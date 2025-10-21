タトゥーを堂々披露!?LE SSERAFIM・カズハ、インナーあらわな姿に視線釘付け「気絶しそう」【PHOTO】

LE SSERAFIMのカズハが、大胆な姿を披露した。

【写真】カズハ、Tシャツをめくり上げ…「美腹筋」

カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真の中のカズハは、ブラックのブラトップに白いノ−スリーブトップスを重ね、アームバンドやチェーンアクセサリーを合わせたクールなスタイルを披露。タンクトップからのぞくサクランボや花などのタトゥーが印象的で、ファンの視線を釘付けにした。

このタトゥーは本物ではなく、タトゥーシールであると見られている。

この投稿を見たファンからは「本当にイケメンすぎ」「イケ散らかしてる」「気絶しそう」「なにしても似合う」といったコメントが寄せられている。

（写真＝カズハInstagram）

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは、10月24日に1stシングル『SPAGHETTI』をリリースする予定だ。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。