雪国の無名校はなぜドラフトに一学年6人も送り出せたのか 【叱らない時代の指導術】

2024年10月、1チームから6選手というドラフト史上最多の指名数を記録した富士大学野球部。強豪ひしめく東京六大学野球連盟や東都大学野球連盟所属ではない富士大が、多くの野球ファンを驚かせた裏側とは──。



島沢優子 著『𠮟らない時代の指導術 主体性を伸ばすスポーツ現場の実践』書影

優勝したいなら休め

2025年1月の晴れた日。岩手県花巻市にある富士大学を訪ねた。ダン、ドン、ドン。大きな音をたてながら、監督室がある2階建てプレハブの階段を上り、引き戸を開けて「こんにちは！」と叫べば、「はーい！」と低い声が返ってきた。姿を現したのは富士大学野球部の監督を務める安田慎太郎（やすだ・しんたろう）、当時40歳。雪道を踏みしめてきたこちらの足元を気にしつつ「ここ、すぐにわかりました？」と気さくに話してくれる。さぞや取材が殺到しているのではと思ったが「特にありませんよ。静かです。ここは（首都圏から）遠いですから」と白い歯を見せた。特段残念そうでもないのが印象に残った。



2024年10月のプロ野球ドラフト会議。富士大では以下の選手が指名されていた（カッコ内はポジション、出身高校）。



オリックス・バファローズ1位 麦谷祐介（むぎたに・ゆうすけ）（外野手＝宮城県私立大崎中央高校）

広島東洋カープ2位 佐藤柳之介（さとう・りゅうのすけ）（投手＝宮城県私立東陵高校）

福岡ソフトバンクホークス3位 安紱駿（あんとく・しゅん）（投手＝福岡県久留米市立久留米商業高校）

広島東洋カープ4位 渡邉悠斗（わたなべ・ゆうと）（内野手＝東京都私立堀越高校）

読売ジャイアンツ育成1位 坂本達也（さかもと・たつや）（捕手＝福岡県福岡市立博多工業高校）

千葉ロッテマリーンズ育成3位 長島幸佑（ながしま・こうすけ）（投手＝栃木県私立佐野日本大学高校）



1チームから6選手が指名されるのはドラフト史上最多。衝撃的な出来事だった。しかも彼らを送り出した富士大は、青森、秋田、岩手3県にある大学で構成される北東北大学野球連盟の所属であり、強豪ひしめく東京六大学野球連盟や東都大学野球連盟ではない。6人を含め集まる選手たちは高校時代ほぼ無名である。



それなのに一学年ドラフト6人。野球ファンを驚かせた育成術の柱は何なのか。それを掘り下げたくて東京からおよそ500キロ離れた富士大へ向かった。



まず最初に、2023年11月に行われた明治神宮野球大会準決勝の青山学院大学戦で、主戦（エース投手）の佐藤柳之介を先発起用しなかった件について聞いた。のちに広島から2位指名される佐藤は当時3年生。初戦で上武大を3安打完封し1対0の勝利に貢献した。中2日ではあったが、安田は本人から登板を直訴されていた。



チームの勝利を考えたら彼を使ったほうがよかったのでは？



そう尋ねると「そうですね。多分投げていたら抑えたかもしれません。あの時点でのうちのほかのピッチャーより（抑える）可能性は高かった」とあっさり認めた。そこで使わなかったのは、佐藤のその後のキャリアを考慮してのことだ。



佐藤は3年の春ごろまで肩にケガを負っていて万全の状態ではなかった。



「その状態で中2日ではちょっと疲れが残るじゃないですか。そうなるとまたケガをするリスクが高い。そこでケガをしたら、もう多分終わりなんですよ。2回目やっちゃったら（ドラフトに）間に合わないじゃないですか」



試合当日。佐藤に登板させないことを伝えた。



「今日休めば明日の決勝は中3日で迎えることになるよね。明日の状態を見て、何イニングいくかは考えるよ。ただし、今日投げたら、決勝（の登板）はないよ。優勝したいんでしょ？」



この問いかけに「優勝したいです」と即答した佐藤に、安田は丁寧に説明した。



「だったらおまえは今日休むしかないんじゃない？ 今日（自分の力を）全部使って終わっちゃったら準優勝だけど、今日勝って明日おまえが投げれば優勝に近づくよね。そのほうがチームにとっても、おまえ自身にとってもいい選択だろう？」



佐藤は「渋々わかりました、みたいな感じでうなずいた」と安田は回顧する。

個を伸ばすことが最優先

佐藤が入学する前の練習会に来たとき、安田は監督室でおよそ40分間話した。



「何のために野球やってるの？」



安田の問いに「ドラフトの上位でプロに行きたいからです」ときっぱり答えた佐藤に「だったらうちで（プロを目指して）やればいいよね」と伝えた。富士大に来た目的が、全国大会で優勝したいからではなく、プロになりたいからであることを確認した。



「ドラフト上位でプロになるという軸があって、佐藤は大学を選んでいるわけです。だからそれを崩してしまっては、話の筋が違ってくる。明治神宮大会準決勝の時点で、彼が（プロになる）ギリギリのラインとか、育成ラインとかであればもう少し考えたかもしれません」（安田）



しかし、その時点ですでに佐藤は翌年のドラフト候補だった。安田はドラフトまで残り何か月あるのか、プロのスカウトからの評価がどうなっているのかなどをすべて考えたうえで、投げさせる、投げさせないを判断していた。



「勝ちたい、投げた、壊れた（故障した）、はい終わりでは、うちに来た意味がないんです」



このとき、安田が説得したのは佐藤本人だけではなかった。一部の部員から「なんで佐藤を投げさせないんですか？」と迫られた。これに対し「おまえが佐藤の立場だったらどうする？」と質問を返した。ゴクリと唾をのみ込む音が聞こえた。



「あのさ、おまえだったらどうする？ 投げたら壊れるかも知れない。でも、プロに行きたい。もちろん優勝したい。おまえだったら投げるか？」



部員は首を横に振った。



「嫌だよな。自分のことになったら絶対そうなるでしょ？」



みんなが佐藤の立場になって考えれば、壊れるかも知れないエースを登板させられない。それが答えだ。そして、登板させない理由についてほかの部員と共有した。





佐藤がエースだから投げさせようではなく、まず自分たちにベクトルを向けよう。



もし準決勝で負けたとしたら「エースが投げられなかったから」などと論点をずらさず、チームに何が足りなかったかを考えよう。



佐藤柳之介が投げなくては勝てないというチーム状況、その戦力に問題がある。



「ほかの投手がもっと育っていれば勝てるのだから、そこは選手を伸ばせなかった監督である自分にとっての課題であり、伸びなかった部員たちにも責任があるよね、と。そこを、選手たちも僕も飲み込んで、準決勝を戦いました」



選手の気持ちを尊重したいけれど、未来に続く伸びしろを寸断してはいけない。それは安田だけでなく、本書で紹介する個を重んじる監督たちが持つジレンマだ。



さかのぼれば2019年夏、勝てば35年ぶりに甲子園出場が決まる全国高校野球選手権岩手大会決勝の花巻東高校戦で、県立大船渡高校の監督だった國保陽平（こくぼ・ようへい）はプロ注目の怪物ピッチャー佐々木朗希を登板させなかった。それから6年。佐々木は2025年、ロッテから大谷翔平がプレーするMLB（メジャーリーグベースボール）ロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。



佐々木を欠いた大船渡が敗れたように、富士大も準決勝の青山学院大戦は4対3で敗れた。試合の「結果」は残念ではあったが、選手個々に「成果」はもたらされた。それは何かといえば、佐藤に代わって青山学院大戦で投げた投手たちが好投したことだ。ソフトバンク3位で指名された安紱駿、ロッテ育成3位の長島幸佑が爪痕を残した。当時1年生だった角田楓斗（かくた・ふうと）もマウンドに上がり、2026年ドラフト候補になる糸口をつくった。



「いろんな選手をマウンドに上げたほうがいい。1イニングを見てもらってプロに行けるやつも出てくるわけです。結果はどうあれいい経験にもなる。どの選手もここで成長し続ける力を溜め込んでいる。エースだけが投げるメリットって実はあまりないんです」



監督として優勝したくないのかと尋ねたら、安田は小首をかしげた。



「うーん、僕だって優勝はしたいんですけど、選手に体を痛めるリスクを負わせてまで一番になりたいとは思いません」



勝利よりも、選手の健康管理や長期的な成長を重視する。チームの勝利よりも、個々の野球選手としてのキャリア形成に軸足を置く。



この指導哲学の原点は、自身の選手時代にあった。

プロの夢破れて監督へ

プロの契約コーチだろうと思われることも多いが、安田は大学の職員だ。2016年に富士大野球部のコーチになった当初は寮監だった。次に守衛。そして入試部から図書館職員になった。平日は8時から図書館で勤務し、15、16時からグラウンドに移動する。



仙台高校から東北学院大学へ。外野手だった。同期だった岸孝之（きし・たかゆき）が希望入団枠で埼玉西武ライオンズから指名を受けるそばで、岩手県紫波郡矢巾町が本拠地のクラブチーム「岩手21赤べこ野球軍団」に入団した。岩手県勢20年ぶりの都市対抗野球大会出場に貢献したが、資金難でチームが休部。その後もNPB（日本野球機構）を目指し国内外の独立リーグでプレーした。



その独立リーグ時代、専門家から筋力トレーニングを教えてもらった。そこから劇的に体が変わった。わずか2年ほどで、70キロと細かった体がマックスで88キロに。体が大きく、強くなったことで、打球が飛ぶようになった。筋トレの必要性を実感した。奮闘するもドラフト指名には至らず、28歳になる年にひっそりとユニホームを脱いだ。



「野球しかやってこなかったし、監督にでもなるか、それしかできないしって感じで高校野球の監督を目指しました」



当時はプロアマ規定があったため独立リーグの引退から数年間待たなくては指導できず、その間に通信教育で社会科と商業科の教員免許を取得した。ひとり暮らしの家賃や生活費、学費と出費が多く、貯金を切り崩しつつパチンコ屋で働いた。パチンコ嫌いでタバコも吸わない安田にとって、灰皿の片付けや掃除などはつらく感じられた。



それでもパチンコ屋に絞ったのは、スクーリングで時に上京しなくてはならないなか、一番融通が利いて時給が高かったからだ。他業種で正社員として働く選択肢もあったが「やめる前提で会社に入るのも失礼だし」と律儀な横顔をみせる。お金が足らず、日雇いのバイトも入れてダブルワークもした。3時間睡眠で3日連続働いたこともある。



いくつかの高校から監督やコーチ就任の打診はあったが、富士大野球部の前監督と知り合った縁で花巻にやって来た。

自分の経験を捨てる

最初の作業は、自分がやってきた経験を「捨てる」こと。手応えのあった筋トレ以外は、すべて一から勉強し直した。



「僕はプロになれなかったんですよ。プロになれなかった自分の経験則を伝えても、選手が成長するわけないでしょ？」と筆者の顔をのぞきこむように言う。



野球研究の文献を読み情報を入手するなかで、エビデンスを基にした効率的な選手育成法にたどり着いた。例えば体の除脂肪体重が多ければ多いほど、打者は打球速度が上がり、投手は球速が上がることが証明されているという。



除脂肪体重は全体重のうち体脂肪を除いた筋肉や骨、内臓などの総重量だ。大まかに言えば筋肉量を意味する。体重が70キロで体脂肪率が15％であれば体脂肪の量は10・5キロで除脂肪体重は59・5キロ。目標の数字が細かく可視化できるのだから、選手はトレーニングの意欲を高められそうだ。



「エビデンスとしてデータが出てるんです。信憑性が高いということは、成功する確率が高いということ。僕は選手に確率が高いことをやらせたい」



屋内練習場の入口付近には野球部が使うトレーニング器具がずらりと並んでいた。そこには50キロのダンベルが王様のように横たわる。



「それね、ボディビルダーしか使わないヤツです（笑）。実際は持ち上げられないけど、日常的に目にしていれば『やれるかもしれない』って脳が錯覚しますよね。プロに行くためには『無理だろ』っていうマインドを『できるかも』に変えなきゃいけない。（選手の）リミッターを外すのが僕の仕事だろうし。本気で（プロに）行けると思ってやっています」



雪深い花巻では11月から3月くらいまでは雪のためグラウンドを使用できない。しかし、この不利な環境こそが、富士大にとって最大のアドバンテージだと安田は考える。



「もし一年中屋外で練習できちゃったら、みんなバッティングやノックをやるでしょ？ だってそっちのほうが楽しいですもんね。そこで『ウエイト大事だぞ』って言っても、集中するのが難しいかもしれない。でも、最初から外が使えない環境で体づくりの大切さを伝えていけば、意識は間違いなく変わる。僕らは雪を利用してるんです。



プロや社会人野球を考える選手にとっては大学が最後の砦ですから、僕らの責任は重い。誰かひとりを伸ばすのではなく、全員を底上げしたい。だったら絶対信憑性が高いものを選んだほうがいい。無駄なことに時間を使わせたくない」



その思考の根っこには、自身の選手時代に対する後悔がある。加えて、経験則で「こうやってみろ」と指示命令するだけの、古い指導者へのアンチテーゼも含まれている。



打撃スキルのアップにも工夫を凝らす。大谷翔平も使用するクリケットのバットなど6種類ほどを使わせる。スイングの軌道修正をするためだ。選手個々の課題に合わせて、一緒にバットを選ぶ。試行錯誤をくり返しながら粘り強く取り組むと、打てなかった変化球や難しいボールが打てるようになるという。



さらに、練習のたびに30メートル走のタイムを計測する。0・01秒まで正確に計測できる光電管タイム計測器を導入。数字でトレーニングの成果を知る。投手陣はスピードガンで球速を測る。安田の出張中は学生コーチがそれらのデータを知らせてくれる。



「最初はやってない選手に『しっかりやれ』って怒ってました。でも、ちゃんとやれ、やってます、やってないでしょっていう不毛な対話がめんどくさいと思ったんです。部員も僕も気分が悪いじゃないですか。そんなやり方じゃ何も生まれない」



計測して競争させたら、皆一生懸命やり始めた。



このように数字で管理されることは「選手にとって一番きついはず」と安田は言う。だが、数字を伸ばした選手は伸びしろがある。だから優先的に起用される。そのことを選手も知っている。

選手育成2つの鍵

富士大に行けばプロになれる。評判が評判を呼び、2025年度は過去最多66名の1年生が入部した。総勢200人。この大所帯を、安田とコーチ1名で指導する。フィジカルコーチは置かず、管理栄養士のみ外部と専任契約しているが、栄養士任せにはしない。



例えば、毎日体重の数字×2グラムのたんぱく質摂取を選手に求めている。体重90キロならば180グラム必要だ。食事で半分補う想定なので、残りは90グラム。プロテインは1回20グラムしか摂れないので一日3回で60グラム。それで終了にしている選手に「あと30グラム、どうするの？」と問いかける。



選手に任せるところ、細かく指摘しなければいけないところの判断が安田のなかで明確なのだ。



安田が実践する選手育成のアプローチの鍵は2つ。



ひとつは「可視化」である。誰も使わないダンベル。光電管タイム計測器に現れるタイム。目の前で体が大きくなり、強くなる上級生たち。同級生の球速、打球スピード。そして、ウエイトへの意識を高めてくれる雪。ここに抽象的な指示命令は一切ない。やるべきことが具体的に示され、選手が意欲的になれる環境が整備されている。



もうひとつは、勝利至上主義にとらわれない長期的な視点だ。集団主義ではなく個人主義を貫く指導哲学。同学年でドラフト指名6人は、偶然ではなく必然なのだ。



「僕ね、野球の試合もそこまで楽しんで観ないんで、めっちゃ野球好きって感じでもない。ただ、野球を探究するのと、人を育てるのは楽しいかな」





そこにつながるのは、高校野球の監督になる夢を抱いてパチンコ屋で働いた3年間だ。客の灰皿を洗い、床をモップで拭き、休憩室で教員免許の試験問題を解いた。行きついたのは大学職員だったが、そこに頓着しない。置かれた場所で咲ける人なのだ。

