《家族間の葛藤に「弔いの場」であることをわきまえようとする「モラル」と、自身の中で蠢く「負の感情」とのせめぎ合い。私たちはこれまで、そうした現実に背を向けて、美談で終わらせることを良しとしてきたのではないだろうか？》（「はじめに」より）。具体的な家族の「壊れていく」エピソードはどれも決して他人事には思えず、家族はどうあるべきか、どう弔っていけばいいか、という大きな問いが胸に迫ってくる一冊。

老いが身近な問題になったいまだから書けることがある

前著『絶縁家族 終焉のとき』は、橘さん自身が母や兄との絶縁を経験したことから取材を始め、さまざまな人に絶縁にいたるまでの家族の話を聞いたものだ。

今回の『葬儀から壊れていく家族』では、『絶縁家族』とはまた異なる、ごくふつうの、自分たちは「いい家族」だと思っていたという人に取材し、家族の死と弔いをきっかけに人間関係が壊れていく様子を描く。

「今回、登場しているのは、ごくふつうの、社会的にもまっとうな方たちばかりです。どこまで書けばいいのか、というのはこの2年間、書きながらずっと悩んで、何度も何度も書き直しました。読者からは、『泣きながら何度も読みました』という反応もあれば、『苦しくてつらくて、休み休みじゃないと読めない』という方もいらっしゃいますね」

相続や葬儀について取り上げた本は他にもあるが、橘さんには、家族について、一様にサラッと書かれているように感じられたという。

「事象だけまとめて、それぞれの気持ちまでは書かれていないような気がして。じゃあ自分が書こうと考えて、さくら舎の編集者からも、『人間の業を描く深いノンフィクションを書いてほしい』と言われました。ただ、書きすぎると、書かれた人も読者も嫌な思いをするんじゃないかと気になって。何度も書き直して、自分では判断がつかなくなり、思い切って編集者に読んでもらったら、『このまま出しましょう』ということになったんです」

橘さんはいま、64歳。いまの自分の年齢が、この本を書き上げるのにはよかったという。

「私の年齢だと、老いは他人事ではない、身近な問題です。『排せつのケアは一番の悩み』と介護の本では1行で収めてしまったりするけど、それだと介護される側、する側の苦労は伝わらない。いまの自分は両方の立場で考えられます。息子が結婚して、自分が嫁でもあり姑でもあり、50代ではわからなかったことも見えてきて、いま書かなきゃ、と自分を奮い立たせました」

橘さんは葬祭カウンセラーであり、日本葬送文化学会の会員で、事務局もつとめている。

「葬送文化に興味を持ったのは11年ほど前、友人の夫で『ライオンキング』の初代パーカッション奏者だったムクナ・チャカトゥンバさんの葬儀がきっかけです。コンゴ（民主共和国）出身で、葬儀ではアフリカンドラムとアフリカンダンスが披露され、死者の魂と対話し、故郷に送り届けようとするすばらしいものでした。ムクナさんの本に葬儀について書くことになり、葬送文化に興味を持って葬送文化学会にお邪魔して、いつのまにやら事務局をやるようになりました」

『絶縁家族』で描いた母や兄との不和は、30年以上前、橘さんが第一子を妊娠したことで始まった。跡取りの長男夫婦に子どもができず、妊娠した橘さんを母も兄も敵視するようになる。母からの攻撃は臨月に始まり、死産予告の手紙が自宅の郵便受けへ届けられた。

「ライターになる前、私はシナリオの勉強をしていたんです。自分が経験した不条理を最初はシナリオに書いてみたいと思ったんですが、先生に『不妊の問題はとてもセンシティブだから、コンクールに出しても難しいよ』と言われました。それならノンフィクションに書いてみようと、ライタースクールに行き直したんです」

仲良し家族だと思っていたけれど、葬儀の場で初めて…

『絶縁家族』を書くまで、橘さんは、「自分たちの家がおかしい、特別に変なんだ」と思っていたそうだが、周りを見渡すと、うまくいっていない家族は当たり前のようにあることに気づいたそうだ。

「仲良し家族だと思っていたけど、父の葬儀にお兄さんだけ来なかったとか、妻の実家の葬儀に行ったら義妹家族だけ来なかったとか。義理の家族の人間関係なんて、結婚してもみなさんよくわかっていなくて、家族が集まる葬儀の場になって初めて、うまくいってないとわかることもあるんです」

第3弾として予定している、心に残る温かい別れをテーマにした本の取材で話を聞いた相手が、すばらしい葬儀で母を見送った話をした後で、「主人には本当に頭に来ている」と言い始めたそう。

夫は葬儀に参列したが、夫の母から別件で電話があったとき、ひとことのお悔やみもなく、不思議に思った。じつは夫は妻の母親が亡くなったことを自分の親にまったく伝えてなかったらしい。

「『私はもう、向こうの親のことは絶対にやりません』ってすごく怒ってらして。もしかしたら親孝行な息子で、高齢の親に、身近な人の旅立ちを言いたくなかったのかもしれませんけど、妻にひとこと相談しておけばよかったのにと思います」

墓参りについて取材してみると、妻が夫の実家の墓参りに行かないと答える人は、50代、60代でびっくりするほど多くなっているのだとか。

「結果だけ見ると何か妻がよくないように見えるかもしれませんが、その前の世代、たとえば私の父も主人の父も、妻の実家の墓参りには行っていません。それを当たり前とする風潮に反発して、私は夫と結婚したので、夫の家に嫁いだわけじゃないから介護はそれぞれの実子で担うべきだと考えるように、これからは墓参りもそれぞれで、となるのかもしれません」

家族代行業を行う法人や、家族に知らせず死後事務を執り行う委任契約を結べる司法書士事務所も紹介されている。家族のあり方が変わるなか、家族に全てを任せるのではなく、必要に応じて外部に頼む人がこれからは増えそうだ。

橘さつき（たちばな・さつき）1961年東京都生まれ。早稲田大学第二文学部演劇専修卒業。日本葬送文化学会常任理事。葬祭カウンセラー。著書に『絶縁家族 終焉のとき──試される「家族」の絆──』がある。

