¤Øµ¢¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¡ØÀ¾¾ÐÏÂ¾°Ê¸°Æ¡Ù81¹æ¡¢¡ØÌÓÍø²ÈÊ¸½ñÇ·»°¡Ù962¹æ¡¢¡ØÅçÄÅ²ÈÊ¸½ñ¡Ù433¹æ)
½¨µÈ¤Ï¤Ê¤¼²È¹¯¤ò¸å·Ñ¼Ô¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤«¡£²È¹¯¤¬ÌÀ³Î¤ËË¿ÃÀ¯¸¢¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¸Ï½4¡Ê1595¡ËÇ¯¤ÎÀ¯ÊÑ¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸Ï½4Ç¯7·î¡¢½¨µÈ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤¤¤¿´ØÇòË¿Ã½¨¼¡¡Êº¸Âç¿Ã¤ò·óÇ¤¡Ë¤ò¼«³²¤µ¤»¡¢Éð²È´ØÇòÀ©ÅÙ¤ÎÀ®Î©¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿±¦Âç¿Ã¤ÎµÆÄâÀ²µ¨¡Ê¤¤¯¤Æ¤¤¤Ï¤ë¤¹¤¨¡Ë¤ò¤âÄÉÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆµÁÄï¡ÊËåÌ»¡Ë¤Ç¤¢¤ë²È¹¯¤òÆâÂç¿Ã¤Ë¤È¤ê¤¿¤Æ¤Æ¡¢ÂÀÀ¯Âç¿Ã¤Ç¤¢¤ë¼«¿È¤È¤È¤â¤ËÀ¯¸¢±¿±Ä¤òÃ´¤ï¤»¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½¨µÈ¤¬Ë×¤¹¤ëÁ°¤Î·ÄÄ¹3Ç¯7·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢²È¹¯¤ÏÍ£°ì¤Î¡Ö¸øµ·¡ÊÂç¿Ã°Ê¾å¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢Ãæ±ûÀ¯¸¢¤Î±¿±Ä¤Ë3Ç¯·È¤ï¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¼Â»Ò¤¬ÍÄ¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢À®¿Í¤¹¤ë¤Þ¤ÇÄï¤Ë¸å¸«¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃæÀ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÂÐ±þºö¤Ç¤¢¤ë¡£½¨µÈ¤¬¤½¤Î»à¤ËºÝ¤·¤Æ²È¹¯¤Ë¸å»ö¤òÂ÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¤Î·ë²Ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤«¤é¤¹¤ë¤È°Õ³°¤Ê´¶¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò»×¤¤¤¢¤ï¤»¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¤ï¤á¤ÆÅöÁ³¤ÎÁªÂò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Î¡¼¥È¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¸ÞÂçÏ·¸ÞÊô¹Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½¾Íè¤ÎÄÌÀâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¸ÞÂçÏ·¡×¤ÎÉ®Æ¬¤Ç¤¢¤ë²È¹¯¤Ï¡¢½¨µÈ¤Î»à¸å¡¢¼¡¤ÎÅ·²¼¤òÁÀ¤Ã¤Æ¶¯°ú¤Êº§°ùÀ¯ºö¤ò¤ª¤·¤¹¤¹¤á¡¢Ë¿Ã²È¤Î°ÂÂÙ¤ò´ê¤¦ÀÐÅÄ»°À®¤é¡Ö¸ÞÊô¹Ô¡×¤È¤ÎÂÐÎ©¤ò¿¼¤á¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±»þÂå»ËÎÁ¤Ë¡Ö¸ÞÂçÏ·¸ÞÊô¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤·¤«¤Ë½¨µÈ¤Ï»à¤ÎÄ¾Á°¤ËÆÁÀî²È¹¯¡¦Á°ÅÄÍø²È¡¦±§´îÂ¿½¨²È¡¦¾å¿ù·Ê¾¡¡¦ÌÓÍøµ±¸µ¤Î5¿Í¤ò¡ÖÇ¯´ó¡×¤ÈÄê¤á¤¿¤¬¡¢²È¹¯°Ê³°¤Î4¿Í¤Ï¡ÖÂçÏ·¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¸¢¸Â¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¤ò¤µ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¸ÞÂçÏ·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ±»þÂå»ËÎÁ¤Ë¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡Ö¸Þ¿Í¤ÎÇ¯´ó¡×¤ÈÉ½µ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·ÄÄ¹5Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¸Þ¿Í¤ÎÊô¹Ô¡×¤Î¤¦¤ÁÀõÌîÄ¹À¯¤ÈÀÐÅÄ»°À®¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼ºµÓ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Æ±»þÂå»ËÎÁ¤Ë¡ÖÊô¹Ô½°¡×¤È¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁýÅÄÄ¹À¹¡Ê¤Þ¤·¤¿¤Ê¤¬¤â¤ê¡Ë¡¦Ä¹Â«Àµ²È¡Ê¤Ê¤Ä¤«¤Þ¤µ¤¤¤¨¡Ë¡¦Á°ÅÄ¸¼°Ê¡Ê¤Þ¤¨¤À¤²¤ó¤¤¡Ë¤Î3¿Í¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤âµ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡ÖÅ·²¼¿Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²È¹¯
½¨µÈ¤Î»à¤«¤é1Ç¯¤¬²á¤®¤¿·ÄÄ¹4¡Ê1599¡ËÇ¯8·î14Æü¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ï¡¢ÌÓÍø½¨¸µ¡¦Á°ÅÄ¸¼°Ê¡¦»³²¬Æ»°¤Ìï¤é¤ò¤·¤¿¤¬¤¨¤Æ¸åÍÛÀ®Å·¹Ä¤Î¤â¤È¤Ø»²Æâ¤·¤¿¡£¾ï¸æ½ê¤Ç¡Ö»°¸¥¡Ê¤µ¤ó¤³¤ó¡Ë¤Îµ·¡×¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢²È¹¯¤ÏÂÀÅá¡¢ÀÞ»æ¡¢¶ä100Ëç¡¢ÃæÀÞ»æ100ÇÄ¤ò¿Ê¾å¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½¨µÈ¤ä¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎÂÍø¾·³¤ÈÆ±ÍÍ¤Îµ·Îé¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤êÄ«Äî¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤ò¡ÖÅ·²¼¿Í¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
½¨µÈ¤ÎÌ¿Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë8·î18Æü¡¢²È¹¯¤Ï¡¢¾®ÁáÀî½¨½©¡¦±§´îÂ¿½¨²È¡¦ÌÓÍøµ±¸µ¤é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½ôÂçÌ¾¤ò¤Ò¤¤Ä¤ì¤Æ¡¢Ë¹ñ¿À¼Ò¤ò»²·Ø¤·¤¿¡£Ë¿Ã½¨Íê¤ÎÌ¾Âå¤È¤·¤Æ¤Ïµþ¶Ë¹â¼¡¤¬»²·Ø¤·¤¿¡£
8·î20Æü¡¢²È¹¯¤Ï¡¢¶å½£¤ÎÅçÄÅÃé¹±¡Ê¤¿¤À¤Ä¤Í¡Ë¡¦Î©²Ö¿ÆÀ®¡¦¾¾±º¡Ê¤Þ¤Ä¤é¡Ë½¡¿®¡ÊÈîÁ°Ê¿¸Í6ËüÀÐ¤ÎÎÎ¼ç¡Ë¤é½ôÂçÌ¾¤Ø¡¢³¤Â±¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¡£
Æ±Æü¡¢²È¹¯¤Ï»ûÂô¡Ê¤Æ¤é¤¶¤ï¡ËÀµÀ®¡ÊË¿ÃÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤±¤ëÅçÄÅ²È»ØÆîÌò¡Ë¤Ë¡¢°ËÅìÍ´Ê¼¡Ê¤¹¤±¤¿¤«¡Ë¡ÊÆü¸þñ¬Èî¡Ê¤ª¤Ó¡Ë5ËüÀÐ¤ÎÎÎ¼ç¡Ë¡¦ÅçÄÅÃéË¡ÊÆü¸þº´ÅÚ¸¶¡Ê¤µ¤É¤ï¤é¡Ë3ËüÀÐ¤ÎÎÎ¼ç¡Ë¤Ë°¸¤Æ¤¿°Ê²¼¤Î½ñ¾õ¤òÂ÷¤·¤¿¡£
²È¹¯¤«¤é°ËÅìÍ´Ê¼¡¦ÅçÄÅÃéË¤Ø¤Î½ñ¾õ
¾±Æâ¡ÊÆü¸þ¡§¸½ºß¤ÎµÜºê¸©¡Ë¤Î°Ë½¸±¡Ãé¿¿¡ÊÅçÄÅ²È²È¿Ã¡¢ÅÔ¾ë3ËüÀÐ¤ÎÎÎ¼ç¡Ë¤¬¼ç²È¤ÎÌ¿Îá¤ËÈ¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë²¼¾ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔÆÏ¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ûÂôÀµÀ®¤ò¤Ä¤«¤ï¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÀµÀ®¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢¤´¼«¿È¤¬½Ð¿Ø¤·¤Æ°Ë½¸±¡¤òÆ¤¤Á²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¯¤ï¤·¤¤ÀâÌÀ¤ÏÀµÀ®¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤í¡¢ÅçÄÅ²È¤ÎÎÎÆâ¤ÇÈ¿Íð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²È¹¯¤ÏÅçÄÅ²È¤ÎÅö¼ç¡¦Ãé¹±¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤Ù¤¯¡¢¾®À¾¹ÔÄ¹¡¦Î©²Ö¿ÆÀ®¡¦ÁêÎÉÍêË¼¡ÊÈî¸å¿ÍµÈ2Ëü2000ÀÐ¤ÎÎÎ¼ç¡Ë¤È¡¢Æü¸þ¤Î½ôÎÎ¼ç¤Ë½Ð¿Ø¤Î½àÈ÷¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
8·î21Æü¡¢»ûÂôÀµÀ®¤ÏÂçºä¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢Æü¸þ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¾®À¾¹ÔÄ¹¡¦Î©²Ö¿ÆÀ®¤â²È¹¯¤ÎÌ¿Îá¤Ë¤è¤ê¡¢ÀµÀ®¤ÈÆ±¹Ô¤·¤Æ¶å½£¤Ø²¼¤Ã¤¿¡£²È¹¯¤¬»ûÂôÀµÀ®¤ò¶å½£¤Ø¤Ä¤«¤ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅçÄÅÎÎ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆâÍð¤ÎÄÃÄê¡×¤Î¤Û¤«¡ÖÌÀ¤È¤ÎÏÂÃÌ¸ò¾Ä¡×¡Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤È¤ÎËÇ°×¸ò¾Ä¡×¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ºê¤ÎÊô¹Ô¤ÏÀÐÅÄ»°À®¤È»ûÂôÀµÀ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÄÄ¹4Ç¯±¼3·î¤ËÀÐÅÄ»°À®¤¬¼ºµÓ¤·¤¿¤¿¤á¡¢»ûÂôÀµÀ®¤È¾®À¾¹ÔÄ¹¤¬¤³¤ì¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤È¤¢¤ë¡£
¤Î¤Á¤Ë²È¹¯¤¬²ñÄÅ¤Î¾å¿ù·Ê¾¡¤ò¹¶¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²È¹¯¤ÏË¿ÃÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤±¤ë·³»ö¤ò¾¸°®¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ëÀâ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²È¹¯¤Ï·ÄÄ¹4Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡¢Ë¿ÃÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤±¤ë·³»ö¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾±Æâ¹¶¤á¡¢³¤Â±¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌÀ³Î¤Ê·³Îá¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¸ÞÂçÏ·¸ÞÊô¹Ô¤Î¹çµÄ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£