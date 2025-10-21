ひとりの顧客のためにデザイン、製造

10月17日、フェラーリはスペシャル・プロジェクト・プログラムから、新たなワンオフモデル『フェラーリSC40』を発表した。

【画像】新たなワンオフモデル『フェラーリSC40』とオマージュの対象となった『F40』！ 全70枚

フラヴィオ・マンゾーニ率いるフェラーリ・スタイリング・センターによってデザインされたSC40は、296GTBをベースとするミドシップ&リアエンジンのV6モデル。SC40はひとりの顧客のためにデザイン、製造されるワンオフだ。



フェラーリはスペシャル・プロジェクト・プログラムから、新たなワンオフモデル『SC40』を発表。 フェラーリ

モデル名のSC40は、1987年7月に発表されたF40へのオマージュ。『F40を想起させるシャープで角ばったラインを持ちながらも、柔らかな面のつながりを巧みに融合し、現代的でありながらも独自性の強いスタイリングを実現』としている。

サイドウイングに刻まれた浮き彫りのSC40ロゴはF40への敬意を示しつつ、『単なる再解釈ではなく、独自の個性を持つモデル』として仕上げられた。

デザインテーマは工業デザインから着想を得ており、精密なジオメトリーと力強いスクエアなボリュームが特徴となる。ロングノーズとショートオーバーハングのプロポーションに加え、専用色『SC40ホワイト』で塗装される、ボディ側面から自然に流れる固定式リアウイングを備える。

このウイングはエンジンカバーから垂直に立ち上がり、一体化した造形を黒のセパレーションラインで際立たせ、ブラック仕上げのリアフェイシアを強調。開口部はメッシュ状となる。

テールランプにベースとなった296GTBの面影

V6エンジンは、スモーク仕上げのレキサン・ルーバーを通して視覚的に強調され、下部のエアインテークと連続性を持たせている。また、リアフェンダーのホイールアーチ付近にも小型ルーバーが配置される。

中央に配置されたアディティブ・マニュファクチャリング製のエキゾーストには、チタンおよびカーポンファイパー製のテールエンドを採用。テールランプにベースとなった296GTBの面影がある。



『視覚的な緊張感をまるで音楽の譜面のように構築』しているというSC40。 フェラーリ

サイドビューでは、インタークーラー用エアインテークが特徴的。これはクラシックなNACAダクトを再解釈したもので、大きな三角形のカーポンプレートによって強調されている。

『デザイン全体のリズムは、フロントフェンダー、ドアカット、エンジンカバーのシャープなエッジを明確に描く垂直線で構成され、視覚的な緊張感をまるで音楽の譜面のように構築』しているという。

フロントは、外側に配置されたヘッドライトが印象的で、下方まで伸びるブラックハウジングに収められている。このハウジングはロワーエアインテークと一体化。ブレーキエアインテークを緑取る長方形のフレームと、その上に配置されたデイタイムランニングライトも特徴的だ。

F40を想起させるケブラー素材

インテリアでは、F40を想起させるケブラー素材の使用が見受けられる。カーポン・ケブラーはこのプロジェクトのため再開発され、足元やシート背面、フロアマットの一部に採用されている。

さらに、ステアリングホイールやダッシュポードの一部、エンジンベイ、ラゲッジコンパートメントにも同素材を使用。シートはチャコール・アルカンターラと赤のジャカードテクニカルファブリックのコンビネーションで仕上げられ、ヘッドレストには跳ね馬ロゴと織り込まれたSC40ロゴが入っている。



F40を想起させるケブラー素材を使用。このプロジェクトのため再開発された。 フェラーリ

外装色SC40ホワイトはこのモデル専用に開発。SC40ロゴは車体右側のみに配置される。燃料および充電キャップはブラッシュ仕上げのアルミ製で、リアエンジンカバーには逆彫りでフェラーリ・ロゴが配され、カーポン地が透けるデザインになっている。専用デザインのホイールは、ダイヤモンドカットのブラッシュメタルとブラックスポークを組み合わせた。

なおこのモデルの実寸デザインモデルは、10月18日からフェラーリ本社のあるイタリア・マラネッロのフェラーリ・ミュージアムで展示されている。

参考：フェラーリ・スペシャル・プロジェクト・プログラムとは

フェラーリ・スペシャル・プロジェクト・プログラムは、顧客の要望に応じた独自のデザインを特徴とする、唯一無二のフェラーリ＝ワンオフを創造することを目的としている。顧客はこのプロジェクトを通じて、世界にひとつだけのモデルのオーナーとなることができる。

各プロジェクトは、顧客からのアイデアに端を発し、フェラーリ・スタイリング・センターのデザインチームと密接に連携しながら開発される。車両のプロポーションやフォルムが決定されると、詳細なデザイン設計図やスタイリング・パック＝実寸デザインモデルが作成され、その後にワンオフモデルの製造工程が始まる。全プロセスは平均で約2年を要し、その間、顧客はデザインや検証段階に密接に関わる。



SC40のデザインスケッチ。フェラーリはワンオフを作るという特別な体験を提供する。 フェラーリ

こうして完成するのは、『跳ね馬のロゴを冠し、マラネッロのすべての車が持つ卓越した品質基準に則って設計された、世界にひとつだけのフェラーリ』だ。