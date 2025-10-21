高市早苗「内憂外患」政権を注視する米中のホンネ

本日21日、連立を巡る紆余曲折の末に、高市早苗内閣が発足する。新総理ご本人は、「働いて、働いて内閣」と命名するのかもしれないが、私はあえて、「内憂外患内閣」と名づけたい。

「内憂」については、説明するまでもなかろう。長年連れ添った自民党に対して、公明党が三下り半を突きつけて「熟年離婚」。その後、自民党がラブコールを送った国民民主党は、一時的に気を向けるも、「婚約破棄」（？）してしまった。

そして最後に、維新の会が自民党の「駆け落ち再婚」の相手に収まった。実に目まぐるしい一週間余りだった。

自民と維新・東京と大阪

自民党と維新の会の「政略結婚」については、政治の専門家たちが日々、侃々諤々（かんかんがくがく）論じているので重複はしない。ただ「中国ウォッチャー」である私は、少し別な見方をしている。

私は2012年まで、北京に暮らしていて、ちょうど胡錦濤体制から習近平体制に移行する時期に、東京に戻った。当時の中国は、北京オリンピックと上海万博を成功させ、イケイケドンドンの好景気に沸いていた。

そんな中で帰国して、東京で感じたのは、詰まるような「閉塞感」だった。表面的にはアベノミクスで盛り上がっていたが、やや外国人めいていた私の目には、それが「空（から）元気」で、日本は必死に無理しているように映った。

東京の社会には、中国で日夜感じていたパワーとエネルギー、そして「前向きな姿勢」が感じられなかったのだ。人々も企業も、「攻め」より「守り」に汲々としていた。世界のどこよりも少子高齢化の波が押し寄せている日本では、致し方ないことかもしれなかったが。

帰国後しばらくして、東京と大阪のテレビ局から、中国問題の解説などで番組に呼ばれるようになった。そこで私は、思わぬ発見をした。

それは、大阪のテレビ局には「閉塞感」が漂っていなかったことだ。私は北京でもしばしばテレビ番組に出ていたが、そこで見た「活気」と「前向きな姿勢」が、大阪のテレビ局には在（あ）ったのだ。

そこからにわかに、自分が慣れ親しんできた東京の文化とは異なる大阪文化に関心を抱くようになった。古代から江戸時代、戦前の「大大阪」時代まで、渉猟（しょうりょう）するようになった。

いつの時代も大阪がパワーを与えた

そして、日本の中心が東京（江戸）に移った江戸時代以降も、大阪（大坂）は東京に、パワーとエネルギーを供給し続けていたことを知った。江戸時代最大の盛り上がりである元禄文化は上方から起こったし、大阪は戦前「東洋のマンチェスター」と呼ばれ、日本の台頭の原動力となった。

いつの世も、東京が「閉塞感」に包まれた時、大阪はパワーとエネルギーを降り注いできたのだ。ちなみに、大阪府傘下の「大阪公式観光情報」によると、大阪の歴史を次のように紹介している。

＜5世紀の頃、日本の経済、政治の中心地として栄えた大阪。現在の大阪市中央区あたりに存在したとされる難波津（なにわづ）は、当時新しく開港した港として、朝鮮や中国、アジア他国からの玄関口として利用されていました。アジアから大阪へやってきた訪問者たちは、前衛的な工芸品や陶磁器をつくる最先端の技術、鍛冶技術や工業、様々な最先端技術と情報を大阪に持ち込んだと言われています。そして、当時日本においてはまだ布教されていなかった仏教も、この頃に日本に伝わりはじめました。これらの情報、技術は、驚くほどのスピードで日本の他の地域にも伝わっていきました＞

このように、そもそも大阪に「活気」を与えたのは、中国や朝鮮の先端技術及び人々だった。

そうした傾向はいまも変わらない。今年1000万人を超える勢いの中国人観光客（9月までで748万7200人）に圧倒的人気を誇るのも、東京ではなく大阪である。その理由として、「街にも人にも食にも惹かれた」という感想が多い。

以上のようなことを鑑みれば、「閉塞感」あふれるいまの東京・永田町の政界に、大阪から「新しい息吹き」を注ぎ込むことは、むべなるかななのである。

先週、吉村洋文大阪府知事率いる維新の会が自民党に突きつけた「12項目の要求」、とりわけ「議員定数削減」「副首都構想」「社会保障の見直し」も、そうした大きな日本の歴史の流れの中で捉えるべきである。

それを、まるで突然、大阪から「黒船」がやって来たかのように捉えるのは、東京人の偏狭な心というものだ。むしろ、まだ日本に「黒船」が残っていたことを僥倖（ぎょうこう）とすべきだろう。

維新の若武者は日本を変えるか

周知のように維新の会は、2012年に結成され、その後、「おおさか維新の会」が母体となって2016年に再結成された、弱冠「13歳」の若い政党だ。来月で創立70周年を迎える老成した自民党とは、比べるべくもない。

若武者が「粗削り」なのは仕方ない。高市早苗新政権にとって、どれだけ若い維新のパワーとエネルギーを吸収、咀嚼（そしゃく）し、自らの政権のパワーとエネルギーに変えていけるかが、安定した政権運営のカギとなるだろう。幸い、高市新首相自身も、バリバリの関西弁を話す「奈良の女」なので、「大阪的な維新」とは、以心伝心のはずだ。

問題は、そんな高市新首相が「空回り」してしまうことだ。これまでの高市氏の政治手腕を見る限り、とても手練手管に長けた老練な政治家とは思えない。そのため、しばらくは「内憂」の絶えない政権となるだろう。

トランプは日本で何をするのか

続いて「外憂」である。こちらは、米中との関係構築が気懸りだ。

まずアメリカに関しては、直近の問題として、米ドナルド・トランプ大統領の来日がある。

今月26日から28日まで、マレーシアのクアラルンプールで、ASEAN（東南アジア諸国連合）関連の一連の首脳会議（東アジアサミットなど）が開かれる。続いて、今月31日から来月1日、韓国の古都・慶州でAPEC（アジア太平洋経済協力会議）首脳会議が開かれる。

この両会議には、アメリカのドナルド・トランプ大統領も参加予定だ。そこで、マレーシアから韓国へ行く途上で日本を訪問してもらうよう、日本側はかねてからアメリカと交渉していた。

9月23日、石破茂首相がニューヨークの国連総会で、演説を行った。当日にフランス、アンドラ、オーストラリア、ベルギー、カナダ、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、ポルトガル、サンマリノ、イギリスがパレスチナを国家承認したが、日本はしなかった。石破首相は、「国家承認するかしないかではなく、いつするかの問題だ」などと詭弁（きべん）を弄（ろう）した。

その理由を当時、日本政府関係者に問うと、こう答えた。

「それはひとえに、トランプ大統領に10月下旬に、日本に来てもらうためだ。10月に日本で新政権が誕生し、真っ先にトランプ大統領と日本で会談する。こんなに幸先の良いことはない。

だから今回の国連総会で、トランプ大統領の機嫌を損ねるようなことはできない。周知のように、トランプ大統領はえらくイスラエル贔屓（びいき）なのだから」

日本がここまで神経を使って交渉した結果、一時は「トランプ訪日」が確定したかのような報道も出た。だが直前になって、雲行きが怪しくなったという日本政府関係者の声も聞かれた。

「アメリカ側の言い分は、第一に、日本側が新政権発足のゴタゴタで、準備ができていないだろう。発足したばかりで足元も定まっていない政権のもとへ行って、何の意味があるのかというわけだ。

第二に現在、アメリカ政府の予算が凍結されていて、必要不可欠な外遊以外は行けない。第三に、トランプ大統領は現在、パレスチナ問題とウクライナ問題で頭が一杯だ。そのため今回のアジア外遊では、慶州APECでの習近平主席との『大一番』以外、考える余裕がない。

こうしたことから、日本を訪問するかは不透明だというのだ。もしかしたら、マレーシア訪問も取りやめ、米中首脳会談に絞って、APECにだけとんぼ返りで行くことになるかもしれない」

つまり、東京で待ち受けている高市新首相は、肩透かしを食らう可能性があるというわけだ。

結局、２０日になってトランプ大統領はようやく表明した。

「マレーシア、日本、他にいくつかの国を訪問する。まあ、小旅行のようなものだな」

かねてから希望している「盟友」だった安倍晋三元首相の墓参は実現するのか。

中国とのパイプ役がいない

それでは、もう一つの大国・中国との関係はどうか？ 実は中国は、高市新政権との付き合い方に頭を悩ませている。

10月10日、冒頭述べたように、高市早苗自民党新総裁と2度目の会談を行った斎藤鉄夫公明党代表は、「政治とカネの問題が改善される見通しが立たない」として、「26年間続いた連立から離脱する」と発表した。このことは、日中関係についても分岐点となった。

1972年に日中が国交正常化して以降、田中角栄、大平正芳、二階堂進、中曽根康弘、竹下登、橋本龍太郎、小渕恵三、野中広務、河野洋平、加藤紘一といった自民党の重鎮たちが、日中間のパイプ役となってきた。安倍晋三政権になってからは二階俊博幹事長が、石破茂政権になってからは森山裕幹事長がパイプ役を担った。

だが今後は、自民党内に日中間のパイプ役がいない。「次の総裁」を目指す林芳正元日中議連会長は、「知中派」だが動きにくい。そのため中国は、公明党を頼りにしようとしたが、公明党も連立を離脱してしまった

今後は、日中間のパイプ役がいない未曽有の時代に突入するのだ。そのため、日中関係は五里霧中となるだろう。それは、必ずしも悪化するということではないが、先行きが読めない時代になるということだ。

日中関係の３つの注目点

とりあえずの注目点は、以下の3つである。

第一に、本日（21日）、どのような祝電が習近平主席から届くかである。

昨年10月1日に石破茂政権が発足した時は、祝電の「核心部分」は、こう書かれていた。

＜新時代の要求にふさわしい建設的で安定した中日関係を構築していく＞

「新時代にふさわしい」という枕詞は、要は「旧時代のように日本が兄貴分で中国が弟分ではない、むしろその逆の」という意味と思われる。いかにも習近平政権らしい「上から目線」の表現だ。

それはさておいて、前任の岸田文雄政権の時に来た電報にはなかった「建設的で安定した」という言葉が加わっていた。これは「小さくて大きな変化」で、「日本との関係を改善していきたい」という中国側からのメッセージだった。

そのため、高市新首相に届く祝電に「建設的で安定した」という言葉が入っていなかったら、それは石破政権の時よりも「警戒している」ということだ。もっとも、強く警戒しているのならば、祝電自体が来ないだろうが。

第二の注目点は、上記のASEAN関連首脳会議で、中国の李強首相（共産党序列ナンバー2）と会談するかである。

昨年10月1日に政権を発足させた石破首相は、同月10日には、ラオスのビエンチャンで開かれたASEAN関連首脳会議で、李強首相と会談を行った。その時の中国側の態度には、期待感が漲（みなぎ）っていた。

今回は、おそらく中国側に、昨年ほどの期待感はないだろう。そもそも毎年、靖国神社への参拝を繰り返し、台湾擁護論を説いている日本の新首相との会談に応じるのかも確定していない。

「鬼門」としての習近平との会談

第三の注目点は、やはり上記の慶州APECの際に、習近平主席が高市新首相との日中首脳会談に応じるのかということだ。

一昨年11月のサンフランシスコAPECでは、紆余曲折の末に岸田文雄首相との会談に応じた。岸田首相を乗せたリムジンが渋滞に巻き込まれ、途中で車を降りて、習主席が泊まるホテルまで走って駆け込むというハプニングが発生。これをテレビカメラが捉えたことで、「駆け込み首相」と揶揄（やゆ）された。

昨年11月のリマAPECでは、石破首相に習主席が、快く会談に応じた。だがこの時も、石破首相が習主席の右手を両手で握りしめたことで、「朝貢外交」と批判された。ことほどさように、APECでの習主席との会談は、日本の首相にとって「鬼門」なのだ。

実際には、石破・習会談では、石破首相が「私は田中角栄総理の最後の弟子です」と自己紹介した言葉が、習主席の胸に刺さったという。田中元首相は、1972年に日中国交正常化を果たした「井戸を掘った人」だからだ。そのこともあってか、この一年間の日中関係は、おおむね良好だった。

ここからは私見だが、私はクアラルンプールでの李強首相も、慶州の習近平主席も、高市新首相との会談には応じる可能性が高いと見ている。

中国では今年4月8日と9日、習近平主席が全幹部を招集して、中央周辺工作会議を開いた。その時に、習主席は次のような重要講話を述べている。

「人類運命共同体の御旗を高く掲げ、平和・安寧・繁栄・美麗・友好の『5大ガーデン』を共同の原景として建設するのだ。睦隣・安隣・富隣・誠実寛容・運命共有を理念方針とし、平和・協力・開放・包容のアジアの価値観を服従する基本とするのだ。ハイレベルの『一帯一路』という主要プラットフォームをともに構築するのだ。安全と危険を共有し、同じものを求めながらも違いを認め、対話と協商のアジアの安全モデルを戦略的支えとし、周辺国家と手を携えてともに麗しい未来を創っていくのだ」

つまりは、狼のように吠えまくる「戦狼（せんろう）外交」におさらばして、「微笑外交」を行うという宣言だ。特に、周辺諸国に対してだ。

「微笑外交」を行う３つの理由

なぜこのような方針を決めたかと言えば、それは主に3つの理由による。

第一に、中国経済の悪化に、歯止めがかからないからである。昨日（20日）、今年第三四半期の主要経済統計が発表されたが、GDP成長率が４･８％に落ちたのを始め、中国経済のV字回復にはほど遠い状況だった。周辺国を味方につけ、貿易を活性化していかないと、V字回復はおぼつかないのだ。

第二に、トランプ関税に対抗するためである。1期目のトランプ政権の時にも、米中貿易戦争が起こった（2018年3月〜2020年1月）が、中国の完敗だった。

中国はその時の教訓として、1対1でアメリカと戦うのではなく、味方を増やして「関税被害者同盟」のような格好で、トランプ政権に対峙していこうとしているのだ。慶州APECでの「大一番」となる米中首脳会談も、中国は「貿易の自由化」という正論を吐いて、「大勢対トランプ」の形で臨もうとしている。

第三に、習近平主席自らの「総書記4選」のためである。折りしも現在、北京で中国共産党の重要会議「4中全会」（中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議）が開かれている（20日〜23日）。2年後の第21回中国共産党大会で異例の「総書記4選」を果たすには、この先、安定した周辺諸国との外交関係が望まれるのだ。

以上のようなことから、高市新政権に対しては、のっけから敵対的な態度を取ることは、おそらくないだろう。しばらく様子見をしつつ、かつての安倍晋三政権のような長期政権になると判断すれば、本格的に向き合うのではないか。

むしろ心配なのは、高市新政権の方だ。いくら維新が加わったとはいえ、習近平政権とがっぷり四つに組み合えるほど、政権が安定していくことが果たしてあるのだろうか？

