日本列島に「16万基」もある古墳は、なぜ弥生時代に出現したのか？…従来の学説を根本から覆す考古学の最前線

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

講談社現代新書の新刊『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。

本記事では、〈「古墳時代の常識」が変わる？…最新の研究により明かされる、世界史の中の「古墳時代」〉に引き続き、古墳はなぜ現れたかという点について詳しくみていく。

古墳出現についての新説はこうだ

紀元後180年前後の五つの大地方圏。それをまとめる力となり、まとまりの反映や象徴になったものこそが古墳であることは動かない。しかし、墓の一種である古墳が、なぜ、どのようにして、そんな役割をもって弥生時代社会のなかから現れて来たのかについて、納得できる説明はまだない。

古墳の出現を論じた研究には、大きく述べてきたように二つの系統がある。第一は、古墳を「特定個人墓」とみて、不特定多数の集団墓地から、一部の少数メンバーの墓が抜け出し、さらにそのなかの首長の埋葬が際立ってゆき、最後には氏族の有力者だけになる（＝古墳になる）過程を描くものである。

つまり、社会関係がそのまま墓に写されるという前提のもとに、墓の変化を、社会が階層化していくストーリーへと「翻訳」するわけである。一部の家族や個人の埋葬が、主として副葬品によって早くから際立つようになった北部九州をフィールドとする研究者が、これまでとってきた方法である（高倉1973、岩永2010など）。

古墳出現論の第二は、巨大かつ入念、多量の副葬品や樹立物をもつ前方後円墳、という典型的存在に古墳を代表させ、その出現経緯を探るものである。たとえば、鏡の多量副葬は北部九州、葺石（古墳の表面に葺き並べた石）は山陰、埴輪はキビというように、弥生時代の各地域の墓の要素がまとめられ、大きな共通性が生まれるいきさつが重視される（近藤1983、寺沢2000）。

すなわち、その背後に、各地の勢力が近畿中央部を核に連合して、一つの政治体制を作り上げるストーリーが、古墳に代弁されるわけである。典型的な巨大前方後円墳が最初に現れた近畿を本拠とする研究者のあいだで発展してきた論である。

古墳出現の歴史叙述を引っぱってきた両説であるが、それぞれに問題をもつ。まず、第一の説が根ざす、墓を社会関係の写しとみる前提には根拠がなく例外も多いことが、世界の考古学界では常識となって久しい。近年の考古学を理論的にリードしてきた英国のI・ホダーが説いたように、墓が写すものは多様で流動的である（Hodder 1982）。

もし、墓の大型化と個人化が社会の階層化をそのまま反映するとみるのであれば、古墳時代の最後に進む古墳の縮小と消滅は、社会がふたたび平等に戻る過程を写すものとしなければならないが、実際に起こったことはその逆であった。また、近畿中央部・東海・北陸・関東各地の弥生時代の墓は、当初から個人の墳丘墓である。しかし、それを築いた社会に階層化が早くから進んでいたわけではなかった。

かたや第二の説の最大の問題は、日本列島に16万基あるともいわれる古墳のうち、ほんの一握りの巨大な前方後円墳についてしか、その出現を説明できない点である。この欠陥は、第一の説にも当てはまる。古墳という歴史的事象は、これからみていくように、さまざまな規模や形をもつ複数の墳丘墓が並ぶという、その「関係性」に本質がある。そして、このような関係性を示そうとする集団こそが、古墳を生み出した主体である。メンバーの死に臨んで個別に墳丘を築き、並べ合い、その形や大きさを比べ合うことで、集団の関係性を内外に向けて象徴し、記念するという習わしが古墳である。巨大前方後円墳は、その一要素にすぎない。ひと握りのトップクラスだけをいくら見つめても、古墳の本質をとらえるのは困難だろう。

そうではなく、まずこの習わし、すなわち違いを見せ合う墳丘墓をメンバーごとに造って並べるという行いが、どのような集団によって、いつどこでどのように生み出されたかを探ることが、古墳の出現を解き明かすためのただ一つの筋道である。

古墳は氏族のシンボルであった

古墳出現の筋道についてのこの問題に関しては、すでに関東の弥生・古墳研究者によって新たな展望が拓かれている。そのリーダーの一人である西川修一氏は、弥生時代の終わりから古墳時代の始まりにかけて集団の関係性が変質し、それを表現する新たな作法の「原理」として編み出された「装置」が古墳群であったと説く。この新たな集団の関係性を西川氏は「氏族」と解釈し、古墳群は、そのつながりの拠りどころとなる血縁関係を、墓の並びという形で視覚的に表したものと理解した（西川2017）。

確かに、墳丘墓を同じところに並べる集団とは、古い慣習を残す民族社会でそうであるように、また、現代ですらしばしばそうであるように、氏族や家族など、血縁や出自をもとにした人びとの集まりと考えるのがもっとも自然である。もとより墓は、いやがおうにも先祖を意識する場所であるから、そこを共にするのは、同じ祖をもつと認め合う人びとということになる。古墳群を営んだ人びとも、まずはそのように想定できるだろう。人類学でいう「氏族（クラン）」がいちばんしっくりきそうである。

多くの氏族は、血縁系統上のどこに生まれたかで、属する個人の地位が決まる。最高位となる氏族長の地位は、男性の長子が代々受け継ぐパターンが多いが、兄弟間や、女系に沿って受け継がれることもある。ふつう、系譜のうえで氏族長に近い者ほど氏族内でのステイタスが高く、氏族の生活や儀礼の中でより重要な役割を果たし、埋葬にもしばしばそれが反映される。古墳群は、氏族長以下の有力な個人をステイタスに沿って死後の世界に位置づける儀礼の痕跡と、まずは読みとるべきであろう。

氏族とは、このように、血縁の意識、ないしは同じ祖をもつという共通認識をきずなとして結びついた人びとの集団である。西川氏がいうように（西川前掲）、実際に血はつながっていなくても、同じ祖をもつ「ことにして」氏族のメンバーになることもある。また、実際の血のつながりは途絶えても「養子」や「ムコ入り」などで系譜をつなげたり、再構成したりすることもある。ずっとのちのことになるが、5世紀の中ごろにアハウミもしくはコシの氏族に生まれたらしいヲホド（継体）が、「ムコ入り」によって、それまで大王を出してきたヤマトの最有力メンバーのトップとなったと伝えられているのは、そのよい例である。

氏族とは、実際の血のつながりよりも、それを軸にした意識や知識、すなわち祖先からの系譜やそれにまつわる神話・祭祀・世界観・価値観、あるいは生産や手工業の技術などまでを広きにわたって共有し、形にし、守り伝えるための結社のようなものである。それらの共有や実践そのものが、氏族に属する個人がそこへの帰属を再確認し、アイデンティティを強化するためのメディアであり、その一つが、墳丘墓を同じ所に配列するという「氏族モニュメント」の造営であった。

