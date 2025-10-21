２児の母でタレントの安田美沙子が２０日、自身のインスタグラムを更新。ハーフマラソン完走を報告した。

安田は「東京レガシーハーフマラソン２０２５ 最高のレースになりました」と投稿。「色んな想いがいっぱいあって、なんて表現していいのかわからないのだけど。。やっぱりあのスタートに立つと毎回泣きそうになる。１５，０００人のランナーがワンチームになって、国立競技場というスペシャルな場所から走り続ける！その１人になれた事が幸せでした！」と振り返った。続けて「沢山の仲間や、家族、子供達も応援に来てくれてた。沿道の声や、笑顔のボランティアの皆さんに、本当に救われました。ありがとうございました！」と感謝をつづった安田。「記録は１：５０：５６。８キロくらいで補給して。。意外と暑かったのでこまめに水分取って、一回かぶって。笑 ７キロで刻んで、自分で作ったレースのこのタイムは宝物だなって思います。」とつづり、ランニングウエア姿でメダルを手に、笑顔を見せる写真をアップした。

この投稿には「良い攻めでしたね」「素晴らしいアスリートです」「凄い！速い！」などの反応が寄せられた。