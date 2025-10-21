DeNA¡¢¿·µì´ÆÆÄ¤¬°ì½ï¤Ë²ñ¸«¡¡»°±ºÁ°´ÆÆÄ¡Ö½¼¼Â¤·¤¿5Ç¯´Ö¡×¡¢ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¡×
¡¡DeNA¤Î»°±ºÂçÊåÁ°´ÆÆÄ¤ÈÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤¬20Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»°±ºÁ°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ5Ç¯´Ö¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏºÇ²¼°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ç¯¡¹¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡£¥³¡¼¥Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡£A¥¯¥é¥¹¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë½¼¼Â¤·¤¿5Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ÆÆÄÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂàÇ¤·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÇ¯¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤«¤é¤â¤¦1ÅÙ¤¢¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤¬1ÈÖ¡£¤â¤¦¥·¡¼¥º¥ó»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬1ÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¸½¾õ¡¢ËÍ¤éËÜÅö¤ËÁ´°÷¤Ç¡¢µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¡¢¥³¡¼¥ÁÁ´°÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤ó¤È¤Ë¾®¤µ¤¤¤³¤È¡¢¥²¡¼¥à¤Ç¸À¤¦¤ÈËÞ»öÅ°Äì¤È»°±º´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËºÇ²¼°Ì¤«¤éÍ¥¾¡¤Þ¤ÇËÍ¤ÏÎÏ¤Îº¹¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤¤¤³¤È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤ò¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºÁ´°÷¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ê¼èºà¡á¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÀöÀîÍº»Ê¡Ë