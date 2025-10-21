『ばけばけ』相関図に“変化” ネット「増えてる」「舞いあがれ！の人だ」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の新たな相関図が公開された。
【写真あり】増えてる！ 新たな相関図が公開された
第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」から舞台は東京へ移る。公開された相関図には、新たな登場人物として濱正悟が演じる庄田多吉の姿も。松江の秀才で、錦織友一の友人。「大盤石」と呼ばれる錦織に対して、「半分弱」と自称する…という役どころだ。
ファンからは「相関図、一人増えてる！」「舞いあがれ！の人だ」「東京編、ワクワクです」「本当に豪華なキャスト陣だ」「吉沢さんと濱さんがどんな形で関わってくるのか楽しみです」などの声が寄せられている。
