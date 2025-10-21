カワサキの人気バイク「Z900RS」より8万9000円安い価格で登場！ 満を持して登場したホンダ「CB1000F」に反響多数 コスパに賛同も「スマホメーター」に批判の声も

現代において破格な大型ネイキッド

ホンダは、新型モデル「CB1000F」「CB1000F SE」を2026年1月16日に発売することを発表しました。

この新型モデルについて、SNSなどでは様々な声が寄せられています。

ホンダの新型モデル「CB1000F」

【画像】超カッコいい!! ホンダの新型モデル「CB1000F」を画像で見る（20枚）

長い期間をかけてプロモーションを続けてきたCB1000Fは、ホンダのロードスポーツバイクを代表するプロダクトブランド「CB」シリーズの一つとして「進化するスポーツバイクの基準」を具現化した大型ロードスポーツモデルです。

CB1000Fには、スーパースポーツモデルのエンジンをベースに、多様な走行シーンで操作のしやすさと快適性を追求した排気量999cc水冷・DOHC・直列4気筒エンジンがダイヤモンドフレームに搭載されています。

外観デザインは、歴代モデル「CB750F」（1979年）をモチーフにしており、フューエルタンクからサイドカバーを通じてリアカウルへと続く流麗なラインと、滑らかに連続する一体感のあるスタイルが特徴となっています。

足回りにおいては、フロントにSHOWA（Astemo株式会社）製SFF-BP（セパレート・ファンクション・フロントフォーク・ビッグピストン）を採用した倒立フォーク、リアには分離加圧式シングルチューブタイプのクッションユニットと専用リンクレシオを備えることで、自然なハンドリングと軽やかな走行性、優れた乗り心地を実現しています。

また、バリエーションモデルとしてラインアップされたCB1000F SEは、CB1000Fをベースとしつつ、トラディショナルなスタイルをより際立たせるヘッドライトカウルやラジエーターグリル、快適性を高めるグリップヒーターやクイックシフター、高級感を高める専用カラーステッチシートなどを装備し、外観と機能の充実により所有する喜びの向上を目指した仕様になっています。

CB1000Fの市販化発表に対しては、SNSなどでは「やっと発売。Z900RS買うのをやめて、待った甲斐がありそう」「Z900RSより10万円近く安い」などといったライバル車、カワサキ「Z900RS」との価格面の違いを評価するコメントや、「スペンサーが試乗してる動画見たけど回すといい音出てたね」「アフターパーツの充実度次第では十分に選択肢に入る」「かつてのCB900Fを彷彿させるフォルム、かっこいいと思う」などの好意的な声が寄せられました。

対して「やはりメーターは砲弾型がいいな」「クソダサいメーターが目立たなくなるSEカッコ良い」といった四角いメーターに対して批判的な意見も多数見られます。

CB1000Fは1980年代に北米のレースシーンで活躍したCB750Fのカラーリングと、初代CB750Fのストライプをデザインのモチーフにしています。価格（消費税込）は139万7000円で、カラーバリエーションはウルフシルバーメタリック（ブルーストライプ）、ウルフシルバーメタリック（グレーストライプ）、グラファイトブラックの3色が設定されています。

一方、CB1000F SEの価格は159万5000円で、カラーはウルフシルバーメタリック（ブルーストライプ）の1色のみとなっています。バイク愛好家にとって、新たな選択肢として注目されることでしょう。