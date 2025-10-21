「迷走と決めつけるのは早計」バルミューダが《尖りすぎた家電》をそれでも出し続けるワケ

また、バルミューダがやってくれた。これまでさまざまな過去にない製品を作り出して話題を集めてきた家電メーカーのバルミューダが9月29日に驚きの新製品を発表した。その名も「Sailing Lantern」。海洋公開用のランタンをモチーフにデザインされたポータブルLEDランタンだ。

驚かされたのはその価格。なんと日本円では55万円（北米では4800ドル）。発表直後にはSNSでさまざまな意見が出た。

筆者も価格に驚きはしたが、同時に相変わらず、面白いことをする会社だなと感じた。“これぞバルミューダ”だとも思った。そこで「Sailing Lantern」を通して、バルミューダという会社をあらためて深掘りしてみたい。

手掛けたのはアップルの元最高デザイン責任者

Sailing LanternはAppleの元CDO（最高デザイン責任者）、Sir Jony Ive（サー・ジョニー・アイブ ※ナイトの称号を授与されているのでサーが付く）率いるクリエイティブ・コレクティブ集団LoveFromとの共同開発によって生み出された製品だ。

機能としてはデジタル制御による調光調色機能とバッテリーを内蔵したLEDライト。なにか特別な機能があるわけではない。そこにあるのはLoveFromとバルミューダが手がけた上質デザインと耐久性の高い素材、完全に分解して修理できるため、永遠に使えるというコンセプトだけ。

このシンプルさが面白いのだ。これは徹底して、サー・ジョニー・アイブというプロダクトなのではないかと考えると分かりやすい。

iMac G3やiPhoneなど、サー・ジョニーアイブがデザインに関わった歴史に残るプロダクトは多い。それは現在に至るまでのAppleを作り上げてきた。スティーブ・ジョブズなき今、Appleの伝統に近いデザインのプロダクトを生み出せるのはして彼しかいないといえる。

元々、バルミューダの寺尾玄代表取締役社長はマックの周辺機器を作ったのがメーカーとしての始まりだ。数年前にAndroidを搭載したバルミューダ フォンも開発したが、それ以前は熱心なAppleファンだったのは知られている。そう考えるとサー・ジョニー・アイブ氏と一緒に製品開発ができることは至福の喜びだったのではないだろうか。

Sailing Lanternはグローバルで販売され、限定1000台。Appleファンやサー・ジョニー・アイブのファンなら気になる逸品になりそうだ。

「バルミューダフォン」もコンセプトは良かった

バルミューダを長く取材する中で、代表の寺尾氏から何度も言われた言葉がある。それが「我々（バルミューダ）はマーケティングをしません」というものだ。これは顧客や市場が求めているモノを作るのではなく、自分たちが欲しいと思ったモノ、作りたいモノをゼロから作るという姿勢だ。

この考えでバルミューダは何度も新しい市場を創造してきた。

最初の成功は2010年に発売したDCモーター搭載の扇風機「GreenFan」だ。それまで低価格のACモーターを採用した扇風機が主流だった中で、より風速の調整が繊細にできる扇風機を生み出し、DCモーターを採用した高級扇風機市場を生み出した。

さらに2015年には5ccの水を入れて焼くことでより香り高くトーストが焼ける「BALMUDA The Toaster」を発売。それまでのトースターにはない、約2万円という価格設定ながら、爆発的なヒットを記録し、ここでもより美味しくパンが焼ける高級トースター市場を生み出している。

残念ながら2021年に参入したスマートフォン事業はうまくいかず、2年での撤退となったが、このときも携帯端末の大画面化という流れに反して、手のひらに収まるサイズ、という独自路線だった。

このようにバルミューダは市場にないものをゼロから生み出すことができるメーカーだ。しかも、ありがちな技術スタートではなく、寺尾氏や開発担当が欲しいと思うものを上質のデザインで包み込み、生み出してきた。

このように、バルミューダは自分たちが欲しいと思ったモノ、作りたいモノを作るという姿勢を貫いてきた。にもかかわらず、そんな考えや背景を無視して「55万円のランタンを出すなんて、バルミューダは迷走している」と指摘する者も少なくない。

だが、それは的外れな意見と言っていい。【後編記事】『日本人は理解していないバルミューダ《55万円の超高級ランラン》に込められた「本当の狙い」』でさらに解説していく。

