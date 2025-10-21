½¬¶áÊ¿¤ÈÅÅÎÏ¤¬Ž¢Àä¹¥Ä´¤ÎAI´ØÏ¢³ôŽ£¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÄµðÂçAI¥Þ¥Í¡¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿ÊÆ¹ñ³ô¤Î´í¤¦¤¤¹½Â¤
¢£AI´ë¶È¤Î´Ö¤Ç½Û´Ä¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼
ÊÆ¹ñ¤ÇAI´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î¤ËOpenAI¤¬5000²¯¥É¥ë¤ÎAI¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Î·×²è¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥È·×²è¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ë¤è¤ë1000²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼Åù¤ÎÅê»ñ·×²è¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ë¤è¤ë800²¯¥É¥ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼Åê»ñ·×²è¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉGAFAM¤ÎÆ°¤¤â·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢9·î¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÈOpenAI¤¬¶¦Æ±¤ÇµðÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·úÀß¤¹¤ë°Æ·ï¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤ª¶â¤¬½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Îµ¿Ìä¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥Á¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢AI¥â¥Ç¥ë³«È¯´ë¶È¤ÎOpenAI¤Ëµð³ÛÅê»ñ¤·¡¢OpenAI¤¬¤½¤Î»ñ¶â¤Ç¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¹½ÃÛ¡¢¤½¤³¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëGPU¤ò¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ËÂçÎÌ¤ËÈ¯Ãí¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢µðÂç¤ÊAIÅê»ñ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2022Ç¯11·î¤ÎOpenAI¤Ë¤è¤ëÀ¸À®AI¡ÖChatGPT¡×°ìÈÌ¸ø³«¤«¤é°ìÄê¤Î´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢AI¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·úÀß¶¥Áè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤âAIÊñ³ç¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢AI³«È¯¤Îµ¬À©¤ò´ËÏÂ¤·¡¢ÀèÃ¼AI¥â¥Ç¥ë¤äÈ¾Æ³ÂÎ¡¢¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¤ÎÍ¢½Ð¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÀïÎ¬¤ò¼è¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»ñ¶âÌÌ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ¤¹¤ë´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤»¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¢£ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÄì·ø¤µ¡¢AI´üÂÔ¤¬»Ù¤¨
AI´ØÏ¢¤Î·øÄ´¤ÊÅê»ñ³ÈÂç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎµÕÉ÷¤¬¿á¤¯ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤¿¡£2025Ç¯Á°È¾¤ÎÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î1¡Á6·î´ü¤Î¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨¡ÊÁ°´üÈæÇ¯Î¨¡Ë¤Ï¡Ü1.1¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢AI´ØÏ¢¤Îµ¡³£Åê»ñ¤È·úÀßÅê»ñ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏµÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ò¡Ü0.6¡ópt²¡¤·¾å¤²¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Åê»ñ¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢Ç¯Á°È¾¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ÎÂ¿¤¯¤òAI´ØÏ¢¤¬Àê¤á¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢²Æ¾ì°Ê¹ß¤ÎAI´ØÏ¢³ô¤Î¾å¾º¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£AI´ØÏ¢³ô¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤ä¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤ÎAI¤Ø¤Î·Ù²ü¤Ê¤ÉÅÙ¡¹¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£Ç¯¤Î²ÆÁ°¤Ë¤Ï¤½¤ì¤é¤Î·üÇ°¤òÊ§¿¡(¤Õ¤Ã¤·¤ç¤¯)¤·¡¢µÞÂ®¤Ê¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤Ë²óµ¢¤·¤¿¡£
ÊÆÂç¼ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È7¼Ò¡Ö¥Þ¥°¥Ë¥Õ¥£¥»¥ó¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤ÎÊÆ¹ñ³ôÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë¥·¥§¥¢¡ÊS¡õP500¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Ï35¡ó¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ò¸£°ú(¤±¤ó¤¤¤ó)¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£Åö¼Ò»î»»¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ô²Á¤¬10¡ó¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤¬²þÁ±¤·¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬¡Ü0.4¡ópt¡Ê¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨¤¬¡Ü0.3¡ópt¡Ë¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£ÊÆ¹ñÌ±¤Ï³ô¼°ÊÝÍÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Î¶âÍ»»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ë¹â³Û½êÆÀ¼ÔÁØ¤¬¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£AI¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¤Þ¤µ¤ËÂ¸µ¤ÎÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëAI¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬º£¸å¤âÂ³¤¯¤«¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤¬ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍÑ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤ë¡£ºÇ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¡¢AIµ»½Ñ¤¬ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ï¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ëºâ¡Ê¥â¥Î¡Ë¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀ¸»º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢ÊÆ¹ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤Î¹ñÌ±°ì¿Í¤ÎÄÂ¶â¾å¾º¤äÀ¸³è¿å½à¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯10·î13Æü¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¥®¥è¥ó»á¤Ï¡¢ºÇÂç¤ÇËèÇ¯¡Ü1¡óptÄøÅÙ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡ÊÂ¾¤Î¾ò·ï¤ò°ìÄê¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ü1¡óptÄøÅÙ¤Î¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨¤Î²¡¤·¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ë¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¥¢¥»¥â¥°¥ë»á¤Ï¡Ü0.1¡óptÄøÅÙ¤ÈÈó¾ï¤ËÄã¤¯¸«ÀÑ¤â¤ë¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢AI¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¶ÈÌ³ÎÎ°è¤ä¤½¤Î±Æ¶ÁÅÙ¹ç¤¤¤ÎÂ¬Äê¤ËÂç¤¤ÊÉý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢Àè¹Ô¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í¤¨Êý¤¹¤é°Û¤Ê¤ë¡£AIµ»½Ñ¤¬¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¶ÈÌ³¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¸«Êý¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¢¥»¥â¥°¥ë»á¤ÏAIµ»½Ñ¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£¥¢¥»¥â¥°¥ë»á¤Ï¡¢¡¸½ºß¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤¬²áµî¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¡¦ÃÎ¼±¤«¤é³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¡¢¢ÌÀ³Î¤ÊÀ®¸ù¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤¬¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤ÎÁ°Äó¤«¤é¡¢ÌäÂê²ò·è¤òµá¤á¤ëÈÑ»¨¤Ê¶ÈÌ³¤òAIµ»½Ñ¤¬ÂåÂØ¡¦Êä´°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¸µ¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¾ðÊó»º¶È¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¡¦¶ÈÌ³»Ù±ç¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¡¦¶ÈÌ³¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¿¤Ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡£AIµ»½Ñ¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ä¾ðÊóÀ°Íý¡¢¾ðÊó´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤¬AIµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂåÂØ¡¦Êä´°¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂ¿¤¯¤Î¶È¼ï¤Ï¡¢¤Þ¤ÀAI¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤Î¾å¾º¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢AI¤¬Éý¹¤¤¶ÈÌ³¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¡¢ÍÍÑÀ¤ò¼¨¤¹ÃÊ³¬¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£µð³Û¤ÊÅê»ñ¥³¥¹¥È²ó¼ý¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ë¸þ¤¤â
¤³¤¦¤·¤¿AIµ»½Ñ¤ò½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
Âè°ì¤Ë¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ý±×¤ËÂÐ¤·¤ÆµðÂç¤ÊAI´ØÏ¢¤ÎÅê»ñ¥³¥¹¥È¤¬²þ¤á¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¡¢³ô²Á¤ËÄ´À°¤¬¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢Â¿³Û¤ÎÅê»ñ¥³¥¹¥È¤¬²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û»î»»¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
ÊÆ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¥Ù¥¤¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀßÈ÷Åê»ñ¤ÏÇ¯´Ö5000²¯¥É¥ë¤È¸«ÄÌ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÁ´Ï«Æ¯¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëµëÍ¿¤Î3¡óÄøÅÙ¤ËÁêÅö¤¹¤ëµð³Û¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅê»ñ²ó¼ý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËAI¼ýÆþ¤¬2Ãû¥É¥ë¤ËÁý¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÌ¾ÌÜGDP¤Î15Ê¬¤Î1¡¢AI¼ýÆþ¡Ê¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¥¯¿ä·×¡Ë¤ÎÌó50ÇÜ¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡Ë¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬300¡Á400²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤Î95¡ó¤Ï¼ý±×¤ò¾å¤²¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀèÅê»ñ¥³¥¹¥È¤Ë¸«¹ç¤¦¼ý±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¡£
¢£ÅÅÎÏÎÌ¤ÈÊÆÃæËÇ°×¤È¤¤¤¦·üÇ°
ÂèÆó¤Ë¡¢AI¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅÎÏÎÌ¤Ë¤â·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼Åù¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÅÅÎÏÎÌ¤ÏµÞÁý¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï500TWh¡Ê¥Æ¥é¥ï¥Ã¥È»þ¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼Åù¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï1000TWh¤ËÇÜÁý¡¢ÆüËÜ¤ÎÁíÅÅÎÏÎÌ¤ËÇ÷¤ë¤È¤Î»î»»¤â¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤¬´ËÏÂÅª¤Ê´Ä¶µ¬À©¤Ê¤É¤òÄÉ¤¤É÷¤ËÈ¯ÅÅÎÌ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÈ¯ÅÅÎÌ¤Ï4500TWh¤Ç²£¤Ð¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¥·¥Õ¥È¤ò´Þ¤á¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤ë¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼Åù¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅÎÏÎÌ¤òÏÅ¤¤¤¤ì¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè»°¤Ë¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ï¡¢AI¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¸þ¤±¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ê¤É¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£10·î9Æü¤ËÃæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¢½Ðµ¬À©¶¯²½¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ØÏ¢¤òÃæ¿´¤ËÉÔ°ÂÄê²½¤·¤¿¡£AIµ»½Ñ¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ½¤Î¸¶ºàÎÁ¤äÃæ¹ñ¤Îµ»½Ñ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤È¤¤¤¦ÃÏÀ¯³Ø¾å¤ÎÀÈ¼åÀ¤òÊú¤¨¤ë¡£
¢£¹â¤¤´üÂÔ´¶¤¬Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎAIµ»½Ñ¤ÎÀè¹Ô¤¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎAI¿·¶½ÀªÎÏ¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡×¤Ê¤É¤Î½Ð¸½¤ÇÊÆ¹ñ¤Îµ»½ÑÇÆ¸¢¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¡¢¤ä¤äÃê¾ÝÅª¤Ê·üÇ°¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤Þ¤ÇÅê»ñ¤¬ËÄ¤é¤àÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÅê»ñ¥³¥¹¥È¤¬²ó¼ý²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤«¡¢¶¡µëÀ©Ìó¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤¬ÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÊÆ¹ñ´ë¶È¤Î´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÆÃæ´Ö¤ÎAIÇÆ¸¢Áè¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·²¼¤ÇÅê»ñ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÆÀ¤ë¤Ù¤¼ý±×¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤ÎAIÆ°¸þ¤Ë¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤â¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£AI´ØÏ¢¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥È·×²è¡×¤Ë¤Ï¡¢½é´üÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÆüÎ©¤âµ»½ÑÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤ÏÊÆÃæ¤Îµ»½ÑÇÆ¸¢Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âÉ¬Á³¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎAI´ØÏ¢´ë¶È¤Ï½áÂô¤Ê»ñ¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÌÌ¤ÏAI¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤¬Â³¤¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡£AIµ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅª·ÐºÑ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹¥½Û´Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤Û¤É¤Î´üÂÔ¤¬ÇíÍî¤·¤¿»þ¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÏÂç¤¤¤¡£AIµ»½Ñ¤Î·ÐºÑ¤ËÃå¼Â¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢ÅÅÎÏÉÔÂ¤ÈÊÆÃæÂÐÎ©¤È¤¤¤Ã¤¿¶¡µëÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò´Þ¤á¤ÆÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
----------
¹â¶¶ ¾°ÂÀÏº¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë
°ËÆ£ÃéÁí¸¦¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷
2005Ç¯ÆüËÜ¶ä¹ÔÆþ¹Ô¡¢¹ñºÝ·ÐºÑÄ´ºº¤ä¶âÍ»»Ô¾ìÄ´ººÅù¤Ë½¾»ö¡£2017Ç¯Í¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥È¡¼¥Þ¥ÄÆþ¼Ò¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÊ¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼Åù¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¾»ö¡£2019Ç¯°ËÆ£Ãé¾¦»öÆþ¼Ò¸å¡¢°ËÆ£ÃéÁí¸¦¤Ø½Ð¸þ¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊóÍý¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£London School of Economics and Political Science¡ÊLSE¡Ë·ÐºÑ³Ø½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£
----------
¡Ê°ËÆ£ÃéÁí¸¦¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷ ¹â¶¶ ¾°ÂÀÏº¡Ë