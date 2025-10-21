​S&Pによる信用格付け「A」格への引き上げが目前だったフィリピン。しかし、数十億ペソ規模の治水プロジェクトを巡る汚職スキャンダルが、その絶好の機会を奪いました。「治水問題さえなければ…」。財務長官が漏らした本音の背景とは。一般社団法人フィリピン・アセットコンサルティングのエグゼクティブディレクター・家村均氏が、現地から最新状況を解説するフィリピンレポート。格付け引き上げを逃した内幕と国の信頼を揺るがす問題の核心、さらにはフィリピンの安全保障の現状と国民感情について解説していきます。

信用格付け引き上げを阻む汚職スキャンダル

格付け会社S&Pグローバル・レーティングスによる信用格付け引き上げの機会が、数々の不正行為が絡む数十億ペソ規模の治水プロジェクトを巡るスキャンダルによって阻まれたことが、明らかになりました。

ラルフ・G・レクト財務長官は、上院の予算聴聞会の傍らで記者団に対し、「治水問題さえなければ」S&Pは年内に格付けを引き上げる準備ができていたと述べ、この汚職問題が政府の努力を損なったとの認識を示しました。

現在フィリピンに付与されているS&Pの格付けは「BBB+」で、これは政府が目標とする「A」レベルの一段階下です。S&Pは2024年11月に「BBB+」を再確認し、格付けの見通しを「安定的」から「ポジティブ」に引き上げていました。「ポジティブ」の見通しは、今後2年間で改善が持続すれば格付けが引き上げられる可能性を示唆していたため、今回のスキャンダルによる引き上げ見送りの影響は重大であると見られています。

この論争は、「幽霊プロジェクト」や政府治水プログラムにおける不正な資金流用が問題となり、議会、会計検査委員会、オンブズマン、インフラ独立委員会の調査を招いています。政府の治水プロジェクトにおいては、水増しされた契約やペーパーカンパニーを通じて数十億ペソもの公的資金が流用されたとされており、マルコス政権に対する監視が強まっています。格付け会社は、政府機関の信頼性や財政運営を評価する際、支出の非効率性やガバナンス（統治）の欠陥を厳しく監視しており、今回のスキャンダルはまさにそれに該当します。

レクト長官は、今後2年間で「A」格を取得できるかとの問いに対し、「そうあってほしい」と答え、数十億ペソ規模の汚職スキャンダルにもかかわらず、現在の格付けは維持される可能性が高いとの見方を示しました。一方で、引き上げの可能性はより大きかったことに遺憾の意を表明しました。長官は、政府はガバナンスを改善し、数ヵ月以内に治水問題を解決する必要があると強調しています。さらに、一部議員が提案している付加価値税（VAT）の税率引き下げも、国の信用格付けにとってリスクとなる可能性があると警告しました。

専門家も同様の見解を示しています。今回のスキャンダルは、ガバナンスリスクのために格付け引き上げの勢いを遅らせたとし、信頼は成長率だけでなく、公的資金の透明性ある使途にかかっていると指摘しています。最終的に、格付け機関にとって最も重要なのは、改革が実行され、ガバナンスが強化されているという明確な兆候（シグナル）であるとされています。

▼信用格付けの基礎知識

信用格付けとは、国や企業などの債券発行体、あるいは発行された債券自体の信用力を評価し、アルファベットや記号でランク付けした指標です。これは専門の格付け会社によって付与され、債務不履行（デフォルト）となる可能性を測る、「通信簿」のような役割を果たします。

格付けが上がると、発行体である国や企業にとっては、信用リスクが低いと見なされるため、資金調達の際に低い金利を設定できるようになり、資金調達コストを削減できるという大きなメリットがあります。一方、投資家にとっては、投資対象の安全性が高まるため、安心して投資できる判断材料が増え、結果として国際的な資金流入を促進し、市場の安定化にも寄与します。

また、投資適格基準とは、信用リスクが低く、機関投資家の投資基準を満たす格付け水準のことを指します。一般的に、S&Pやフィッチなどの格付け会社では「BBB」格以上、ムーディーズでは「Baa」格以上がこの投資適格とされ、これ未満の格付けは「投機的格付け」（ハイ・イールド債）とされます。投資適格の格付けを持つことで、より多くの機関投資家からの安定的な資金流入が期待できるようになります。

比国民の大多数、最も頼れる同盟国として「米国」を評価

南シナ海における中国の一方的な海洋進出への懸念が高まるなか、フィリピン国民の大多数が米国を最も信頼できる同盟国と評価していることが、世論調査で明らかになりました。

非政府組織「We Protect our Seas (WPS)」がPulse Asia Research, Inc.に委託した調査結果によると、回答者の77％が、中国の威嚇行為への対応と海洋権益の保護において、米国を最も支援能力の高い国として挙げました。

WPSは、この結果は「フィリピンと米国の同盟関係の永続的な強さと、南シナ海における地域の安定維持および国際法の遵守における米国の役割に対する広範な国民の信頼」を反映していると指摘しています（WPS/Pulse Asia Research, Inc.調べ）。

フィリピンと米国は、1950年代の相互防衛条約に基づき、武力攻撃が発生した場合に相互防衛を義務付ける防衛パートナーシップを維持しています。現マルコス大統領の政権下で、両国の関係は強化され、マルコス政権は南シナ海での中国の広範な主張に対し、より強硬な姿勢をとっています。大統領は、米国との共同軍事利用のための拠点数を拡大しており、これには係争海域に近い基地や台湾に近い基地が含まれています。

中国は南シナ海のほぼ全域の領有権を主張していますが、この主張はフィリピンやベトナム、マレーシアなどの近隣諸国の排他的経済水域（EEZ）と重複しています。2016年にハーグの仲裁裁判所がその主張を無効とする裁定を下した後も、中国はこの裁定を認めず、係争海域に艦船の展開を続けており、フィリピンとの間で海上衝突を引き起こしています。

調査では、米国に次いで2番目に信頼されている同盟国として日本（45％）が挙げられました。その後、オーストラリア（30％）、カナダ（29％）、英国（25％）が続きました。この他、韓国（22％）、ドイツ（17％）、フランス（10％）、インド（3％）などが続きました。

WPSは、この結果が、国民が南シナ海をめぐるフィリピンの拡大する安全保障パートナーシップを認識しており、地域の安定に向けた多国間アプローチを支持していることを示唆していると述べています。また、条約同盟国である米国に対する強い国民の信頼と、日本、オーストラリア、カナダといったパートナーに対する好意的な認識は、国際協力、信頼できる抑止力、および透明性が、西フィリピン海における中国の威圧的な活動に対抗するために不可欠であるという認識が深まっていることを示しています。

フィリピンは、米国、日本、オーストラリアとの協定を締結していますが、南シナ海の領有権をめぐる中国との緊張が高まるなか、他の国々ともより緊密な安全保障関係を追求しています。