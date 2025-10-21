ペットを飼わないことも「動物への愛」投稿に6万いいね「そう言ってくれて嬉しい」「SNSで愛でるのみ」【ママリ】
「深い愛情だと思う」ペットを飼わない人への思いに6万いいね
白玉と私(@siratama_pome)さんの投稿です。動物好きだからといって、必ずしもペットを飼える方ばかりではありませんよね。さまざまな事情でペットを飼えなくても、動物を愛する人はたくさんいます。そんな方々への思いをつづった声に、感謝の言葉が次々と寄せられました。
©siratama_pome
「動物を飼いたいけど、今は飼えないから我慢して、動物アカウント見てる」って人が好きです。
それだって動物達への深い愛情だと思う。
いつか飼える環境になった時には、猫でも犬でもいいから幸せにしてやってほしいです。
動物が好きだからこそ、飼わないという選択もありますよね。たとえば動物を飼いたくても、仕事が忙しく留守しがちだったり、散歩に行く時間がないなど、さまざまな事情で飼わない選択をする方もいるでしょう。自分の都合で動物に寂しい思いをさせたくないと思う気持ちも、動物に対する深い愛情ではないでしょうか。
この投稿には「そう言っていただけてうれしい」「命を育てるってそう簡単じゃないから」「アレルギーの関係もあり、面倒を見る自信がない為、SNS上で愛でるのみです」などのリプライがありました。飼えない人の気持ちをわかってくれてうれしいという声が特に多く寄せられていました。
動物が好きで、動物の動画や写真を見るなどして癒やされている方も多くいます。そのままの暮らしでも十分に動物への愛で満ちていますが、いつか動物を飼えるときがきたら、幸せなペットライフを送れるといいですよね。
ゲージの段差に腰かけて…虚無顔のチンチラに12万いいね
チンチラの弎陸玖と弎詁同(@super_miroku369)さんの投稿です。チンチラという動物をご存じですか？目がくりくりとしていて、とても愛らしい小動物です。小さいながら、表情豊かでさまざまな顔を見せてくれるようですよ。
投稿者さんは、思わずくすっと笑ってしまうような、ある日のチンチラの様子を投稿して話題となりました。
©super_miroku369
またチンチラやめてる…ww
「ふぅ…やれやれ、疲れた」そんな声が聞こえてきそうなチンチラの写真。まるで疲れた人間のような姿に、思わず笑ってしまいますよね。いったい何があったのでしょうか。
この投稿に「中に人間入ってます？」「日向ぼっこしている祖父母に似ています」などのリプライが寄せられました。人間味あふれる、面白かわいい表情のチンチラに癒やされる投稿でした。
1羽だけ起きてる！ずらりと並ぶシマエナガに20万いいね
ぼく、シマエナガ。(@daily_simaenaga)さんの投稿です。シマエナガは「エナガ」という鳥の亜種です。イラストなどでよく目にする真っ白なシマエナガは、北海道だけに生息する種類だそう。
白い羽に黒いつぶらな瞳がかわいいシマエナガたち、今回は枝の上でひしめくように寄り添い合っています。少なくとも15羽以上が寄り添い合っているように見える写真なのですが、みんな目をつぶっているように見えます。
寒い冬をこうしてみんなで暖を取り合っているのでしょうか。ただ、よく見るとたくさんのシマエナガたちの中で、どうも1羽だけ、目を開けている子がいるようで…？
©daily_simaenaga
１羽だけ起きてた（・▴-）
画像を見て、どの子が起きている子か分かりましたか？ちょうど画像の真ん中より少し左側にいる子が、目をウィンクのようにして開けています。
この投稿には「きれいで真っ白な毛で、きれいに並びすぎて雪かと思った」「こんなに集まって眠るんだ」「もう～かわいいしか言葉が出ないわ」といったリプライがついていました。
1羽でもかわいいシマエナガなので、こんなにたくさん集まったら、それはもう、本当にかわいいの大渋滞です。エナガという鳥自体は、北海道だけでなく他の地域にもいるようですが、シマエナガは北海道だけにいるのだとか。
鳥たちが暮らしていける環境を、今後も守っていきたいですね。気持ちが和むかわいい投稿でした。
