トップレースクイーン・名取くるみ“愛車グラビア” グラマラスボディ大胆に披露
ミスFLASH2021、日本レースクイーン大賞2022を受賞し、第一線で活躍し続ける名取くるみが、21日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】グラマラスボディを大胆に…“愛車グラビア”を披露した名取くるみ
納車したばかりの愛車・フェアレディZとともに撮影した、“マイカーグラビア”を披露。貫禄あふれるグラマラスボディを存分に見せつつ、サーキットの女神にふさわしいクルマへの愛があふれるページに仕上っている。また、撮影の様子は付録のDVDに収録されている。
同誌には、相楽伊織、名取くるみ、鈴木優香、蓬莱舞、白濱美兎、たけうちほのか、今井春花らが登場する。
