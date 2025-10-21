タコやヒドラに「心」や「意識」はあるのか？ ヒトから遠い生物が教えてくれること

近年、イカ・タコなどの頭足類が高度な知能をもっていることが知られるようになりました。それらの心の仕組みを解き明かしたい『タコ・イカが見ている世界』共著者の滋野修一さんと、『睡眠の起源』で脳をもたない生物ヒドラも眠る謎解きを描いた金谷啓之さんが、生物と心・意識について語り合いました。

（構成：佐藤喬）

ヒトから遠い生物を研究する意味

金谷：滋野先生は、なぜタコやイカといった「頭足類」を研究対象に選んだのですか？

滋野：さまざまな生物の「心」に興味があったんです。人間以外の色々な動物にも多様な心があるはずなので、それらに共通する「心の原理」みたいなものが知りたかった。ならば、できるだけヒトから遠い生物がいいので、変わり者のタコやイカを選びました。金谷さんは？

金谷：私が研究しているのは「ヒドラ」という、タコやイカよりもさらに原始的な生物で、脳も持っていません。ただ、滋野先生が仰るように、ヒドラのような単純な生物からヒトにまで共通するメカニズムがあれば、それは生物にとってなにか本質的なものだろう、という気持ちはあります。

滋野：それこそ、金谷さんが発見して、『睡眠の起源』に書かれたヒドラの睡眠がまさにそうですね。人や犬、猫だけではなく、原始的なヒドラも眠るという事実は、睡眠の進化的な起源がとても古く、太古から生物に備わっていたことを示しているわけですね。

金谷：ありがとうございます。先生の『タコ・イカが見ている世界』を読んで、滋野先生との共通点はもう一つあると思いました。それは生物の「内面」に関心を持っていること。生物の研究者は姿かたちや行動といった「外面」を研究する人が多く、私が研究したヒドラの睡眠も行動ではあるのですが、本当はその先にある「内面」に関心があるんです。それを「心」や「意識」と呼んでいいのかはわかりませんが……。

タコやヒドラに心はあるか？

滋野：いきなり本題ですが、私はタコにもイカにも、ヒドラにも間違いなく「心」があると考えています。なぜなら、本にも書きましたが、心を成立させている基本的な脳や神経の構造、少なくともその基本的な要素が、それらの生物にもあるからです。

金谷：うーん、ヒドラを研究している私が言うのもなんですが、タコやイカはともかく、ヒドラに心があるでしょうか？ というのも、ヒドラには脳などの「中枢神経系」がないためです。タコやイカには中枢神経系がありますから、人とは違う形で心を持っていてもまったく不思議ではないのですが。

滋野：たしかに、心の形や精巧さのレベルは生物によって違うと思いますが、広い意味での心はヒドラにも宿っていると思いますよ。じゃあ、植物に心があるのか、惑星に心があるのかというと、だんだん怪しくなってきます……。

金谷：そもそも、滋野先生は「心」をどう定義されていますか？ 心を持つ存在と持たない存在のラインはどこにあるのでしょうか。

滋野：簡単に言えば、外部の刺激を受け取ることができ、それを情報として内部で処理し、それに基づいて行動を変えられること、でしょうか。この定義でいくと、植物にも心はあることになりますが、岩や山は厳しいですね。私は、動物や植物、菌などの共通の祖先とされる古細菌あたりに心の進化的な起源があるのではないかと思っています。

金谷：なるほど……。内部で情報を管理するシステムみたいなものが、心の起源なのでしょうか。

滋野：そう言ってもいいかもしれませんね。ただ、その意味だと、記憶装置を持っている細胞やDNAにも心があることになってしまうかもしれない（笑）

金谷：これは直観的なものですが、私は動物と植物の間にラインを引きたいです。というのも、植物も外部の刺激に反応して、例えば太陽の方向に向けて花を咲かせたりしますが、その情報処理と反応のスピードが動物よりずっと遅いですよね。

滋野：たしかに、そうですね。

金谷：それは、動物が脳などの神経系を発達させてミリ秒単位での反応ができるのに対し、植物は主に細胞の代謝による遅い反応しているからですよね。この違いは大きいと思うんです。ただし、神経系は維持するためのコストが大きい。なので、そのコストを処理するために……。

滋野：動物は睡眠をとるようになったというわけですね。

目覚めているために睡眠が進化した？

金谷：はい。動物の心は、寝ている状態と寝ていない「覚醒」の状態に大別できますが、覚醒しているためにはさまざまなコストがかかります。私たちヒトも、ずっと起きていると疲れますし、眠くなりますよね。そのメカニズムは完全には解明されていませんが、覚醒している状態の脳ではシナプス（神経細胞同士の結合）が強化され、睡眠中にそれを弱めているという「シナプス恒常性仮説」が唱えられています。

滋野：言い換えると、脳などの神経系を覚醒させるために睡眠が進化したというわけですね。ヒドラには脳はないですが、原始的な神経系を持っています。つまり進化的に神経系を持ち始めたばかりの動物なのですが、そのヒドラも睡眠をとることがわかったのは興味深いですね。たしかに、神経系を進化させることと、眠るようになることの間に関係があるように見えます。

金谷：ヒトなどの動物の睡眠には、眼球が動く「レム睡眠」とそうではない「ノンレム睡眠」の二種類があり、脳が比較的活発に活動しているレム睡眠中に鮮明な夢を見やすいと言われています。そしてタコの睡眠にもレム睡眠に近い状態があることが分かっているのですが、ヒドラでは見つかっていません。つまり、神経細胞や脳が複雑になるにつれ、睡眠も複雑になっていってレム睡眠とノンレム睡眠の違いが生まれるのではないでしょうか。

滋野：そうですね。

金谷：そして、夢を見るレム睡眠があることが、その動物が心を持っていることの現れという気がします。だからやはり、ヒドラにはまだ心はないのではないでしょうか。

人は眠らなかったらどうなるか…「11日間断眠」した”命がけの実験”でわかった「意外なこと」